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У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в області

Погіршився стан повітря у Києві

Зранку 20 вересня у Києві різко погіршився стан повітря. Зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток пилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 виявлено збільшення пилу в атмосфері. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.

У зв'язку з цим, мешканцям столиці рекомендують утриматися від провітрювання приміщень, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатню кількість води, а також використовувати очищувачі повітря, якщо такі є. З метою покращення ситуації, жителів закликають дотримуватися зазначених рекомендацій до нормалізації стану повітря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві можливе погіршення якості повітря через пожежу під Вишгородом, - КМДА

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Топ коментарі
+2
ОПшний бот, це ти?
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20.09.2024 09:23
+2
Ти може не вкурсі, але в Києві мешкає 15% населення країни! А в твоєй дєрєвнє скільки, Тьома?
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20.09.2024 11:08
+1
Це постійне явище впродовж багатьох років, Кличко, КМДА, не вживають ніяких заходів
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20.09.2024 07:47
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Це постійне явище впродовж багатьох років, Кличко, КМДА, не вживають ніяких заходів
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20.09.2024 07:47 Відповісти
Ну так. Не використовують атмосферну зброю, щоб викликати дощ
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20.09.2024 09:08 Відповісти
ОПшний бот, це ти?
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20.09.2024 09:23 Відповісти
Ідіот, чи як? Які заходи? Ліси вирубати чи траву викосити? Чи покликати шамана, щоб дощ викликав? Де ви такі беретесь тільки...
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20.09.2024 10:17 Відповісти
може тому шо горить не в Києві? до чого тут КМДА?
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20.09.2024 11:09 Відповісти
Якщо щось, то КМДА ніколи ні до чого...
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20.09.2024 11:21 Відповісти
Киянам рекомндують дихати через раз.
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20.09.2024 08:27 Відповісти
Ні, просто через інше місце )))
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20.09.2024 10:18 Відповісти
У нас в Сумской области вообще трындец... С утра дымовая завеса стоит.
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20.09.2024 09:21 Відповісти
В центре Киева реально дымка от пожаров...
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20.09.2024 09:28 Відповісти
Лише в Києві забруднене повітря? На Цензорі лише про Київ переживають щоб Боневтік з Єрмаком не задихнулися, а на інші міста і села начхати? Чи це якийсь поділ України на сорти? Не важливо який стан повітря в інших регіонах України, українці повинні знати лише що в Києві смердить.
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20.09.2024 09:29 Відповісти
А мартишкі так набздєлі, что аж окна запотєлі ...
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20.09.2024 09:49 Відповісти
Ти може не вкурсі, але в Києві мешкає 15% населення країни! А в твоєй дєрєвнє скільки, Тьома?
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20.09.2024 11:08 Відповісти
Макс Поліграф, я згадував не лише про дєрєвні, а й про інші міста, де також проживає багато населення. А якщо ти так нехтуєш населенням «дєрєвєнь», то згадай звідки беруться продукти харчування на полицях магазинів. Якби не населення «дєрєвні», то населення «городов» їло б туалетний папір.
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20.09.2024 12:32 Відповісти
Дерева для паперу теж треба виростити.
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20.09.2024 14:12 Відповісти
Могли б викликати примусовий дощ, колись давно було таке обладнання, куди поділось ХЗ
Кличка - на мило!
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20.09.2024 10:24 Відповісти
Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.
А в Україні про підвищення радіації не заявляють, мабуть приховують

https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
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20.09.2024 10:29 Відповісти
Персонально проводив контроль рівня радіації в м.Київ. (Поділ).
-Звичайна природня норма -12 мРч
-Рівень радиації 20.08.2024 -14мРч
-санітарна норма не повинна перевищувати -62 мРч
По радиації все ОК. По забрудненню повітря окислами горіння якось не дуже.
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20.09.2024 11:15 Відповісти
Дивно, у Норвегії від пожеж у Чорнобилі рівень радіації підвищився, а в Україні де безпосередньо горить, ні
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20.09.2024 11:19 Відповісти
Два роки тому в аналогічних умовах , коли були такі самі підпали Чорнобильського лісу, рівень радіації підвищувався до 29-38 мРч. Але навіть тоді санітарна норма перевищена не була.
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20.09.2024 11:27 Відповісти
Тому, що норму підвищили. А наша норма - це ніяка не норма!
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20.09.2024 11:29 Відповісти
Наші санітарні норми цілком відповідають європейським.
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20.09.2024 11:32 Відповісти
 
 