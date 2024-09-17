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Новини
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У річці Сейм на Сумщині спостерігається нове погіршення якості води, причини з’ясовують, - Міндовкілля

У Сеймі знову погіршилася вода

На Сумщині спостерігається подальше погіршення якості води в річці Сейм. Причини ймовірного повторного органічного забруднення наразі з'ясовують.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що на Сумщині у річці Сейм спостерігається подальше погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу на ділянці до с. Мутин.

У селі Чумакове зросло хімічне споживання кисню з 84,2 до 104,2 міліграма на дм³, при нормі 30 міліграмів на дм³, збільшився вміст завислих речовин.

Показники азоту амонійного зросли з 1,75 до 2,25 міліграма на дм³, при нормі 2 міліграм на дм³. Розчинений кисень знизився з 3,6 до 1,36 міліграма на дм³, при нормі не менше 4 міліграм на дм³.

У Міндовкілля заявили, що усі органи влади, залучені до локалізації забруднення, з'ясовують причини ймовірного повторного органічного забруднення.

Водночас, станом на вівторок, 17 вересня, якість води у місцях водозаборів на річці Десна на Київщині перебуває у межах норми. У пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню.

У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню. Однак кисневий режим перебуває в нормі та становить 5,44 міліграм на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає.

Результати вимірювань проб води річці Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах.

Читайте також: Забруднення річок Сейм і Десна завдало збитків на понад 405 млн гривень, - Гринчук

Забруднення річок Сейм та Десна

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

Читайте також: Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі, - Міндовкілля

Автор: 

забруднення (245) Сумська область (3681) вода (1178) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (169)


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Топ коментарі
+6
Шо тут думати? Кацапня траве річку, їм на своїх свинособак насрати, вони знають, що отрава дійде до Десни, а з неї беруть воду для Києва.
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17.09.2024 16:49
+4
Немытые орки тонут на переправах и тем воду паскудят.
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17.09.2024 16:36
+4
З"ясовують?
Причина одна - екологічна диверсія раші. Хімічна війна з боку раші.
*****, дєрьмак наказав про це мовчати?
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17.09.2024 16:48
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Немытые орки тонут на переправах и тем воду паскудят.
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17.09.2024 16:36 Відповісти
З"ясовують?
Причина одна - екологічна диверсія раші. Хімічна війна з боку раші.
*****, дєрьмак наказав про це мовчати?
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17.09.2024 16:48 Відповісти
Бойові дії на Курщині не проходять безслідно...
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17.09.2024 16:54 Відповісти
Шо тут думати? Кацапня траве річку, їм на своїх свинособак насрати, вони знають, що отрава дійде до Десни, а з неї беруть воду для Києва.
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17.09.2024 16:49 Відповісти
Сейм ще 250 км йде по території України потім
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19.09.2024 17:01 Відповісти
Тим більше. Вони ще більше людей, скота, риби отруять. Чи ти натякаєш, що українці отруїли річку?
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19.09.2024 17:06 Відповісти
Я натякаю, що наших людей вздовж Сейму однозначо більше живе. чим свінособак, тому вони однозначно саме нас хотіли отруїти.
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20.09.2024 14:57 Відповісти
Так таке ж і я кажу. Мені теж свинособак не жаль, а українців і скотину з тваринками жалко...
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20.09.2024 15:51 Відповісти
Чому не залучено іноземних фахівців?
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17.09.2024 17:48 Відповісти
Навіщо? Ну приїде умовний "Гроссі", тільки від екологів, і буде ходити з вумним виглядом, щось там міряти
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17.09.2024 19:10 Відповісти
Де шляється та відбита Грета Туборг і вся братія зелених ?
Якщо забруднення йде від кордону, то може цукровий завод у Тьйоткіно -
лише прикриття справжньої хімічної атаки масштабу Каховки.
Нехай заміри і аналізи проведуть литовці, латиші чи естонці - вони все зроблять чітко.
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17.09.2024 18:32 Відповісти
У студії Соловйова неоднорахово лунали заклики "вплинути" на дніпровську воду.
Перекрити витоки - надто негарно, а от тихенько отруїти - якраз те, що треба.
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17.09.2024 18:36 Відповісти
 
 