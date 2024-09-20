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Вакарчук (340) музыка (774) шоу-бизнес (150)

Группа "Океан Эльзы" выпустила первый за 8 лет альбом "Той день"

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" презентовала новый альбом "Той день". Это первая пластинка музыкантов за последние восемь лет их творчества.

Об этом группа сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Альбом "Той день" стал десятым студийным альбомом группы ОЕ. В пластинку вошли 12 новых композиций.

Это и песня "Мукачево", клип на которую группа представила на днях, а также "Шиле", "Вогонь", "Без обид", "Песня песен" и другие.

Этот альбом ассоциируется у меня с пробуждением. С возвращением к себе после длительных поисков. Альбом недаром во многом похож на раннее творчество группы - он легкий, вдохновляющий и настоящий", - прокомментировал лидер группы Святослав Вакарчук.

Все композиции написаны в разный период: некоторые написаны недавно, а некоторые - 3-4 года назад.

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Символика обложки альбома

Как и в песне "Мукачево", на обложке альбома также есть отсылка к родному городу Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, который, как объяснили музыканты, является "символом пробуждения жизни и ежегодного перерождения".

Океан Ельзи презентував новий альбом Той день

"Все эти песни мы выпускали с большой душой и с большой радостью, что теперь многие люди смогут наконец услышать то, над чем мы так долго работали", - добавили "Океан Эльзы".

Слушать новый альбом можно по ссылке.

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Топ комментарии
+19
После деструктивной деятельности Славика на политической арене, все его "творчество" вызывает лишь рвотный рефлекс.
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20.09.2024 14:59
+9
пісенька в нього є," Це не твоя війна,це не моя війна" - пряма ідеологічна диверсія, вам на Цензорі хоть платять за рекламу ?
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20.09.2024 15:19
+8
Лесь Подерв'янський. Сноби

Поліна Йосипівна і Ельза Піздаускас, снобихи.
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20.09.2024 15:12
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После деструктивной деятельности Славика на политической арене, все его "творчество" вызывает лишь рвотный рефлекс.
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20.09.2024 14:59 Ответить
а рюзгє язік, кацап, рвотний рєфлєкс, не визиває , ні??),
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20.09.2024 15:30 Ответить
накуя він мені, питай, як тобі треба,)
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20.09.2024 15:41 Ответить
особливо "деструктивную деятельность" добре з Польщі видно...
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20.09.2024 17:42 Ответить
Приєднуюся. Тієї ж думки. Славко купився на серебряники (мова не про суму, а суть, очевидно серебряників було дуже багато) і посприяв приходу зермаковщини до влади
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20.09.2024 16:06 Ответить
Моя реакцiя не така радикальна, але поваги до Вакарчука вже немае.
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20.09.2024 16:12 Ответить
краще вже він, ніж потапи зі шманатіками...
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20.09.2024 15:11 Ответить
Ну це лише якщо ви експерт. І гарно орієнтуєтесь в сортах лайна.
Як на мене, то все лайно, я в сортах не розбираюсь.
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20.09.2024 15:14 Ответить
Просто навіть будь-який рок (навіть припопсований) краще за попсу, ось і все...
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20.09.2024 16:02 Ответить
ви не знайдете спільну мову...бо ти про музику, а він про лайно, кому що до смаку
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20.09.2024 17:43 Ответить
Хто та Ельза, що володіє океаном ?
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20.09.2024 15:11 Ответить
Лесь Подерв'янський. Сноби

Поліна Йосипівна і Ельза Піздаускас, снобихи.
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20.09.2024 15:12 Ответить
пісенька в нього є," Це не твоя війна,це не моя війна" - пряма ідеологічна диверсія, вам на Цензорі хоть платять за рекламу ?
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20.09.2024 15:19 Ответить
"мойша напєл"? якщо ви про пісню "не твоя війна", то там ніякої диверсії, а чіткий посил проти позиції "не моя війна"
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20.09.2024 16:36 Ответить
ти точно чуло ту пісню?
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20.09.2024 16:49 Ответить
ну, те що ти вирвав з контексту, або не допетрав сенс...натягуєш сову на глобус та перекручуєш, на кшалт кацапської пропаганди, ніяким чином не вплине на сенс твору і відношення др ньогу адекватних людей
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20.09.2024 17:46 Ответить
Тобто Вакарчук як музикант і особистість мені дуже імпонує. Вважаю його справжні українцем.
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20.09.2024 15:20 Ответить
Та ви вже подібного "справжнього вчителя" президентом вибрали. Дякую вам.
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20.09.2024 15:22 Ответить
Якiй допомiг прийти до влади зешоблi i йому вже нiколи вiд цього не вiдмитися
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20.09.2024 16:18 Ответить
А при чим тут вибори? Якщо мова в новині про новий альбом. Даун.
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20.09.2024 15:35 Ответить
поцікався як він повів себе з першим складом групи! в музиці він таке саме смердюче гівно!
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20.09.2024 15:38 Ответить
З Гудимовим і Шуровим? А як? 🤔
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20.09.2024 15:56 Ответить
Так само як і з виборцями: наїбав Всі авторські права переписав на себе, xоча творчість була колективна. І далі залякував щоб не судилися з ним. Xлопці плюнули, знаючи його гівняність.
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20.09.2024 15:59 Ответить
Оу… Цього я не знав, чесно. Але не здивований, бо він ще в першу каденцію в Раді не ходив на засідання взагалі. Відповідальність це не до Славка
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20.09.2024 16:04 Ответить
Ваш вислiв менi нагадуе "а при чём здесь зеленский"...😏
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20.09.2024 16:22 Ответить
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20.09.2024 16:09 Ответить
Опустимо кар'єру пана Неважливо у політиці. Після Моделі ОЕ випустив тільки один достойний альбом. Тому, що Гудимов і Шуров пішли з гурту
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20.09.2024 15:33 Ответить
а мне нрав ОЕ
топчик в тазика
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20.09.2024 15:34 Ответить
Дякую, Святославе, за нову гарну роботу. Всі пісні сподобались. Обов'язково замовлю сіді.
Всі українці вас *******, а ворогам смерть!
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20.09.2024 15:43 Ответить
Вже не всi украiнцi його *******...
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20.09.2024 16:27 Ответить
😂😂😂
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20.09.2024 17:18 Ответить
Відтоді, як гурт розпався, не сприймаю.
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20.09.2024 16:11 Ответить
Це рекламна публікація? Нашо терти коменти, в якіx висвітлюється мерзенна сутність Славка-дурка?
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20.09.2024 16:50 Ответить
Не виправдав сподівань, у 2019 це міг бути його Час але він його змарнував і ось тепер маємо... Якось вже не цікаво.
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20.09.2024 17:55 Ответить
Зневажаю , бо сцикло і пристосуванець ! Він з того ж тіста як потап , яма , лисий з квартилу , винник з вовчицею таюною ...
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20.09.2024 18:32 Ответить
Тут расєйськогаварящіє, любителі расєянськой музікі висловлюють своє фу гурту який завжди виконував пісні українською і популяризував українську музику і завжди був з проукраїнськими поглядами. Може це якісь боти? Чи просто покусані рускім міром?
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20.09.2024 20:08 Ответить
Це не боти, це кацапи, якщо ви ще Цього не зрозуміли. а Славик, щоб ця зграя тут не вила - Він Душа ******** української культури, на хвилі його творчості, виросли мільйони, Його музика та пісні, сповнені духом України. а ці-хай гавкають далі, на більш, вони просто не здатні,
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20.09.2024 20:28 Ответить
оскільки невеликий знавець, про його творчість не буду казати. проте є в нього пісня "я не здамся без бою". у дійсності, у підсумку свого пришестя у політику: обісрався, здався. без бою. тому музичка людини-гімна мені ніц не потрібна
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21.09.2024 09:15 Ответить
 
 