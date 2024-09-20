Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 639 480 осіб (+1340 за добу), 8725 танків, 18 212 артсистем, 17 132 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 639 480 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 639480 (+1340) осіб,
- танків ‒ 8725 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17132 (+39) од,
- артилерійських систем – 18212 (+35) од,
- РСЗВ – 1189 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15469 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24898 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 3115 (+6)
Топ коментарі
+20 Germes d30054e3
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+16 володимир омельянов
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161 одиниця техніки та 1340! чумардосів за день.
Логістика файно, Броня і арта підтягуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 639 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Поморьє і Карелія також оголилися, суомі 38-й не забули, то чого чекаєте?
В принципі, це була б нормальна позиція, якби вони при цьому реально всеосяжно зброєю, матеріалами та фінансами допомагали Україні. Але про всеосяжність мова, на жаль, не іде.
хугорбу в рай.
226 боєзіткнень, а чумардосів лише 1 340 - як не прикро але схоже на нестачу засобів ураження.