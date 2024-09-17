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Новости
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В реке Сейм в Сумской области наблюдается новое ухудшение качества воды, причины выясняют, - Министерство окружающей среды

У Сеймі знову погіршилася вода

На Сумщине наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды в реке Сейм. Причины вероятного повторного органического загрязнения сейчас выясняют.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что на Сумщине в реке Сейм наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга на участке до с. Мутин.

В селе Чумаково возросло химическое потребление кислорода с 84,2 до 104,2 миллиграмма на дм³, при норме 30 миллиграммов на дм³, увеличилось содержание взвешенных веществ.

Показатели азота аммонийного выросли с 1,75 до 2,25 миллиграмма на дм³, при норме 2 миллиграмм на дм³. Растворенный кислород снизился с 3,6 до 1,36 миллиграмма на дм³, при норме не менее 4 миллиграмм на дм³.

В Минприроды заявили, что все органы власти, привлеченные к локализации загрязнения, выясняют причины вероятного повторного органического загрязнения.

В то же время, по состоянию на вторник, 17 сентября, качество воды в местах водозаборов на реке Десна Киевской области находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется улучшение по химическому потреблению кислорода.

В пункте водозабора города Киев наблюдается незначительное ухудшение по содержанию химического потребления кислорода. Однако кислородный режим находится в норме и составляет 5,44 миллиграмм на дециметр кубический. Рисков для осуществления водозабора нет.

Результаты измерений проб воды реки Десна на Черниговщине свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах.

Читайте также: Загрязнение рек Сейм и Десна нанесло ущерб на более 405 млн гривен, - Гринчук

Загрязнение рек Сейм и Десна

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало с сахарного завода на Курщине. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.

Читайте также: Качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров соответствует норме, - Минприроды

Автор: 

загрязнение (256) Сумская область (3129) вода (918) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Топ комментарии
+6
Шо тут думати? Кацапня траве річку, їм на своїх свинособак насрати, вони знають, що отрава дійде до Десни, а з неї беруть воду для Києва.
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17.09.2024 16:49
+4
Немытые орки тонут на переправах и тем воду паскудят.
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17.09.2024 16:36
+4
З"ясовують?
Причина одна - екологічна диверсія раші. Хімічна війна з боку раші.
*****, дєрьмак наказав про це мовчати?
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17.09.2024 16:48
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Немытые орки тонут на переправах и тем воду паскудят.
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17.09.2024 16:36 Ответить
З"ясовують?
Причина одна - екологічна диверсія раші. Хімічна війна з боку раші.
*****, дєрьмак наказав про це мовчати?
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17.09.2024 16:48 Ответить
Бойові дії на Курщині не проходять безслідно...
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17.09.2024 16:54 Ответить
Шо тут думати? Кацапня траве річку, їм на своїх свинособак насрати, вони знають, що отрава дійде до Десни, а з неї беруть воду для Києва.
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17.09.2024 16:49 Ответить
Сейм ще 250 км йде по території України потім
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19.09.2024 17:01 Ответить
Тим більше. Вони ще більше людей, скота, риби отруять. Чи ти натякаєш, що українці отруїли річку?
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19.09.2024 17:06 Ответить
Я натякаю, що наших людей вздовж Сейму однозначо більше живе. чим свінособак, тому вони однозначно саме нас хотіли отруїти.
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20.09.2024 14:57 Ответить
Так таке ж і я кажу. Мені теж свинособак не жаль, а українців і скотину з тваринками жалко...
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20.09.2024 15:51 Ответить
Чому не залучено іноземних фахівців?
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17.09.2024 17:48 Ответить
Навіщо? Ну приїде умовний "Гроссі", тільки від екологів, і буде ходити з вумним виглядом, щось там міряти
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17.09.2024 19:10 Ответить
Де шляється та відбита Грета Туборг і вся братія зелених ?
Якщо забруднення йде від кордону, то може цукровий завод у Тьйоткіно -
лише прикриття справжньої хімічної атаки масштабу Каховки.
Нехай заміри і аналізи проведуть литовці, латиші чи естонці - вони все зроблять чітко.
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17.09.2024 18:32 Ответить
У студії Соловйова неоднорахово лунали заклики "вплинути" на дніпровську воду.
Перекрити витоки - надто негарно, а от тихенько отруїти - якраз те, що треба.
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17.09.2024 18:36 Ответить
 
 