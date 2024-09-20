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Росіянина Постового, якого звинувачують у поставках мікроелектроніки до РФ, арештували у США, - росЗМІ

У США арештували росіянина, який постачав мікроелектроніку до РФ

Суд штату Флорида арештував росіянина Дениса Постового, якого звинувачують у поставках мікроелектроніки військового призначення до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Адвокат заявив, що Постового доставлять із Флориди до Вашингтона.

Відомо, що Постового затримали у Сарасоті (штат Флорида) 16 вересня 2024 року. Слідство стверджує, що 44-річний росіянин із лютого 2022 року закуповував та експортував до РФ компоненті, що використовують при виробництві БПЛА.

Мін'юст США заявив, що Постовий керував мережею компаній у різних країнах, а також вказував в експортних документах хибні дані. Мікроелектроніку він відправляв до РФ через інші країни, зокрема Гонконг та Швейцарію.

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а, цей лапоть, самостійно на базарі поштучно закуповував та в карманах перевозив?
чи, це, фундаментальна схема з великою кількістю ланок?
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20.09.2024 11:39 Відповісти
Це не лапоть. Прізвище вигадане "Постовой". А як справжнє прізвище кідора?
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20.09.2024 11:41 Відповісти
Чудова новина - другим псам наука...
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20.09.2024 12:51 Відповісти
Зараз повідловлюють америкосів у мааскві і виставлять на обмін!
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20.09.2024 11:43 Відповісти
дебільних америкосів туристів, або правдолюбів журналістів.
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20.09.2024 11:45 Відповісти
Завтра відпустять. Ще й вибачаться. Може якусь компенсацію навіть виплатять.
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20.09.2024 11:50 Відповісти
дадуть громадянство і вибачаться
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20.09.2024 12:19 Відповісти
"Как ето ?! Рашке без крадених запчастей 3.14*дєц ! Нє. Так нельзя !"
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20.09.2024 12:21 Відповісти
Чому все з таким запізненням???
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20.09.2024 12:25 Відповісти
 
 