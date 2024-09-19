Дроны-камикадзе уничтожают в воздухе российские беспилотники. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты успешные воздушные атаки украинских дронов-камикадзе на вражеские беспилотники разных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере полтора десятка атак.
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