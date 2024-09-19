Исключить Россию из Совбеза ООН невероятно сложно. Мы сосредоточены на возможных вещах, - Госдепартамент США
Исключение России из Совета Безопасности ООН по Уставу Организации Объединенных Наций крайне сложно достичь.
Такую позицию высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если посмотреть в Устав ООН, это - то, чего было бы невероятно трудно достичь", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Он отметил, что такие призывы звучат не впервые с тех пор, как Россия начала и расширила вторжение в Украину.
"Мы сосредоточены на вещах, которые возможны", - добавил представитель Госдепа.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что любой член Совбеза ООН, который ведет незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из организации.
Пожалуйста, подождите...
склади опустошени,
бити ракетами по рашці ніззя,
виключити рашку з ООН ніззя...
Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
Вплив США на оон є колосальним. Якби ця країна хотіла викинути парашу з РБ -- вже давно це б зробила, як зробила з Республікою Китай.
Єдина причина, чому россосія зберігає досі такі позиції -- це те, що США досі тупо вірять, що під час глобального замісу параша стане "на бік західної цивілізації".
А ще США зі штанів будуть вискакувати, щоб зберегти integrity помийки як єдиної "держави". І будуть всіляко опиратися будь-яким рухам зі звільнення поневолених народів ерефії.
можправо
світ не чорно-білий
він сєро-сєрий
Китай один на інший замінили через спеціальну процедуру. Ніхто і ніколи не проводив процедури заміни СРСР на РФ у Радбезі ООН - кацапи просто приперлися і сказали, що будуть там замість СРСР.
Для этого США достаточно распустить ООН как безсмысленную, дорогую и бесполезную организация.