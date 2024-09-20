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повітря (162) забруднення (239) Київ (19116)

Зранку Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі. ІНФОГРАФІКА

У Києві фіксують погіршення якості повітря

На ранок 20 вересня Київ посів перше місце у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані ресурсу IQAir.

Зазначається, що станом на 9:00 в Києві рівень забруднення повітря - нездоровий. Індекс якості повітря становить 173 US AQI.

На другій сходинці рейтингу Каїр (Єгипет), третій - Багдад (Ірак).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві можливе погіршення якості повітря через пожежу під Вишгородом, - КМДА 

Київ опинився на першому місці за забрудненим повітрям у світі

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що зранку в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Серед причин називають пожежі в екосистемі Київської області, зокрема у Вишгородському районі.

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Топ коментарі
+13
І в навалюванні кацапам на першому,так що не все так погано
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20.09.2024 11:02
+7
Хоч в чомусь ми на першому місці..
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20.09.2024 10:59
+5
Під Києвом торфяники постійно горять. Раніше від жари й дебілів-шашличників, зараз добавились збиті об'єкти.
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20.09.2024 11:08
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Хоч в чомусь ми на першому місці..
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20.09.2024 10:59 Відповісти
І в навалюванні кацапам на першому,так що не все так погано
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20.09.2024 11:02 Відповісти
Не така велика жара, щоб було самовозгоранье . Це поджоги і роблять їх теж по завданню раши.
просто поліція нехай іде на фронт, а в Україну завезти ПОЛИЦІЮ із ЕС .
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20.09.2024 11:04 Відповісти
Під Києвом торфяники постійно горять. Раніше від жари й дебілів-шашличників, зараз добавились збиті об'єкти.
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20.09.2024 11:08 Відповісти
Не через шашличників, через паліїв трави. І черег кацапську агентуру, бо горить кожного року саме з дня Незаленості 2014, до того горіло десь раз на 3 роки.
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20.09.2024 13:20 Відповісти
Поліція ЕС спить і бачить як приїхати i попрацювати до Києва.
і рознюхатися чим пахне на вулицях
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20.09.2024 11:13 Відповісти
А хто їх буде питати ? Пошлють у командировку на півроку з однієї країни, потім на півроку з другої
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20.09.2024 11:18 Відповісти
Так напевно не вийде, це у нас можуть не питати.
Та навіщо посилати, яка причина?
Гарь винюхувати чи паліїв шукати
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20.09.2024 11:25 Відповісти
Порядок наводити по європейським стандартам
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20.09.2024 11:52 Відповісти
Ці торф'яники горять постійно. Як і лиси в зоні відчуження. Напевно зима насувається теж по завданню раші
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20.09.2024 11:47 Відповісти
Угу, в нас і 6 ‼️складів зі зброєю ЛОСІ спалили. І досі не чутно, щоб розкрили агентів ФСБ . А у Чехії спіймали за один склад
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20.09.2024 11:51 Відповісти
Вам не доповіли, вибачте. Давно вже розкрили і писали про це. Склади такого масштабу з озброєнням неможливо захистити в принципі. То вам щастить, що раша не поклала око на вашу країну. І до чого уводити тему в сторону - тема про торф'яники, які горять кожен рік
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20.09.2024 11:55 Відповісти
кого ловить? пэдро муженку наградил даже орденом за сгоревшие склады, хотя при нормальной власти минимум бы с позором уволили...
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20.09.2024 14:50 Відповісти
До 2014 року горіли десь раз на 3 роки. Після Дня Незалежності 2014 - кожного року.
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20.09.2024 13:25 Відповісти
Норвегія заявила про підвищений рівень радіоактивного цезію (Cs-137) поблизу арктичного кордону з Росією, ймовірно, пов'язаний з лісовою пожежею поблизу Чорнобиля в Україні.
А в Україні все добре..., мабуть приховують

https://glavcom.ua/kyiv/news/norvehija-zajavila-pro-pidvishchenij-riven-radiatsiji-cherez-pozhezhu-u-chornobili-1021343.html
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20.09.2024 11:08 Відповісти
У Києві, у продовж багатьох років постійно щось чи горить, чи смердить
Кличко та КМДА не вживають ніяких заходів. Кличка - на мило!
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20.09.2024 11:14 Відповісти
Згодна. Кличко нанес велику шкоду Києву. мером має бути будівельник .
блин, спостерігала як він ремонтував міст розвʼязки на міст Дніпро з Печерську. МІСЯЦАМИ роблять 100 метрів. У ЕС РЕМОНТИ роблять швидко, бо місцевим має бути зручно
А КЛИЧКО плювати що щоденно стоять кілометри киян у пробках , а на місцях ремонту працівники нічого не роблять чи взагалі відсутні
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20.09.2024 11:23 Відповісти
Ааааааааа, Зявився привід для ЗЕрмаковскі шістки відкрити рота.
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20.09.2024 11:34 Відповісти
Ну так закрийте цей свій рот і не палиться
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20.09.2024 11:53 Відповісти
Зелене лайно намагається всім рота закрити.
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20.09.2024 12:12 Відповісти
Яка самокритичність і хамство . Точно кацап
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20.09.2024 12:49 Відповісти
Ага. Це ж кацапи використовують любий інформаційний привід в першу чергу для "обсирання" опонентів найвеличнішого лідора.
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20.09.2024 14:11 Відповісти
Дебілко. Горить у Київській області -це не є парафія Клічка. Тут відповідають ЗЕрмаковскі шістки.

Клічка навіть на гарматний постріл не підпустять.
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20.09.2024 11:32 Відповісти
Допомогу в чому? В розкраданні? Ви самі впораєтеся.
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20.09.2024 11:51 Відповісти
Хоч хтось помітив, що пожежа в області і влада Київа тут взагалі ні до чого. А я вже і не сподівався на уважність читачів
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20.09.2024 12:08 Відповісти
перенести туди верховну раду з ОП і не буде тліти.
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20.09.2024 11:19 Відповісти
Могли б викликати примусовий дощ, колись давно було таке обладнання, куди поділось ХЗ
Кличка - на мило!
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20.09.2024 11:22 Відповісти
Або накрити Київ куполом. Бо Земля пласка і накрита куполом. А так був би купол в куполі
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20.09.2024 11:52 Відповісти
торф, то органік!
всі вегетаріанці, вєгани, сироїди, і всі їм подібні дегенерати, заздрять нам лютою заздрістю.
мені, у юності, довелося бути в усть каменогорську, як раз вітер був, з титано-магнієвого комбінату в центр міста.
так, ото було, ніфіга не органік.
і що, це, за рейтинг в пиісульці?
зайдіть на сайт IQAir, і подивіться. там дохеріща міст вище 173!
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20.09.2024 11:35 Відповісти
Маніпулятивне повідомлення для недалеких. Однозначно ніхто не аналізував рівень забрудненості у всіх містах світу чи хоча б Європи. Зате вкинути таке повідомлення - і немає ніяких проблем. Народ все сприймає за чисту монету
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20.09.2024 11:52 Відповісти
Українські Вимирати.
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20.09.2024 12:03 Відповісти
Мені здається, що то завжди було. Українців вбиває не лише російська зброя.
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20.09.2024 14:26 Відповісти
 
 