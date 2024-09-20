Росіянина Постового, якого звинувачують у поставках мікроелектроніки до РФ, арештували у США, - росЗМІ
Суд штату Флорида арештував росіянина Дениса Постового, якого звинувачують у поставках мікроелектроніки військового призначення до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Адвокат заявив, що Постового доставлять із Флориди до Вашингтона.
Відомо, що Постового затримали у Сарасоті (штат Флорида) 16 вересня 2024 року. Слідство стверджує, що 44-річний росіянин із лютого 2022 року закуповував та експортував до РФ компоненті, що використовують при виробництві БПЛА.
Мін'юст США заявив, що Постовий керував мережею компаній у різних країнах, а також вказував в експортних документах хибні дані. Мікроелектроніку він відправляв до РФ через інші країни, зокрема Гонконг та Швейцарію.
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чи, це, фундаментальна схема з великою кількістю ланок?