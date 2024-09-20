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Китай (2791) США (24820) Тайвань (109)

Продажа американского оружия Тайваню нарушает "принцип единого Китая", - Минобороны КНР

Пекін назвав продаж американської зброї Тайваню порушенням принципу одного Китаю

В китайском Минобороны осудили продажу американского вооружения Тайваню, потому что это серьезно нарушает "принцип единого Китая" и положения совместных коммюнике между Пекином и США.

Об этом заявил представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Продажи американского оружия китайскому региону Тайвань серьезно нарушают принцип одного Китая. Мы выступаем против этого и выразили США решительный протест", - отметил он.

Он обвинил власти Тайваня в эскалации напряженности в Тайваньском проливе и создании "угроз безопасности и благосостоянию тайваньских соотечественников".

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"Тайваньский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Мы призываем Соединенные Штаты выполнять свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня и прекратить его вооружать", - подчеркнул Сяоган.

Представитель Минобороны КНР добавил, что китайская армия будет продолжать усиливать военную подготовку и принимать решительные меры для препятствования любому "сепаратистскому заговору о независимости Тайваня".

Принцип единого Китая

Принцип единого Китая заключается в том, что как Тайвань, так и материковый Китай являются неотъемлемыми частями единого Китая.

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Закрепленный в Консенсусе 1992 года принцип единого Китая в настоящее время является официальной позицией китайского правительства и признавался Китайской Республикой в разное время, в зависимости от того, какая политическая партия находилась у власти.

Согласно этому "консенсусу", оба правительства признавали существование лишь одного суверенного государства, охватывающего территории материкового Китая и Тайваня, но не решали, какое из двух правительств является легитимным правительством этого государства.
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Топ комментарии
+20
КНР - це по суті ДНР у складі Китаю, яка захопила майже всю територію
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20.09.2024 11:22
+17
Поверещать і попустяться китайози.Тайвань це істинний Китай!
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20.09.2024 11:21
+12
Так Тайвань і є Кітай. А ото шо там мао дзе дун за допомогою совка зробив і яка зараз з Пекіну шосбь пердить то якась фуйня.
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20.09.2024 11:20
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Так Тайвань і є Кітай. А ото шо там мао дзе дун за допомогою совка зробив і яка зараз з Пекіну шосбь пердить то якась фуйня.
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20.09.2024 11:20 Ответить
КНР - це по суті ДНР у складі Китаю, яка захопила майже всю територію
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20.09.2024 11:22 Ответить
Яку створили з допомоги СРСР за сраліна, а потім ще допомогли маоїстам створити атомну бомбу і з позиції сили виштовхнули Китаїську Республіку з ООН.
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20.09.2024 11:58 Ответить
виштовхнули при згоді США
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20.09.2024 12:00 Ответить
США голосували проти, ТАК ЩО НЕ ТРЕБА КІЗДІТИ КАЦАПА!
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20.09.2024 12:07 Ответить
дивне ти створіння...як що неподобається думка чи теза, то значить КАЦАП Як на той світ потрапиш спитай у Кісінджера чому так сталось
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20.09.2024 12:50 Ответить
ні, не кругом...лише половина кацапів, а друга половина ЗЕ боти
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20.09.2024 12:59 Ответить
Поверещать і попустяться китайози.Тайвань це істинний Китай!
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20.09.2024 11:21 Ответить
Вас навчили? Безплатно? 😲 Українці діють за принципом "ворог мого ворога - мій друг". Нагадаю, саме континентальний Китай допомагчє кацапам нищити Україну.
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20.09.2024 12:00 Ответить
😊 У вас багата і буйна фантазія, хоча у думках багато сумбурності. Китай ніколи не правив і не буде правити світом. Світова фабрика, яка краде чужі технології, лідером не може бути апріорі. І її запити на лідеомтво - це власне її проблеми. Китай заажди варився у власному соку і так і буде надалі. І будь-який Чингізхан з мізерними ресурсами, але сильною лідерською позицією буде робити з Китаєм все, що вважатиме за потрібне. До речі, Зєлєнскому цього чомусь не сказали.
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20.09.2024 12:44 Ответить
А хто свариться? Нехай Китай засвідчить, що він - прихильник територіальної цілісності України, перестане допомагати кацапам вести проти України війну - і нема жодних питань.
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20.09.2024 13:15 Ответить
Кацапа , а ти за кацапські?
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20.09.2024 12:00 Ответить
АГА ЗАРЕЄСТРУВААВСЯ ПОЗАВЧОРА , ЩОБ ЗА УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРЕСИ ВБОЛІВТИ?
Кацап їди за своїм карабльом!!1
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20.09.2024 12:10 Ответить
В баню його!!!
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20.09.2024 12:33 Ответить
А тобі чим амерські інтереси не подобаються? Тим, що допомагають Україні? Тобі китайські ближче, вони ж так рʼяно підтримують фашарашку.
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20.09.2024 12:33 Ответить
От не вміють західники у "нас там нєт".
Будується завод "з виробництва зброї і ***********" - а потім, ну доведи, що все те не на Тайвані зроблено.
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20.09.2024 11:23 Ответить
Китаи хоче шоб амери і иому шось продали?
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20.09.2024 11:24 Ответить
Це як з ультиматимами кремля, які вони називають мирними перемовинами. Китай вважає, що принцип одного Китаю дає їм право диктувати умови Тайваню, хоча принцип зовсім про інше.
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20.09.2024 11:28 Ответить
Ничего страшного. Китайский кризис надо решать путем переговоров уважая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенитет , гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, включая Тайвань.
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20.09.2024 11:32 Ответить
Принцип одного Китаю - це, як області України, записані ****** у конституцію РФ.
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20.09.2024 11:34 Ответить
давайте дружно подякуємо дядькові кіссінджеру і його вірним послідовникам, демократам на чолі з обамою, нобелевським лауреатом миру.
і звісно, всім лєвакам соціалістам пацифістам популістам.
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20.09.2024 11:42 Ответить
Кісенжер завжди був республіканець .
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20.09.2024 11:48 Ответить
я, дуже радий за нього.
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20.09.2024 11:54 Ответить
Ну ти можеш подякувати респам, там один вже мріє повернути рабство, і не проти прикупити штук два.
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20.09.2024 12:26 Ответить
а це, тут, до чого?
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20.09.2024 12:54 Ответить
До того, що ти віриш у добрих республіканців, які давно продалися Москві. Кіссінджер якраз був із GOP. Тому в тебе рветься шаблон, дурнику
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20.09.2024 13:04 Ответить
завжди з'являється підарок, котрий починає хамовито провокувати. як тільки, відповіси йому, миттєво улетиш в бан.
модератори цензора, у кас така прикалюха, чи в чому сенс?
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20.09.2024 13:16 Ответить
Ну то не бійся, а відповідай. Ти ж весь такий республіканець з себе, настоящій мужик Чи кишечник тоненький, як у Вована Зе?
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20.09.2024 13:23 Ответить
А твоє тут до чого
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20.09.2024 13:06 Ответить
ну, то почитай історію: кіссінджер і китай.
хто саме виростив, чергового монстра, собі на голову.

як же, я втомився спілкуватися з імбецилами.
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20.09.2024 13:13 Ответить
Гриша, перестань розмовляти з дзеркалом. І припини бухати, бо так, як ти, говорять тільки п'яні жлоби в рівних собі компаніях.
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20.09.2024 13:22 Ответить
з Ольга Пелле на одній фермі, чи ти по своїм аккам скачеш, за миску щєй?
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20.09.2024 13:47 Ответить
Ну аякже. «Я не всрався, мені боти в брюки гавно підкинули». Продовжуй, ти вже майже закопавс 👍🏻
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20.09.2024 14:27 Ответить
Сам імбецил всі прекрасно знають, що і совок не один раз захід рятував і вирощував монстра, але ж метою було інше
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20.09.2024 14:33 Ответить
Олю, ви нагадуєте мені мою жінку. Вона ваша тезка і така ж розумна та спокійна
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20.09.2024 14:40 Ответить
Ну так розумні чоловіки обирають розумних жінок
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20.09.2024 15:06 Ответить
Авжеж, Олечко. Вашому чоловікові, певен, із вами теж пощастило
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20.09.2024 15:36 Ответить
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20.09.2024 15:08 Ответить
Продовження: і ти прекрасно це знаєш, але в тебе завдання обсирати демократів, трампофіл-дебіл
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20.09.2024 14:35 Ответить
О тааак. Я сьогодні вже встиг подуріти, коли відкрив стрічку в Інсті 😅
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20.09.2024 13:38 Ответить
Створення та існування КНР теж порушує "принцип одного Китаю" - вєртайтє всьо взад, як було до 1949-го року!
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20.09.2024 11:45 Ответить
Знаємо таку риторику: передача американського озброєння Україні порушує принцип "адіннарот". Суки комуняцькофашистські!
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20.09.2024 12:24 Ответить
Тому Україні і требавиграти війну. Це дуже сильно попустить Китай років на 15-20.
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20.09.2024 13:02 Ответить
А існування на території України лугандонії порушує принцип "однієї України". Як і анексія Криму, до речі.

Ну і? Ви ж за суверенітет та територіальну цілісність. Тоді будьте послідовними і накажіть своїй шавці ***** піти геть з України. А потім вже розмовляйте зі штатами про якісь там принципи.
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20.09.2024 13:57 Ответить
Комуняцька китайська ДНР жаліється що США не визнає її юрисдикцію на неокуповані комуняками території. Дивина
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21.09.2024 01:35 Ответить
 
 