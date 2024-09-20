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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) ликвидация (3134) уничтожение (6239)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 639 480 человек (+1340 за сутки), 8725 танков, 18 212 артсистем, 17 132 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 639 480 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 639 480 (+1340) человек,
  • танков - 8725 (+20) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 132 (+39) единицы,
  • артиллерийских систем - 18 212 (+35) единиц,
  • РСЗО - 1189 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 949 (+2) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 469 (+52) единиц,
  • крылатых ракет - 2593 (+1) единицы,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 898 (+59) единиц,
  • специальной техники - 3115 (+6) единиц.

Также смотрите: Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в районе Приютного на Запорожье. ВИДЕО

За добу ліквідовано 1340 окупантів
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Топ комментарии
+20
Нічогенько так танків налупили та й дві ппо підловили 👏
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20.09.2024 07:50
+19
Минув 3866 день москальсько-української війни.
161 одиниця техніки та 1340! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 639 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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20.09.2024 08:45
+16
Схоже ракшиські виродки отримали техніку і знову поперли вперед за свового бісноватого фюрера ну і отримали . Слава ЗСУ !
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20.09.2024 07:55
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Правила форума Совет форумчан
Нічогенько так танків налупили та й дві ппо підловили 👏
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20.09.2024 07:50 Ответить
це означає, що вчора були круті замеси по всій лінії фронту. Он, повідомлення Генштабу - "". Ще раз: 226 бойових епізодів за добу, вдвіччі більше за середньостатистичні показники цього року!
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20.09.2024 10:24 Ответить
Це один з найбільших показників атак за день
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20.09.2024 15:17 Ответить
Знову гидота кацапська заліза назбирали,і кидає в атаки.
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20.09.2024 10:48 Ответить
Схоже ракшиські виродки отримали техніку і знову поперли вперед за свового бісноватого фюрера ну і отримали . Слава ЗСУ !
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20.09.2024 07:55 Ответить
Вони просто хочуть максимально використати вікно можливостей для техніки, бо через місяць, два почнуться дощі і техніка стане безпорадною, закриється в ангари до весни. А за зиму вони щось підшаманять, щось вироблять ...
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20.09.2024 08:50 Ответить
Навіть рівня весни 2024 року щодо танків та ббм їм досягти буде вкрай важко. Бо за зиму 2023-2024 вони підняли зі зберігання майже все, що взагалі можна було відновити без глибокої капіталки, співставної з виробництвом з нуля. Жахатися в майбутній обороні навесні 2025 року треба не бронетехніки, а накопичених запасів УМПК та дронів...
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20.09.2024 10:26 Ответить
Щоб кожний день так
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20.09.2024 08:18 Ответить
Минув 3866 день москальсько-української війни.
161 одиниця техніки та 1340! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 639 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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20.09.2024 08:45 Ответить
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20.09.2024 08:47 Ответить
как-то подозрительно после торопца пошли танки... КАБы-всё? - торопцом накрылись?
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20.09.2024 09:59 Ответить
Залишки з далекого сходу перекинули, Сахалін і Куріли голі. Чого чекають самураї, мирний договір так і не підписано - Японія у стані війни з кацапією (як правонаступнецею есесерії).
Поморьє і Карелія також оголилися, суомі 38-й не забули, то чого чекаєте?
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20.09.2024 10:26 Ответить
Нащо їм починати війни? Вони зараз в ідеальній ситуації очікування на березі річки. Очікують, коли труп засрашки, що розпадається на шматки, пропливе повз і можна буде без всяких війн і загибелі власних громадян "забрати своє". Все як завжди - чужими руками бажають жар загрібати.

В принципі, це була б нормальна позиція, якби вони при цьому реально всеосяжно зброєю, матеріалами та фінансами допомагали Україні. Але про всеосяжність мова, на жаль, не іде.
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20.09.2024 10:30 Ответить
Отож бо й воно - на чужому ху горбу в рай.
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20.09.2024 10:39 Ответить
Логістика перша тисяча в цьому місяці, другої скоріш за все не буде, дай Бог хоча б ще половину.

226 боєзіткнень, а чумардосів лише 1 340 - як не прикро але схоже на нестачу засобів ураження.
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20.09.2024 10:49 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.09.2024 18:23 Ответить
 
 