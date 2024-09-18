Війська РФ здійснили 59 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 100 вибухів

18 вересня окупанти здійснили 59 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів), АГС (20 вибухів), мінометів (5 вибухів), скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи), завдали ударів з використанням FPV дронів (8 вибухів).

Миколаївська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА типу "Шахед" (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з використанням БПЛА (7 вибухів), артобстріл (4 вибухи).

Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади та здійснив обстріл з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Білопільська громада: здійснено з літака пуски КАБ (7 вибухів) та обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), скидання боєприпасу з використанням БПЛА (2 вибухи), з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Читайте: Окупанти з дронів скидають на ліси Сумщини бляшанки із запальною сумішшю, - ДП "Ліси України". ФОТО

Хотінська громада: був пуск КАБ (1 вибух).

Сумська громада: здійснено з літака пуски КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: ворог завдав удару КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Свеська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Глухівська громада: росіяни вдарили з мінометів (6 вибухів), КАБ (1 вибух) та FPV дроном (1 вибух).

Також читайте: 16 "Шахедів" збито вночі над Сумщиною