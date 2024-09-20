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Китай (4350) США (20980) Тайвань (174)

Продаж американської зброї Тайваню порушує "принцип одного Китаю", - Міноборони КНР

Пекін назвав продаж американської зброї Тайваню порушенням принципу одного Китаю

У китайському Міноборони засудили продаж американського озброєння Тайваню, бо це серйозно порушує "принцип одного Китаю" й положення спільних комюніке між Пекіном і США.

Про це заявив речник Міноборони КНР Чжан Сяоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили США рішучий протест", - зазначив він.

Він звинуватив владу Тайваню в ескалації напруженості в Тайванській протоці та створенні "загроз безпеці й добробуту тайванських співвітчизників".

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"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - наголосив Сяоган.

Речник Міноборони КНР додав, що китайська армія продовжуватиме посилювати військовий вишкіл і вживатиме рішучих заходів для перешкоджання будь-якій "сепаратистській змові щодо незалежності Тайваню".

Принцип одного Китаю

Принципу єдиного Китаю полягає в тому, що як Тайвань, так і материковий Китай є невіддільними частинами єдиного Китаю.

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Закріплений у Консенсусі 1992 року принцип єдиного Китаю наразі є офіційною позицією китайського уряду і визнавався Китайською Республікою в різний час, залежно від того, яка політична партія перебувала при владі.

Згідно з цим "консенсусом", обидва уряди визнавали існування лише однієї суверенної держави, що охоплює території материкового Китаю і Тайваню, але не вирішували, який з двох урядів є легітимним урядом цієї держави.

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Топ коментарі
+20
КНР - це по суті ДНР у складі Китаю, яка захопила майже всю територію
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20.09.2024 11:22
+17
Поверещать і попустяться китайози.Тайвань це істинний Китай!
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20.09.2024 11:21
+12
Так Тайвань і є Кітай. А ото шо там мао дзе дун за допомогою совка зробив і яка зараз з Пекіну шосбь пердить то якась фуйня.
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20.09.2024 11:20
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Так Тайвань і є Кітай. А ото шо там мао дзе дун за допомогою совка зробив і яка зараз з Пекіну шосбь пердить то якась фуйня.
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20.09.2024 11:20 Відповісти
КНР - це по суті ДНР у складі Китаю, яка захопила майже всю територію
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20.09.2024 11:22 Відповісти
Яку створили з допомоги СРСР за сраліна, а потім ще допомогли маоїстам створити атомну бомбу і з позиції сили виштовхнули Китаїську Республіку з ООН.
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20.09.2024 11:58 Відповісти
виштовхнули при згоді США
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20.09.2024 12:00 Відповісти
США голосували проти, ТАК ЩО НЕ ТРЕБА КІЗДІТИ КАЦАПА!
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20.09.2024 12:07 Відповісти
дивне ти створіння...як що неподобається думка чи теза, то значить КАЦАП Як на той світ потрапиш спитай у Кісінджера чому так сталось
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20.09.2024 12:50 Відповісти
ні, не кругом...лише половина кацапів, а друга половина ЗЕ боти
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20.09.2024 12:59 Відповісти
Поверещать і попустяться китайози.Тайвань це істинний Китай!
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20.09.2024 11:21 Відповісти
Вас навчили? Безплатно? 😲 Українці діють за принципом "ворог мого ворога - мій друг". Нагадаю, саме континентальний Китай допомагчє кацапам нищити Україну.
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20.09.2024 12:00 Відповісти
😊 У вас багата і буйна фантазія, хоча у думках багато сумбурності. Китай ніколи не правив і не буде правити світом. Світова фабрика, яка краде чужі технології, лідером не може бути апріорі. І її запити на лідеомтво - це власне її проблеми. Китай заажди варився у власному соку і так і буде надалі. І будь-який Чингізхан з мізерними ресурсами, але сильною лідерською позицією буде робити з Китаєм все, що вважатиме за потрібне. До речі, Зєлєнскому цього чомусь не сказали.
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20.09.2024 12:44 Відповісти
А хто свариться? Нехай Китай засвідчить, що він - прихильник територіальної цілісності України, перестане допомагати кацапам вести проти України війну - і нема жодних питань.
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20.09.2024 13:15 Відповісти
Кацапа , а ти за кацапські?
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20.09.2024 12:00 Відповісти
АГА ЗАРЕЄСТРУВААВСЯ ПОЗАВЧОРА , ЩОБ ЗА УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРЕСИ ВБОЛІВТИ?
Кацап їди за своїм карабльом!!1
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20.09.2024 12:10 Відповісти
В баню його!!!
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20.09.2024 12:33 Відповісти
А тобі чим амерські інтереси не подобаються? Тим, що допомагають Україні? Тобі китайські ближче, вони ж так рʼяно підтримують фашарашку.
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20.09.2024 12:33 Відповісти
От не вміють західники у "нас там нєт".
Будується завод "з виробництва зброї і ***********" - а потім, ну доведи, що все те не на Тайвані зроблено.
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20.09.2024 11:23 Відповісти
Китаи хоче шоб амери і иому шось продали?
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20.09.2024 11:24 Відповісти
Це як з ультиматимами кремля, які вони називають мирними перемовинами. Китай вважає, що принцип одного Китаю дає їм право диктувати умови Тайваню, хоча принцип зовсім про інше.
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20.09.2024 11:28 Відповісти
Ничего страшного. Китайский кризис надо решать путем переговоров уважая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенитет , гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, включая Тайвань.
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20.09.2024 11:32 Відповісти
Принцип одного Китаю - це, як області України, записані ****** у конституцію РФ.
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20.09.2024 11:34 Відповісти
давайте дружно подякуємо дядькові кіссінджеру і його вірним послідовникам, демократам на чолі з обамою, нобелевським лауреатом миру.
і звісно, всім лєвакам соціалістам пацифістам популістам.
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20.09.2024 11:42 Відповісти
Кісенжер завжди був республіканець .
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20.09.2024 11:48 Відповісти
я, дуже радий за нього.
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20.09.2024 11:54 Відповісти
Ну ти можеш подякувати респам, там один вже мріє повернути рабство, і не проти прикупити штук два.
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20.09.2024 12:26 Відповісти
а це, тут, до чого?
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20.09.2024 12:54 Відповісти
До того, що ти віриш у добрих республіканців, які давно продалися Москві. Кіссінджер якраз був із GOP. Тому в тебе рветься шаблон, дурнику
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20.09.2024 13:04 Відповісти
завжди з'являється підарок, котрий починає хамовито провокувати. як тільки, відповіси йому, миттєво улетиш в бан.
модератори цензора, у кас така прикалюха, чи в чому сенс?
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20.09.2024 13:16 Відповісти
Ну то не бійся, а відповідай. Ти ж весь такий республіканець з себе, настоящій мужик Чи кишечник тоненький, як у Вована Зе?
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20.09.2024 13:23 Відповісти
А твоє тут до чого
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20.09.2024 13:06 Відповісти
ну, то почитай історію: кіссінджер і китай.
хто саме виростив, чергового монстра, собі на голову.

як же, я втомився спілкуватися з імбецилами.
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20.09.2024 13:13 Відповісти
Гриша, перестань розмовляти з дзеркалом. І припини бухати, бо так, як ти, говорять тільки п'яні жлоби в рівних собі компаніях.
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20.09.2024 13:22 Відповісти
з Ольга Пелле на одній фермі, чи ти по своїм аккам скачеш, за миску щєй?
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20.09.2024 13:47 Відповісти
Ну аякже. «Я не всрався, мені боти в брюки гавно підкинули». Продовжуй, ти вже майже закопавс 👍🏻
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20.09.2024 14:27 Відповісти
Сам імбецил всі прекрасно знають, що і совок не один раз захід рятував і вирощував монстра, але ж метою було інше
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20.09.2024 14:33 Відповісти
Олю, ви нагадуєте мені мою жінку. Вона ваша тезка і така ж розумна та спокійна
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20.09.2024 14:40 Відповісти
Ну так розумні чоловіки обирають розумних жінок
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20.09.2024 15:06 Відповісти
Авжеж, Олечко. Вашому чоловікові, певен, із вами теж пощастило
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20.09.2024 15:36 Відповісти
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20.09.2024 15:08 Відповісти
Продовження: і ти прекрасно це знаєш, але в тебе завдання обсирати демократів, трампофіл-дебіл
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20.09.2024 14:35 Відповісти
О тааак. Я сьогодні вже встиг подуріти, коли відкрив стрічку в Інсті 😅
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20.09.2024 13:38 Відповісти
Створення та існування КНР теж порушує "принцип одного Китаю" - вєртайтє всьо взад, як було до 1949-го року!
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20.09.2024 11:45 Відповісти
Знаємо таку риторику: передача американського озброєння Україні порушує принцип "адіннарот". Суки комуняцькофашистські!
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20.09.2024 12:24 Відповісти
Тому Україні і требавиграти війну. Це дуже сильно попустить Китай років на 15-20.
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20.09.2024 13:02 Відповісти
А існування на території України лугандонії порушує принцип "однієї України". Як і анексія Криму, до речі.

Ну і? Ви ж за суверенітет та територіальну цілісність. Тоді будьте послідовними і накажіть своїй шавці ***** піти геть з України. А потім вже розмовляйте зі штатами про якісь там принципи.
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20.09.2024 13:57 Відповісти
Комуняцька китайська ДНР жаліється що США не визнає її юрисдикцію на неокуповані комуняками території. Дивина
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21.09.2024 01:35 Відповісти
 
 