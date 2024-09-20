Продаж американської зброї Тайваню порушує "принцип одного Китаю", - Міноборони КНР
У китайському Міноборони засудили продаж американського озброєння Тайваню, бо це серйозно порушує "принцип одного Китаю" й положення спільних комюніке між Пекіном і США.
Про це заявив речник Міноборони КНР Чжан Сяоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили США рішучий протест", - зазначив він.
Він звинуватив владу Тайваню в ескалації напруженості в Тайванській протоці та створенні "загроз безпеці й добробуту тайванських співвітчизників".
"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - наголосив Сяоган.
Речник Міноборони КНР додав, що китайська армія продовжуватиме посилювати військовий вишкіл і вживатиме рішучих заходів для перешкоджання будь-якій "сепаратистській змові щодо незалежності Тайваню".
Принцип одного Китаю
Принципу єдиного Китаю полягає в тому, що як Тайвань, так і материковий Китай є невіддільними частинами єдиного Китаю.
Закріплений у Консенсусі 1992 року принцип єдиного Китаю наразі є офіційною позицією китайського уряду і визнавався Китайською Республікою в різний час, залежно від того, яка політична партія перебувала при владі.
Згідно з цим "консенсусом", обидва уряди визнавали існування лише однієї суверенної держави, що охоплює території материкового Китаю і Тайваню, але не вирішували, який з двох урядів є легітимним урядом цієї держави.
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Кацап їди за своїм карабльом!!1
Будується завод "з виробництва зброї і ***********" - а потім, ну доведи, що все те не на Тайвані зроблено.
і звісно, всім лєвакам соціалістам пацифістам популістам.
модератори цензора, у кас така прикалюха, чи в чому сенс?
хто саме виростив, чергового монстра, собі на голову.
як же, я втомився спілкуватися з імбецилами.
Ну і? Ви ж за суверенітет та територіальну цілісність. Тоді будьте послідовними і накажіть своїй шавці ***** піти геть з України. А потім вже розмовляйте зі штатами про якісь там принципи.