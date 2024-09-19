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Держдепартамент США (1583) Радбез ООН (839)

Виключити Росію з Радбезу ООН неймовірно важко. Ми зосереджені на речах, які є можливими, - Держдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Виключення Росії з Ради Безпеки ООН за Статутом Організації Об'єднаних Націй вкрай складно досягти.

Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо подивитися у Статут ООН, це – те, чого було б неймовірно важко досягти", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він зазначив, що такі заклики лунають не вперше, відколи Росія розпочала та розширила вторгнення в Україну.

"Ми зосереджені на речах, які є можливими", - додав речник Держдепу.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що будь-який член Радбезу ООН, який веде незаконну війну, "таку як Росія зараз веде в Україні", має бути виключений з організації.

Автор: 
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Топ коментарі
+25
А включал ее туда кто? Вот он пусть и выключит. И вообще зачем ООН если оно ничего не может делать? Даже лига наций которую все обвиняют в беззубости и не жизнеспособности исключила СССР после нападения на финнов
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19.09.2024 22:11
+23
Чому важко ?! Просто, нехай кацапи покажуть хоть якийсь документ підтверджуючий їхне право бути в радбезі!!!
Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
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19.09.2024 22:15
+14
ООН знаходиться в США. Всі до останньої прибиральниці жирують за рахунок США. Вашингтон накаже виключити ніхто навіть не пікне. Навіщо ця клоунада? Щоб зображати "міжнародний порядок"? Навіть бомжі в Африці знають що це фікція.
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19.09.2024 22:12
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зосереджені на речах, щоб дочекатись коли здохне *****.... та потроху давати зброю Україні ?
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19.09.2024 22:06 Відповісти
Я знаю як виключити! Вигнати нах... і охоронцям не пускати!
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19.09.2024 23:08 Відповісти
вєрі вері імпотент Юнайтед Стейтс:

склади опустошени,
бити ракетами по рашці ніззя,
виключити рашку з ООН ніззя...
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20.09.2024 03:54 Відповісти
Із Усамом бен ладеном за межами сша зуміли зробили
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20.09.2024 04:52 Відповісти
А включал ее туда кто? Вот он пусть и выключит. И вообще зачем ООН если оно ничего не может делать? Даже лига наций которую все обвиняют в беззубости и не жизнеспособности исключила СССР после нападения на финнов
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19.09.2024 22:11 Відповісти
ООН знаходиться в США. Всі до останньої прибиральниці жирують за рахунок США. Вашингтон накаже виключити ніхто навіть не пікне. Навіщо ця клоунада? Щоб зображати "міжнародний порядок"? Навіть бомжі в Африці знають що це фікція.
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19.09.2024 22:12 Відповісти
Тоді в Раду Безпеки ООН зайде Влад з гранатометом, и вся процедура виключення займе десь хвилини дві. Але буде гучно. Ну що поробиш, проблеми вирішують, а не обговорюють.
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19.09.2024 22:15 Відповісти
Викинути небендзю з двадцятого поверха на припарковану машину мадярського представника імпотентної органіцації оон.
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19.09.2024 22:15 Відповісти
Чому важко ?! Просто, нехай кацапи покажуть хоть якийсь документ підтверджуючий їхне право бути в радбезі!!!
Прикол в тім, що такого документа просто не існує. Ба, більше - всі про це знають, але роблять вигляд, що все законно... 😡
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19.09.2024 22:15 Відповісти
Міллер %%здить.

Вплив США на оон є колосальним. Якби ця країна хотіла викинути парашу з РБ -- вже давно це б зробила, як зробила з Республікою Китай.

Єдина причина, чому россосія зберігає досі такі позиції -- це те, що США досі тупо вірять, що під час глобального замісу параша стане "на бік західної цивілізації".

А ще США зі штанів будуть вискакувати, щоб зберегти integrity помийки як єдиної "держави". І будуть всіляко опиратися будь-яким рухам зі звільнення поневолених народів ерефії.
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19.09.2024 22:16 Відповісти
Тоді саморозпустіться, як імпотенти. Або застрельтеся усі
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19.09.2024 22:17 Відповісти
можліво
можправо
світ не чорно-білий
він сєро-сєрий
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19.09.2024 22:19 Відповісти
ООН це не структура над державами, але багато нувигласів вважають навпаки
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19.09.2024 22:20 Відповісти
окрім того, невігласи ще й вважають, що ООН може когось чимось зобов'язувати.
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19.09.2024 22:33 Відповісти
Постуйні члени Радбезу ООН: США, СРСР, Великобританія, Франция та Китай.
Китай один на інший замінили через спеціальну процедуру. Ніхто і ніколи не проводив процедури заміни СРСР на РФ у Радбезі ООН - кацапи просто приперлися і сказали, що будуть там замість СРСР.
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19.09.2024 22:23 Відповісти
Вам все важко, окрім вислрвлення застережень, стурбованості і запевнень хрін зна в чому.
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19.09.2024 22:25 Відповісти
"Ми зосереджені на речах, які є можливими", - додав речник Держдепу. і виключати світового рашистського терориста, та вбивцю українського народу з ООН не будемо
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19.09.2024 22:28 Відповісти
Нащо вам та імпотентна ООН , створіть нову організацію без кацапів .
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19.09.2024 22:30 Відповісти
Ну, є такі, чисельністю менше, наприклад, НАТО; але й і в НАТО є такі, на яких без мату не можна подивитися... В Європі - Євросоюз...
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19.09.2024 22:36 Відповісти
Взагалі , навіщо те ООН ? Після другої світової стільки непотрібних організацій створили , і всі лізуть з дурними порадами, щось засуджують , і нічого конкретно допомагають , всіх потрібно слухатися . Єдина притомна організація , це НАТО , і все.
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19.09.2024 23:15 Відповісти
Хоча , як ви написали " є такі , на яких без мату не можна подивитися " , то правда.
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19.09.2024 23:17 Відповісти
Треба було думати у 1991. Україна тоді намагалась протестувати, що жодна з радянських республік не має права одноосібного "наступника" СРСР. Але хто там нас слухав.
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19.09.2024 22:40 Відповісти
В цивілізованому світі закон не працює, як дишло. Навіть злочинець має права. І якщо вам кажуть, що зробити це важко, це означає, що зробити це важко. Це вам не потужний Лідор, який ложив свій фортепіанний орган на закон і Конституцію
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19.09.2024 22:42 Відповісти
Закон не працює в цивілізованому світі. Це точно. Бо раіся знаходиться в ООН незаконно. Її туди ніхто не приймав та не надавав право вето. Все це вона робить поза законом.
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19.09.2024 23:00 Відповісти
в світі закон взагалі не працює, там працює ядерний арсенал, нафта, газ, корисні копалини, деревина - працює сила і гроші, а не слабкість
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19.09.2024 23:12 Відповісти
Исключить Россию из Совбеза ООН невероятно просто.
Для этого США достаточно распустить ООН как безсмысленную, дорогую и бесполезную организация.
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19.09.2024 22:51 Відповісти
Справжня політика коли треба - відбувається між Бернсом та Наришкіним…. а все інше ї*бучий популізм!….
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19.09.2024 22:54 Відповісти
Раська фєдєраська знаходиться в ООН незаконно. Тому викинути її звідти можливо, от тільки нема бажання, тому що грошові внески від неї надходять дуже жирні, а життя у Нью-йорку дуже дороге, така кількість дармоїдів - *издоболів повинна добре харчуватись та красиво жити.
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19.09.2024 22:56 Відповісти
Міллер пN3дить, як Троцький, тільки ще тупіше - з розрахунком на невігласів.
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19.09.2024 23:31 Відповісти
Ви спочатку прийміть рашку хоча б рядовим членом ООН, про Радбез взагалі мови нема, а потім думайте, як виключити.
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19.09.2024 23:38 Відповісти
Так "важко" чи "неможливо"? Або хрестик зніміть або штани вдіньте.
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19.09.2024 23:43 Відповісти
А хто її туди приймав ?
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19.09.2024 23:44 Відповісти
ой плять прям місія инкомплит - просто викиньте всіх тих "диплотів" з країни і не пускайте нових - хай і далі умовно "засідають"
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19.09.2024 23:46 Відповісти
Коли не хочуть нічого робити, то клеють дурня. От США саме цим і займаються
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19.09.2024 23:57 Відповісти
Поміняти табличку, та не видавати візи рашистам мабуть є героїчним вчинком з точки зору американців...
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20.09.2024 00:12 Відповісти
заблокуйте вхід до оон
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20.09.2024 05:08 Відповісти
 
 