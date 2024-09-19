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Дроны-камикадзе уничтожают в воздухе российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты успешные воздушные атаки украинских дронов-камикадзе на вражеские беспилотники разных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать по меньшей мере полтора десятка атак.

Смотрите: Бойцы 117 ОМБр сбили в небе российский разведывательный беспилотник SuperCam. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) дроны (3955)


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Топ комментарии
+10
Як приємго бачити результат справи, до якої долучився своїми, так би мовити, двома гривнями. )
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19.09.2024 16:44
+9
Дякую Сергію,там мої гривні теж є
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19.09.2024 16:47
+5
Непогано, зовсім не погано. Треба ще задонатити.
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19.09.2024 17:04
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Як приємго бачити результат справи, до якої долучився своїми, так би мовити, двома гривнями. )
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19.09.2024 16:44 Ответить
Просмотрите 30-тые секунды. Где в Украине такой ландшафт? Это же ,в том числе, нарезка из кадров комп. игры.
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19.09.2024 18:54 Ответить
POHUY
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19.09.2024 20:29 Ответить
для тих хто робив нарізку напевно що так
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20.09.2024 07:50 Ответить
Яка компьютерна гра? Нід фор спід? Чи Контер Страйк?? ))) Ти тупий кацап. Компьютерна гра у тебе в голові.
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20.09.2024 09:13 Ответить
Ви напевно в літаку ніколи не літали.
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20.09.2024 11:17 Ответить
Дякую Сергію,там мої гривні теж є
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19.09.2024 16:47 Ответить
Непогано, зовсім не погано. Треба ще задонатити.
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19.09.2024 17:04 Ответить
Превращение беспилотников в бесполетники! 👍
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19.09.2024 18:38 Ответить
красава!
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19.09.2024 22:34 Ответить
 
 