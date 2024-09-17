В реке Сейм в Сумской области наблюдается новое ухудшение качества воды, причины выясняют, - Министерство окружающей среды

На Сумщине наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды в реке Сейм. Причины вероятного повторного органического загрязнения сейчас выясняют.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что на Сумщине в реке Сейм наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга на участке до с. Мутин.

В селе Чумаково возросло химическое потребление кислорода с 84,2 до 104,2 миллиграмма на дм³, при норме 30 миллиграммов на дм³, увеличилось содержание взвешенных веществ.

Показатели азота аммонийного выросли с 1,75 до 2,25 миллиграмма на дм³, при норме 2 миллиграмм на дм³. Растворенный кислород снизился с 3,6 до 1,36 миллиграмма на дм³, при норме не менее 4 миллиграмм на дм³.

В Минприроды заявили, что все органы власти, привлеченные к локализации загрязнения, выясняют причины вероятного повторного органического загрязнения.

В то же время, по состоянию на вторник, 17 сентября, качество воды в местах водозаборов на реке Десна Киевской области находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется улучшение по химическому потреблению кислорода.

В пункте водозабора города Киев наблюдается незначительное ухудшение по содержанию химического потребления кислорода. Однако кислородный режим находится в норме и составляет 5,44 миллиграмм на дециметр кубический. Рисков для осуществления водозабора нет.

Результаты измерений проб воды реки Десна на Черниговщине свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах.

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Загрязнение рек Сейм и Десна

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

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