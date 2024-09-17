У річці Сейм на Сумщині спостерігається нове погіршення якості води, причини з’ясовують, - Міндовкілля

На Сумщині спостерігається подальше погіршення якості води в річці Сейм. Причини ймовірного повторного органічного забруднення наразі з'ясовують.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що на Сумщині у річці Сейм спостерігається подальше погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до с. Мутин.

У селі Чумакове зросло хімічне споживання кисню з 84,2 до 104,2 міліграма на дм³, при нормі 30 міліграмів на дм³, збільшився вміст завислих речовин.

Показники азоту амонійного зросли з 1,75 до 2,25 міліграма на дм³, при нормі 2 міліграм на дм³. Розчинений кисень знизився з 3,6 до 1,36 міліграма на дм³, при нормі не менше 4 міліграм на дм³.

У Міндовкілля заявили, що усі органи влади, залучені до локалізації забруднення, з'ясовують причини ймовірного повторного органічного забруднення.

Водночас, станом на вівторок, 17 вересня, якість води у місцях водозаборів на річці Десна на Київщині перебуває у межах норми. У пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню.

У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню. Однак кисневий режим перебуває в нормі та становить 5,44 міліграм на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає.

Результати вимірювань проб води річці Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах.

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Забруднення річок Сейм та Десна

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

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