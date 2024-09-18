16 "Шахедів" збито вночі над Сумщиною

У ніч проти середи, 18 вересня 2024 року у небі над Сумщиною було знищено 16 ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Силами протиповітряної оборони Сумщини сьогодні вночі, 18 вересня було знищено 16 ворожих "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначалося, під час нічної атаки дронами окупанти завдали удару по енергетичних об’єктах у Сумах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі у Сумах пролунали вибухи.

У Повітряних силах повідомляли про рух "Шахедів" у Сумській області. Також Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 18 вересня під час атаки російських "Шахедів" на Київщині працювало ППО.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що у вівторок, 17 вересня, російські війська завдали удару балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі міста Суми. Унаслідок нічної атаки "шахедами" палають дві великі електричні підстанції. Також у ніч на 17 вересня російські ударні дрони атакували об’єкти енергосистеми на Сумщині.

Тієї ж ночі російські війська завдали масованого авіаудару по Сумах, застосувавши "Шахед". У місті є проблеми з водою та світлом.

Пізніше стало відомо, що мешканців міста Суми закликали зробити запаси води, оскільки водоканали призупинять подачу води з 21:00 через складну ситуацію в енергетиці.