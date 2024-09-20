Продажа американского оружия Тайваню нарушает "принцип единого Китая", - Минобороны КНР
В китайском Минобороны осудили продажу американского вооружения Тайваню, потому что это серьезно нарушает "принцип единого Китая" и положения совместных коммюнике между Пекином и США.
Об этом заявил представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Продажи американского оружия китайскому региону Тайвань серьезно нарушают принцип одного Китая. Мы выступаем против этого и выразили США решительный протест", - отметил он.
Он обвинил власти Тайваня в эскалации напряженности в Тайваньском проливе и создании "угроз безопасности и благосостоянию тайваньских соотечественников".
"Тайваньский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Мы призываем Соединенные Штаты выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и прекратить его вооружать", - подчеркнул Сяоган.
Представитель Минобороны КНР добавил, что китайская армия будет продолжать усиливать военную подготовку и принимать решительные меры для препятствования любому "сепаратистскому заговору о независимости Тайваня".
Принцип единого Китая
Принцип единого Китая заключается в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотъемлемыми частями единого Китая.
Закрепленный в Консенсусе 1992 года принцип единого Китая в настоящее время является официальной позицией китайского правительства и признавался Китайской Республикой в разное время, в зависимости от того, какая политическая партия находилась у власти.
Согласно этому "консенсусу", оба правительства признавали существование лишь одного суверенного государства, охватывающего территории материкового Китая и Тайваня, но не решали, какое из двух правительств является легитимным правительством этого государства.
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Кацап їди за своїм карабльом!!1
Будується завод "з виробництва зброї і ***********" - а потім, ну доведи, що все те не на Тайвані зроблено.
і звісно, всім лєвакам соціалістам пацифістам популістам.
модератори цензора, у кас така прикалюха, чи в чому сенс?
хто саме виростив, чергового монстра, собі на голову.
як же, я втомився спілкуватися з імбецилами.
Ну і? Ви ж за суверенітет та територіальну цілісність. Тоді будьте послідовними і накажіть своїй шавці ***** піти геть з України. А потім вже розмовляйте зі штатами про якісь там принципи.