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В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области

Погіршився стан повітря у Києві

Утром 20 сентября в Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 выявлено увеличение пыли в атмосфере. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области, в частности в Вышгородском районе.

В связи с этим, жителям столицы рекомендуют воздержаться от проветривания помещений, ограничить длительное пребывание на улице, пить достаточное количество воды, а также использовать очистители воздуха, если таковые имеются. С целью улучшения ситуации, жителей призывают придерживаться указанных рекомендаций до нормализации состояния воздуха.

Читайте также: В Киеве возможно ухудшение качества воздуха из-за пожара под Вышгородом, - КГГА
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Топ комментарии
+2
ОПшний бот, це ти?
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20.09.2024 09:23
+2
Ти може не вкурсі, але в Києві мешкає 15% населення країни! А в твоєй дєрєвнє скільки, Тьома?
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20.09.2024 11:08
+1
Це постійне явище впродовж багатьох років, Кличко, КМДА, не вживають ніяких заходів
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20.09.2024 07:47
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Це постійне явище впродовж багатьох років, Кличко, КМДА, не вживають ніяких заходів
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20.09.2024 07:47 Ответить
Ну так. Не використовують атмосферну зброю, щоб викликати дощ
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20.09.2024 09:08 Ответить
ОПшний бот, це ти?
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20.09.2024 09:23 Ответить
Ідіот, чи як? Які заходи? Ліси вирубати чи траву викосити? Чи покликати шамана, щоб дощ викликав? Де ви такі беретесь тільки...
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20.09.2024 10:17 Ответить
може тому шо горить не в Києві? до чого тут КМДА?
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20.09.2024 11:09 Ответить
Якщо щось, то КМДА ніколи ні до чого...
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20.09.2024 11:21 Ответить
Киянам рекомндують дихати через раз.
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20.09.2024 08:27 Ответить
Ні, просто через інше місце )))
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20.09.2024 10:18 Ответить
У нас в Сумской области вообще трындец... С утра дымовая завеса стоит.
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20.09.2024 09:21 Ответить
В центре Киева реально дымка от пожаров...
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20.09.2024 09:28 Ответить
Лише в Києві забруднене повітря? На Цензорі лише про Київ переживають щоб Боневтік з Єрмаком не задихнулися, а на інші міста і села начхати? Чи це якийсь поділ України на сорти? Не важливо який стан повітря в інших регіонах України, українці повинні знати лише що в Києві смердить.
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20.09.2024 09:29 Ответить
А мартишкі так набздєлі, что аж окна запотєлі ...
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20.09.2024 09:49 Ответить
Ти може не вкурсі, але в Києві мешкає 15% населення країни! А в твоєй дєрєвнє скільки, Тьома?
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20.09.2024 11:08 Ответить
Макс Поліграф, я згадував не лише про дєрєвні, а й про інші міста, де також проживає багато населення. А якщо ти так нехтуєш населенням «дєрєвєнь», то згадай звідки беруться продукти харчування на полицях магазинів. Якби не населення «дєрєвні», то населення «городов» їло б туалетний папір.
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20.09.2024 12:32 Ответить
Дерева для паперу теж треба виростити.
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20.09.2024 14:12 Ответить
Могли б викликати примусовий дощ, колись давно було таке обладнання, куди поділось ХЗ
Кличка - на мило!
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20.09.2024 10:24 Ответить
Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують

https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
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20.09.2024 10:29 Ответить
Персонально проводив контроль рівня радіації в м.Київ. (Поділ).
-Звичайна природня норма -12 мРч
-Рівень радиації 20.08.2024 -14мРч
-санітарна норма не повинна перевищувати -62 мРч
По радиації все ОК. По забрудненню повітря окислами горіння якось не дуже.
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20.09.2024 11:15 Ответить
Дивно, у Норвегії від пожеж у Чорнобилі рівень радіації підвищився, а в Україні де безпосередньо горить, ні
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20.09.2024 11:19 Ответить
Два роки тому в аналогічних умовах , коли були такі самі підпали Чорнобильського лісу, рівень радіації підвищувався до 29-38 мРч. Але навіть тоді санітарна норма перевищена не була.
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20.09.2024 11:27 Ответить
Тому, що норму підвищили. А наша норма - це ніяка не норма!
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20.09.2024 11:29 Ответить
Наші санітарні норми цілком відповідають європейським.
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20.09.2024 11:32 Ответить
 
 