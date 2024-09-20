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воздух (171) загрязнение (252) Киев (24765)

Утром Киев оказался на первом месте по уровню загрязненности воздуха в мире. ИНФОГРАФИКА

У Києві фіксують погіршення якості повітря

На утро 20 сентября Киев занял первое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Отмечается, что по состоянию на 9:00 в Киеве уровень загрязнения воздуха - нездоровый. Индекс качества воздуха составляет 173 US AQI.

На второй строчке рейтинга Каир (Египет), третий - Багдад (Ирак).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

Київ опинився на першому місці за забрудненим повітрям у світі

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что утром в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Среди причин называют пожары в экосистеме Киевской области, в частности, в Вышгородском районе.
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Топ комментарии
+13
І в навалюванні кацапам на першому,так що не все так погано
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20.09.2024 11:02
+7
Хоч в чомусь ми на першому місці..
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20.09.2024 10:59
+5
Під Києвом торфяники постійно горять. Раніше від жари й дебілів-шашличників, зараз добавились збиті об'єкти.
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20.09.2024 11:08
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Хоч в чомусь ми на першому місці..
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20.09.2024 10:59 Ответить
І в навалюванні кацапам на першому,так що не все так погано
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20.09.2024 11:02 Ответить
Не така велика жара, щоб було самовозгоранье . Це поджоги і роблять їх теж по завданню раши.
просто поліція нехай іде на фронт, а в Україну завезти ПОЛИЦІЮ із ЕС .
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20.09.2024 11:04 Ответить
Під Києвом торфяники постійно горять. Раніше від жари й дебілів-шашличників, зараз добавились збиті об'єкти.
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20.09.2024 11:08 Ответить
Не через шашличників, через паліїв трави. І черег кацапську агентуру, бо горить кожного року саме з дня Незаленості 2014, до того горіло десь раз на 3 роки.
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20.09.2024 13:20 Ответить
Поліція ЕС спить і бачить як приїхати i попрацювати до Києва.
і рознюхатися чим пахне на вулицях
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20.09.2024 11:13 Ответить
А хто їх буде питати ? Пошлють у командировку на півроку з однієї країни, потім на півроку з другої
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20.09.2024 11:18 Ответить
Так напевно не вийде, це у нас можуть не питати.
Та навіщо посилати, яка причина?
Гарь винюхувати чи паліїв шукати
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20.09.2024 11:25 Ответить
Порядок наводити по європейським стандартам
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20.09.2024 11:52 Ответить
Ці торф'яники горять постійно. Як і лиси в зоні відчуження. Напевно зима насувається теж по завданню раші
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20.09.2024 11:47 Ответить
Угу, в нас і 6 ‼️складів зі зброєю ЛОСІ спалили. І досі не чутно, щоб розкрили агентів ФСБ . А у Чехії спіймали за один склад
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20.09.2024 11:51 Ответить
Вам не доповіли, вибачте. Давно вже розкрили і писали про це. Склади такого масштабу з озброєнням неможливо захистити в принципі. То вам щастить, що раша не поклала око на вашу країну. І до чого уводити тему в сторону - тема про торф'яники, які горять кожен рік
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20.09.2024 11:55 Ответить
кого ловить? пэдро муженку наградил даже орденом за сгоревшие склады, хотя при нормальной власти минимум бы с позором уволили...
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20.09.2024 14:50 Ответить
До 2014 року горіли десь раз на 3 роки. Після Дня Незалежності 2014 - кожного року.
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20.09.2024 13:25 Ответить
Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.
А в Україні все добре..., мабуть приховують

https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
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20.09.2024 11:08 Ответить
У Києві, у продовж багатьох років постійно щось чи горить, чи смердить
Кличко та КМДА не вживають ніяких заходів. Кличка - на мило!
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20.09.2024 11:14 Ответить
Згодна. Кличко нанес велику шкоду Києву. мером має бути будівельник .
блин, спостерігала як він ремонтував міст розвʼязки на міст Дніпро з Печерську. МІСЯЦАМИ роблять 100 метрів. У ЕС РЕМОНТИ роблять швидко, бо місцевим має бути зручно
А КЛИЧКО плювати що щоденно стоять кілометри киян у пробках , а на місцях ремонту працівники нічого не роблять чи взагалі відсутні
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20.09.2024 11:23 Ответить
Ааааааааа, Зявився привід для ЗЕрмаковскі шістки відкрити рота.
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20.09.2024 11:34 Ответить
Ну так закрийте цей свій рот і не палиться
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20.09.2024 11:53 Ответить
Зелене лайно намагається всім рота закрити.
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20.09.2024 12:12 Ответить
Яка самокритичність і хамство . Точно кацап
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20.09.2024 12:49 Ответить
Ага. Це ж кацапи використовують любий інформаційний привід в першу чергу для "обсирання" опонентів найвеличнішого лідора.
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20.09.2024 14:11 Ответить
Дебілко. Горить у Київській області -це не є парафія Клічка. Тут відповідають ЗЕрмаковскі шістки.

Клічка навіть на гарматний постріл не підпустять.
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20.09.2024 11:32 Ответить
Допомогу в чому? В розкраданні? Ви самі впораєтеся.
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20.09.2024 11:51 Ответить
Хоч хтось помітив, що пожежа в області і влада Київа тут взагалі ні до чого. А я вже і не сподівався на уважність читачів
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20.09.2024 12:08 Ответить
перенести туди верховну раду з ОП і не буде тліти.
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20.09.2024 11:19 Ответить
Могли б викликати примусовий дощ, колись давно було таке обладнання, куди поділось ХЗ
Кличка - на мило!
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20.09.2024 11:22 Ответить
Або накрити Київ куполом. Бо Земля пласка і накрита куполом. А так був би купол в куполі
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20.09.2024 11:52 Ответить
торф, то органік!
всі вегетаріанці, вєгани, сироїди, і всі їм подібні дегенерати, заздрять нам лютою заздрістю.
мені, у юності, довелося бути в усть каменогорську, як раз вітер був, з титано-магнієвого комбінату в центр міста.
так, ото було, ніфіга не органік.
і що, це, за рейтинг в пиісульці?
зайдіть на сайт IQAir, і подивіться. там дохеріща міст вище 173!
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20.09.2024 11:35 Ответить
Маніпулятивне повідомлення для недалеких. Однозначно ніхто не аналізував рівень забрудненості у всіх містах світу чи хоча б Європи. Зате вкинути таке повідомлення - і немає ніяких проблем. Народ все сприймає за чисту монету
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20.09.2024 11:52 Ответить
Українські Вимирати.
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20.09.2024 12:03 Ответить
Мені здається, що то завжди було. Українців вбиває не лише російська зброя.
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20.09.2024 14:26 Ответить
 
 