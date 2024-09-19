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Госдепартамент США (1790) Совбез ООН (1093)

Исключить Россию из Совбеза ООН невероятно сложно. Мы сосредоточены на возможных вещах, - Госдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Исключение России из Совета Безопасности ООН по Уставу Организации Объединенных Наций крайне сложно достичь.

Такую позицию высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть в Устав ООН, это - то, чего было бы невероятно трудно достичь", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отметил, что такие призывы звучат не впервые с тех пор, как Россия начала и расширила вторжение в Украину.

"Мы сосредоточены на вещах, которые возможны", - добавил представитель Госдепа.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что любой член Совбеза ООН, который ведет незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из организации.
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Топ комментарии
+25
А включал ее туда кто? Вот он пусть и выключит. И вообще зачем ООН если оно ничего не может делать? Даже лига наций которую все обвиняют в беззубости и не жизнеспособности исключила СССР после нападения на финнов
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19.09.2024 22:11
+23
Чому важко ?! Просто, нехай кацапи покажуть хоть якийсь документ підтверджуючий їхне право бути в радбезі!!!
Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
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19.09.2024 22:15
+14
ООН знаходиться в США. Всі до останньої прибиральниці жирують за рахунок США. Вашингтон накаже виключити ніхто навіть не пікне. Навіщо ця клоунада? Щоб зображати "міжнародний порядок"? Навіть бомжі в Африці знають що це фікція.
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19.09.2024 22:12
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Правила форума Совет форумчан
зосереджені на речах, щоб дочекатись коли здохне *****.... та потроху давати зброю Україні ?
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19.09.2024 22:06 Ответить
Я знаю як виключити! Вигнати нах... і охоронцям не пускати!
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19.09.2024 23:08 Ответить
вєрі вері імпотент Юнайтед Стейтс:

склади опустошени,
бити ракетами по рашці ніззя,
виключити рашку з ООН ніззя...
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20.09.2024 03:54 Ответить
Із Усамом бен ладеном за межами сша зуміли зробили
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20.09.2024 04:52 Ответить
А включал ее туда кто? Вот он пусть и выключит. И вообще зачем ООН если оно ничего не может делать? Даже лига наций которую все обвиняют в беззубости и не жизнеспособности исключила СССР после нападения на финнов
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19.09.2024 22:11 Ответить
ООН знаходиться в США. Всі до останньої прибиральниці жирують за рахунок США. Вашингтон накаже виключити ніхто навіть не пікне. Навіщо ця клоунада? Щоб зображати "міжнародний порядок"? Навіть бомжі в Африці знають що це фікція.
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19.09.2024 22:12 Ответить
Тоді в Раду Безпеки ООН зайде Влад з гранатометом, и вся процедура виключення займе десь хвилини дві. Але буде гучно. Ну що поробиш, проблеми вирішують, а не обговорюють.
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19.09.2024 22:15 Ответить
Викинути небендзю з двадцятого поверха на припарковану машину мадярського представника імпотентної органіцації оон.
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19.09.2024 22:15 Ответить
Чому важко ?! Просто, нехай кацапи покажуть хоть якийсь документ підтверджуючий їхне право бути в радбезі!!!
Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
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19.09.2024 22:15 Ответить
Міллер %%здить.

Вплив США на оон є колосальним. Якби ця країна хотіла викинути парашу з РБ -- вже давно це б зробила, як зробила з Республікою Китай.

Єдина причина, чому россосія зберігає досі такі позиції -- це те, що США досі тупо вірять, що під час глобального замісу параша стане "на бік західної цивілізації".

А ще США зі штанів будуть вискакувати, щоб зберегти integrity помийки як єдиної "держави". І будуть всіляко опиратися будь-яким рухам зі звільнення поневолених народів ерефії.
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19.09.2024 22:16 Ответить
Тоді саморозпустіться, як імпотенти. Або застрельтеся усі
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19.09.2024 22:17 Ответить
можліво
можправо
світ не чорно-білий
він сєро-сєрий
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19.09.2024 22:19 Ответить
ООН це не структура над державами, але багато нувигласів вважають навпаки
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19.09.2024 22:20 Ответить
окрім того, невігласи ще й вважають, що ООН може когось чимось зобов'язувати.
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19.09.2024 22:33 Ответить
Постуйні члени Радбезу ООН: США, СРСР, Великобританія, Франция та Китай.
Китай один на інший замінили через спеціальну процедуру. Ніхто і ніколи не проводив процедури заміни СРСР на РФ у Радбезі ООН - кацапи просто приперлися і сказали, що будуть там замість СРСР.
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19.09.2024 22:23 Ответить
Вам все важко, окрім вислрвлення застережень, стурбованості і запевнень хрін зна в чому.
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19.09.2024 22:25 Ответить
"Ми зосереджені на речах, які є можливими", - додав речник Держдепу. і виключати світового рашистського терориста, та вбивцю українського народу з ООН не будемо
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19.09.2024 22:28 Ответить
Нащо вам та імпотентна ООН , створіть нову організацію без кацапів .
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19.09.2024 22:30 Ответить
Ну, є такі, чисельністю менше, наприклад, НАТО; але й і в НАТО є такі, на яких без мату не можна подивитися... В Європі - Євросоюз...
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19.09.2024 22:36 Ответить
Взагалі , навіщо те ООН ? Після другої світової стільки непотрібних організацій створили , і всі лізуть з дурними порадами, щось засуджують , і нічого конкретно допомагають , всіх потрібно слухатися . Єдина притомна організація , це НАТО , і все.
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19.09.2024 23:15 Ответить
Хоча , як ви написали " є такі , на яких без мату не можна подивитися " , то правда.
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19.09.2024 23:17 Ответить
Треба було думати у 1991. Україна тоді намагалась протестувати, що жодна з радянських республік не має права одноосібного "наступника" СРСР. Але хто там нас слухав.
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19.09.2024 22:40 Ответить
В цивілізованому світі закон не працює, як дишло. Навіть злочинець має права. І якщо вам кажуть, що зробити це важко, це означає, що зробити це важко. Це вам не потужний Лідор, який ложив свій фортепіанний орган на закон і Конституцію
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19.09.2024 22:42 Ответить
Закон не працює в цивілізованому світі. Це точно. Бо раіся знаходиться в ООН незаконно. Її туди ніхто не приймав та не надавав право вето. Все це вона робить поза законом.
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19.09.2024 23:00 Ответить
в світі закон взагалі не працює, там працює ядерний арсенал, нафта, газ, корисні копалини, деревина - працює сила і гроші, а не слабкість
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19.09.2024 23:12 Ответить
Исключить Россию из Совбеза ООН невероятно просто.
Для этого США достаточно распустить ООН как безсмысленную, дорогую и бесполезную организация.
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19.09.2024 22:51 Ответить
Справжня політика коли треба - відбувається між Бернсом та Наришкіним…. а все інше ї*бучий популізм!….
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19.09.2024 22:54 Ответить
Раська фєдєраська знаходиться в ООН незаконно. Тому викинути її звідти можливо, от тільки нема бажання, тому що грошові внески від неї надходять дуже жирні, а життя у Нью-йорку дуже дороге, така кількість дармоїдів - *издоболів повинна добре харчуватись та красиво жити.
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19.09.2024 22:56 Ответить
Міллер пN3дить, як Троцький, тільки ще тупіше - з розрахунком на невігласів.
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19.09.2024 23:31 Ответить
Ви спочатку прийміть рашку хоча б рядовим членом ООН, про Радбез взагалі мови нема, а потім думайте, як виключити.
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19.09.2024 23:38 Ответить
Так "важко" чи "неможливо"? Або хрестик зніміть або штани вдіньте.
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19.09.2024 23:43 Ответить
А хто її туди приймав ?
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19.09.2024 23:44 Ответить
ой плять прям місія инкомплит - просто викиньте всіх тих "диплотів" з країни і не пускайте нових - хай і далі умовно "засідають"
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19.09.2024 23:46 Ответить
Коли не хочуть нічого робити, то клеють дурня. От США саме цим і займаються
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19.09.2024 23:57 Ответить
Поміняти табличку, та не видавати візи рашистам мабуть є героїчним вчинком з точки зору американців...
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20.09.2024 00:12 Ответить
заблокуйте вхід до оон
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20.09.2024 05:08 Ответить
 
 