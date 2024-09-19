Знищення дронами-камікадзе російських безпілотників. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані успішні повітряні атаки українських дронів-камікадзе на ворожі безпілотники різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати щонайменше півтора десятка атак.

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