УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12533 відвідувача онлайн
Новини
6 168 17
армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 639 480 осіб (+1340 за добу), 8725 танків, 18 212 артсистем, 17 132 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 639 480 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб,
  • танків  ‒ 8725 (+20) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 17132 (+39) од,
  • артилерійських систем  – 18212 (+35) од,
  • РСЗВ – 1189 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+2) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення дронами-камікадзе російських безпілотників. ВIДЕО

За добу ліквідовано 1340 окупантів

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Нічогенько так танків налупили та й дві ппо підловили 👏
показати весь коментар
20.09.2024 07:50
+19
Минув 3866 день москальсько-української війни.
161 одиниця техніки та 1340! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 639 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
20.09.2024 08:45
+16
Схоже ракшиські виродки отримали техніку і знову поперли вперед за свового бісноватого фюрера ну і отримали . Слава ЗСУ !
показати весь коментар
20.09.2024 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічогенько так танків налупили та й дві ппо підловили 👏
показати весь коментар
20.09.2024 07:50 Відповісти
це означає, що вчора були круті замеси по всій лінії фронту. Он, повідомлення Генштабу - "". Ще раз: 226 бойових епізодів за добу, вдвіччі більше за середньостатистичні показники цього року!
показати весь коментар
20.09.2024 10:24 Відповісти
Це один з найбільших показників атак за день
показати весь коментар
20.09.2024 15:17 Відповісти
Знову гидота кацапська заліза назбирали,і кидає в атаки.
показати весь коментар
20.09.2024 10:48 Відповісти
Схоже ракшиські виродки отримали техніку і знову поперли вперед за свового бісноватого фюрера ну і отримали . Слава ЗСУ !
показати весь коментар
20.09.2024 07:55 Відповісти
Вони просто хочуть максимально використати вікно можливостей для техніки, бо через місяць, два почнуться дощі і техніка стане безпорадною, закриється в ангари до весни. А за зиму вони щось підшаманять, щось вироблять ...
показати весь коментар
20.09.2024 08:50 Відповісти
Навіть рівня весни 2024 року щодо танків та ббм їм досягти буде вкрай важко. Бо за зиму 2023-2024 вони підняли зі зберігання майже все, що взагалі можна було відновити без глибокої капіталки, співставної з виробництвом з нуля. Жахатися в майбутній обороні навесні 2025 року треба не бронетехніки, а накопичених запасів УМПК та дронів...
показати весь коментар
20.09.2024 10:26 Відповісти
Щоб кожний день так
показати весь коментар
20.09.2024 08:18 Відповісти
Минув 3866 день москальсько-української війни.
161 одиниця техніки та 1340! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 639 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
20.09.2024 08:45 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 08:47 Відповісти
как-то подозрительно после торопца пошли танки... КАБы-всё? - торопцом накрылись?
показати весь коментар
20.09.2024 09:59 Відповісти
Залишки з далекого сходу перекинули, Сахалін і Куріли голі. Чого чекають самураї, мирний договір так і не підписано - Японія у стані війни з кацапією (як правонаступнецею есесерії).
Поморьє і Карелія також оголилися, суомі 38-й не забули, то чого чекаєте?
показати весь коментар
20.09.2024 10:26 Відповісти
Нащо їм починати війни? Вони зараз в ідеальній ситуації очікування на березі річки. Очікують, коли труп засрашки, що розпадається на шматки, пропливе повз і можна буде без всяких війн і загибелі власних громадян "забрати своє". Все як завжди - чужими руками бажають жар загрібати.

В принципі, це була б нормальна позиція, якби вони при цьому реально всеосяжно зброєю, матеріалами та фінансами допомагали Україні. Але про всеосяжність мова, на жаль, не іде.
показати весь коментар
20.09.2024 10:30 Відповісти
Отож бо й воно - на чужому ху горбу в рай.
показати весь коментар
20.09.2024 10:39 Відповісти
Логістика перша тисяча в цьому місяці, другої скоріш за все не буде, дай Бог хоча б ще половину.

226 боєзіткнень, а чумардосів лише 1 340 - як не прикро але схоже на нестачу засобів ураження.
показати весь коментар
20.09.2024 10:49 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.09.2024 18:23 Відповісти
 
 