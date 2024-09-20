У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в області
Зранку 20 вересня у Києві різко погіршився стан повітря. Зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток пилу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 виявлено збільшення пилу в атмосфері. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.
У зв'язку з цим, мешканцям столиці рекомендують утриматися від провітрювання приміщень, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатню кількість води, а також використовувати очищувачі повітря, якщо такі є. З метою покращення ситуації, жителів закликають дотримуватися зазначених рекомендацій до нормалізації стану повітря.
Топ коментарі
+2 Сармат Сарматович
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+2 Makc Polygraph
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+1 Mart
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Кличка - на мило!
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують
https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
-Звичайна природня норма -12 мРч
-Рівень радиації 20.08.2024 -14мРч
-санітарна норма не повинна перевищувати -62 мРч
По радиації все ОК. По забрудненню повітря окислами горіння якось не дуже.