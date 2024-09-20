Утром Киев оказался на первом месте по уровню загрязненности воздуха в мире. ИНФОГРАФИКА
На утро 20 сентября Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.
Отмечается, что по состоянию на 9:00 в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха составляет 173 US AQI.
На второй строчке рейтинга Каир (Египет), третий - Багдад (Ирак).
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Среди причин называют пожары в экосистеме Киевской области, в частности, в Вышгородском районе.
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+13 Василь Воробець
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просто поліція нехай іде на фронт, а в Україну завезти ПОЛИЦІЮ із ЕС .
і рознюхатися чим пахне на вулицях
Та навіщо посилати, яка причина?
Гарь винюхувати чи паліїв шукати
А в Україні все добре..., мабуть приховують
https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
Кличко та КМДА не вживають ніяких заходів. Кличка - на мило!
блин, спостерігала як він ремонтував міст розвʼязки на міст Дніпро з Печерську. МІСЯЦАМИ роблять 100 метрів. У ЕС РЕМОНТИ роблять швидко, бо місцевим має бути зручно
А КЛИЧКО плювати що щоденно стоять кілометри киян у пробках , а на місцях ремонту працівники нічого не роблять чи взагалі відсутні
Клічка навіть на гарматний постріл не підпустять.
Кличка - на мило!
всі вегетаріанці, вєгани, сироїди, і всі їм подібні дегенерати, заздрять нам лютою заздрістю.
мені, у юності, довелося бути в усть каменогорську, як раз вітер був, з титано-магнієвого комбінату в центр міста.
так, ото було, ніфіга не органік.
і що, це, за рейтинг в пиісульці?
зайдіть на сайт IQAir, і подивіться. там дохеріща міст вище 173!