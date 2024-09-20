Продаж американської зброї Тайваню порушує "принцип одного Китаю", - Міноборони КНР

У китайському Міноборони засудили продаж американського озброєння Тайваню, бо це серйозно порушує "принцип одного Китаю" й положення спільних комюніке між Пекіном і США.

Про це заявив речник Міноборони КНР Чжан Сяоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили США рішучий протест", - зазначив він.

Він звинуватив владу Тайваню в ескалації напруженості в Тайванській протоці та створенні "загроз безпеці й добробуту тайванських співвітчизників".

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"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - наголосив Сяоган.

Речник Міноборони КНР додав, що китайська армія продовжуватиме посилювати військовий вишкіл і вживатиме рішучих заходів для перешкоджання будь-якій "сепаратистській змові щодо незалежності Тайваню".

Принцип одного Китаю

Принципу єдиного Китаю полягає в тому, що як Тайвань, так і материковий Китай є невіддільними частинами єдиного Китаю.

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Закріплений у Консенсусі 1992 року принцип єдиного Китаю наразі є офіційною позицією китайського уряду і визнавався Китайською Республікою в різний час, залежно від того, яка політична партія перебувала при владі.

Згідно з цим "консенсусом", обидва уряди визнавали існування лише однієї суверенної держави, що охоплює території материкового Китаю і Тайваню, але не вирішували, який з двох урядів є легітимним урядом цієї держави.