Общие боевые потери РФ с начала войны - около 639 480 человек (+1340 за сутки), 8725 танков, 18 212 артсистем, 17 132 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 639 480 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 639 480 (+1340) человек,

танков - 8725 (+20) единиц,

боевых бронированных машин - 17 132 (+39) единицы,

артиллерийских систем - 18 212 (+35) единиц,

РСЗО - 1189 (+0) единиц,

средств ПВО - 949 (+2) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 469 (+52) единиц,

крылатых ракет - 2593 (+1) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 898 (+59) единиц,

специальной техники - 3115 (+6) единиц.

Также смотрите: Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в районе Приютного на Запорожье. ВИДЕО