В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области
Утром 20 сентября в Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 выявлено увеличение пыли в атмосфере. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе.
В связи с этим, жителям столицы рекомендуют воздержаться от проветривания помещений, ограничить длительное пребывание на улице, пить достаточное количество воды, а также использовать очистители воздуха, если таковые имеются. С целью улучшения ситуации, жителей призывают придерживаться указанных рекомендаций до нормализации состояния воздуха.
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Кличка - на мило!
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують
https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
-Звичайна природня норма -12 мРч
-Рівень радиації 20.08.2024 -14мРч
-санітарна норма не повинна перевищувати -62 мРч
По радиації все ОК. По забрудненню повітря окислами горіння якось не дуже.