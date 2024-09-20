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Россиянина Постового, обвиняемого в поставках микроэлектроники в РФ, арестовали в США, - росСМИ

У США арештували росіянина, який постачав мікроелектроніку до РФ

Суд штата Флорида арестовал россиянина Дениса Постового, которого обвиняют в поставках микроэлектроники военного назначения в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Адвокат заявил, что Постового доставят из Флориды в Вашингтон.

Известно, что Постового задержали в Сарасоте (штат Флорида) 16 сентября 2024 года. Следствие утверждает, что 44-летний россиянин с февраля 2022 года закупал и экспортировал в РФ компоненты, используемые при производстве БПЛА.

Минюст США заявил, что Постовой руководил сетью компаний в разных странах, а также указывал в экспортных документах ложные данные. Микроэлектронику он отправлял в РФ через другие страны, в частности Гонконг и Швейцарию.

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а, цей лапоть, самостійно на базарі поштучно закуповував та в карманах перевозив?
чи, це, фундаментальна схема з великою кількістю ланок?
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20.09.2024 11:39 Ответить
Це не лапоть. Прізвище вигадане "Постовой". А як справжнє прізвище кідора?
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20.09.2024 11:41 Ответить
Чудова новина - другим псам наука...
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20.09.2024 12:51 Ответить
Зараз повідловлюють америкосів у мааскві і виставлять на обмін!
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20.09.2024 11:43 Ответить
дебільних америкосів туристів, або правдолюбів журналістів.
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20.09.2024 11:45 Ответить
Завтра відпустять. Ще й вибачаться. Може якусь компенсацію навіть виплатять.
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20.09.2024 11:50 Ответить
дадуть громадянство і вибачаться
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20.09.2024 12:19 Ответить
"Как ето ?! Рашке без крадених запчастей 3.14*дєц ! Нє. Так нельзя !"
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20.09.2024 12:21 Ответить
Чому все з таким запізненням???
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20.09.2024 12:25 Ответить
 
 