Россиянина Постового, обвиняемого в поставках микроэлектроники в РФ, арестовали в США, - росСМИ

Суд штата Флорида арестовал россиянина Дениса Постового, которого обвиняют в поставках микроэлектроники военного назначения в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Адвокат заявил, что Постового доставят из Флориды в Вашингтон.

Известно, что Постового задержали в Сарасоте (штат Флорида) 16 сентября 2024 года. Следствие утверждает, что 44-летний россиянин с февраля 2022 года закупал и экспортировал в РФ компоненты, используемые при производстве БПЛА.

Минюст США заявил, что Постовой руководил сетью компаний в разных странах, а также указывал в экспортных документах ложные данные. Микроэлектронику он отправлял в РФ через другие страны, в частности Гонконг и Швейцарию.

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