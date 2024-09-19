Виключити Росію з Радбезу ООН неймовірно важко. Ми зосереджені на речах, які є можливими, - Держдепартамент США
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН за Статутом Організації Об'єднаних Націй вкрай складно досягти.
Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися у Статут ООН, це – те, чого було б неймовірно важко досягти", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.
Він зазначив, що такі заклики лунають не вперше, відколи Росія розпочала та розширила вторгнення в Україну.
"Ми зосереджені на речах, які є можливими", - додав речник Держдепу.
Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що будь-який член Радбезу ООН, який веде незаконну війну, "таку як Росія зараз веде в Україні", має бути виключений з організації.
Топ коментарі
+25 Desar
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+23 Sascha Alexander
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+14 sky hawkA4
показати весь коментар19.09.2024 22:12
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Будь ласка, зачекайте...
склади опустошени,
бити ракетами по рашці ніззя,
виключити рашку з ООН ніззя...
Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
Вплив США на оон є колосальним. Якби ця країна хотіла викинути парашу з РБ -- вже давно це б зробила, як зробила з Республікою Китай.
Єдина причина, чому россосія зберігає досі такі позиції -- це те, що США досі тупо вірять, що під час глобального замісу параша стане "на бік західної цивілізації".
А ще США зі штанів будуть вискакувати, щоб зберегти integrity помийки як єдиної "держави". І будуть всіляко опиратися будь-яким рухам зі звільнення поневолених народів ерефії.
можправо
світ не чорно-білий
він сєро-сєрий
Китай один на інший замінили через спеціальну процедуру. Ніхто і ніколи не проводив процедури заміни СРСР на РФ у Радбезі ООН - кацапи просто приперлися і сказали, що будуть там замість СРСР.
Для этого США достаточно распустить ООН как безсмысленную, дорогую и бесполезную организация.