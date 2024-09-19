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Знищення дронами-камікадзе російських безпілотників. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані успішні повітряні атаки українських дронів-камікадзе на ворожі безпілотники різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше півтора десятка атак.

Дивіться: Бійці 117 ОМБр збили у небі російський розвідувальний безпілотник SuperCam. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748)


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Топ коментарі
+10
Як приємго бачити результат справи, до якої долучився своїми, так би мовити, двома гривнями. )
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19.09.2024 16:44
+9
Дякую Сергію,там мої гривні теж є
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19.09.2024 16:47
+5
Непогано, зовсім не погано. Треба ще задонатити.
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19.09.2024 17:04
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Як приємго бачити результат справи, до якої долучився своїми, так би мовити, двома гривнями. )
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19.09.2024 16:44 Відповісти
Просмотрите 30-тые секунды. Где в Украине такой ландшафт? Это же ,в том числе, нарезка из кадров комп. игры.
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19.09.2024 18:54 Відповісти
POHUY
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19.09.2024 20:29 Відповісти
для тих хто робив нарізку напевно що так
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20.09.2024 07:50 Відповісти
Яка компьютерна гра? Нід фор спід? Чи Контер Страйк?? ))) Ти тупий кацап. Компьютерна гра у тебе в голові.
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20.09.2024 09:13 Відповісти
Ви напевно в літаку ніколи не літали.
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20.09.2024 11:17 Відповісти
Дякую Сергію,там мої гривні теж є
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19.09.2024 16:47 Відповісти
Непогано, зовсім не погано. Треба ще задонатити.
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19.09.2024 17:04 Відповісти
Превращение беспилотников в бесполетники! 👍
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19.09.2024 18:38 Відповісти
красава!
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19.09.2024 22:34 Відповісти
 
 