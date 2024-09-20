Группа "Океан Эльзы" выпустила первый за 8 лет альбом "Той день"
Украинская рок-группа "Океан Эльзы" презентовала новый альбом "Той день". Это первая пластинка музыкантов за последние восемь лет их творчества.
Об этом группа сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Альбом "Той день" стал десятым студийным альбомом группы ОЕ. В пластинку вошли 12 новых композиций.
Это и песня "Мукачево", клип на которую группа представила на днях, а также "Шиле", "Вогонь", "Без обид", "Песня песен" и другие.
Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после длительных поисков. Альбом недаром во многом похож на раннее творчество группы - он легкий, вдохновляющий и настоящий", - прокомментировал лидер группы Святослав Вакарчук.
Все композиции написаны в разный период: некоторые написаны недавно, а некоторые - 3-4 года назад.
Символика обложки альбома
Как и в песне "Мукачево", на обложке альбома также есть отсылка к родному городу Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, который, как объяснили музыканты, является "символом пробуждения жизни и ежегодного перерождения".
"Все эти песни мы выпускали с большой душой и с большой радостью, что теперь многие люди смогут наконец услышать то, над чем мы так долго работали", - добавили "Океан Эльзы".
Слушать новый альбом можно по ссылке.
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Як на мене, то все лайно, я в сортах не розбираюсь.
Поліна Йосипівна і Ельза Піздаускас, снобихи.
топчик в тазика
Всі українці вас *******, а ворогам смерть!