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Гурт "Океан Ельзи" випустив перший за 8 років альбом "Той день"

Український рок-гурт "Океан Ельзи" презентував новий альбом "Той день". Це перша платівка музикантів за останні вісім років їхньої творчості. 

Про це гурт повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Альбом "Той день" став десятим студійним альбомом гурту ОЕ. До платівки увійшли 12 нових композицій.

Це і пісня "Мукачево", кліп на яку гурт представив днями, а також "Шіле", "Вогонь", "Без образ", "Пісня пісень" тощо. 

Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній", - прокоментував лідер гурту Святослав Вакарчук.

Усі композиції написані у різний період: деякі написані нещодавно, а деякі - 3−4 роки тому.

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Символіка обкладинки альбому 

Як і в пісні "Мукачево", на обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, яка, як пояснили музиканти, є "символом пробудження життя і щорічного переродження".

Океан Ельзи презентував новий альбом Той день

"Всі ці пісні ми випускали з великою душею і з великою радістю, що тепер багато людей зможуть нарешті почути те, над чим ми так довго працювали", - додали "Океан Ельзи".

Слухати новий альбом можна за посиланням.

Дивіться також: "Тут гаряче, але місто нескорене, як і вся Україна", - Вакарчук звернувся до українців з Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+19
После деструктивной деятельности Славика на политической арене, все его "творчество" вызывает лишь рвотный рефлекс.
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20.09.2024 14:59
+9
пісенька в нього є," Це не твоя війна,це не моя війна" - пряма ідеологічна диверсія, вам на Цензорі хоть платять за рекламу ?
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20.09.2024 15:19
+8
Лесь Подерв'янський. Сноби

Поліна Йосипівна і Ельза Піздаускас, снобихи.
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20.09.2024 15:12
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После деструктивной деятельности Славика на политической арене, все его "творчество" вызывает лишь рвотный рефлекс.
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20.09.2024 14:59 Відповісти
а рюзгє язік, кацап, рвотний рєфлєкс, не визиває , ні??),
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20.09.2024 15:30 Відповісти
накуя він мені, питай, як тобі треба,)
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20.09.2024 15:41 Відповісти
особливо "деструктивную деятельность" добре з Польщі видно...
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20.09.2024 17:42 Відповісти
Приєднуюся. Тієї ж думки. Славко купився на серебряники (мова не про суму, а суть, очевидно серебряників було дуже багато) і посприяв приходу зермаковщини до влади
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20.09.2024 16:06 Відповісти
Моя реакцiя не така радикальна, але поваги до Вакарчука вже немае.
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20.09.2024 16:12 Відповісти
краще вже він, ніж потапи зі шманатіками...
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20.09.2024 15:11 Відповісти
Ну це лише якщо ви експерт. І гарно орієнтуєтесь в сортах лайна.
Як на мене, то все лайно, я в сортах не розбираюсь.
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20.09.2024 15:14 Відповісти
Просто навіть будь-який рок (навіть припопсований) краще за попсу, ось і все...
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20.09.2024 16:02 Відповісти
ви не знайдете спільну мову...бо ти про музику, а він про лайно, кому що до смаку
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20.09.2024 17:43 Відповісти
Хто та Ельза, що володіє океаном ?
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20.09.2024 15:11 Відповісти
Лесь Подерв'янський. Сноби

Поліна Йосипівна і Ельза Піздаускас, снобихи.
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20.09.2024 15:12 Відповісти
пісенька в нього є," Це не твоя війна,це не моя війна" - пряма ідеологічна диверсія, вам на Цензорі хоть платять за рекламу ?
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20.09.2024 15:19 Відповісти
"мойша напєл"? якщо ви про пісню "не твоя війна", то там ніякої диверсії, а чіткий посил проти позиції "не моя війна"
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20.09.2024 16:36 Відповісти
ти точно чуло ту пісню?
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20.09.2024 16:49 Відповісти
ну, те що ти вирвав з контексту, або не допетрав сенс...натягуєш сову на глобус та перекручуєш, на кшалт кацапської пропаганди, ніяким чином не вплине на сенс твору і відношення др ньогу адекватних людей
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20.09.2024 17:46 Відповісти
Тобто Вакарчук як музикант і особистість мені дуже імпонує. Вважаю його справжні українцем.
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20.09.2024 15:20 Відповісти
Та ви вже подібного "справжнього вчителя" президентом вибрали. Дякую вам.
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20.09.2024 15:22 Відповісти
Якiй допомiг прийти до влади зешоблi i йому вже нiколи вiд цього не вiдмитися
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20.09.2024 16:18 Відповісти
А при чим тут вибори? Якщо мова в новині про новий альбом. Даун.
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20.09.2024 15:35 Відповісти
поцікався як він повів себе з першим складом групи! в музиці він таке саме смердюче гівно!
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20.09.2024 15:38 Відповісти
З Гудимовим і Шуровим? А як? 🤔
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20.09.2024 15:56 Відповісти
Так само як і з виборцями: наїбав Всі авторські права переписав на себе, xоча творчість була колективна. І далі залякував щоб не судилися з ним. Xлопці плюнули, знаючи його гівняність.
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20.09.2024 15:59 Відповісти
Оу… Цього я не знав, чесно. Але не здивований, бо він ще в першу каденцію в Раді не ходив на засідання взагалі. Відповідальність це не до Славка
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20.09.2024 16:04 Відповісти
Ваш вислiв менi нагадуе "а при чём здесь зеленский"...😏
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20.09.2024 16:22 Відповісти
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20.09.2024 16:09 Відповісти
Опустимо кар'єру пана Неважливо у політиці. Після Моделі ОЕ випустив тільки один достойний альбом. Тому, що Гудимов і Шуров пішли з гурту
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20.09.2024 15:33 Відповісти
а мне нрав ОЕ
топчик в тазика
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20.09.2024 15:34 Відповісти
Дякую, Святославе, за нову гарну роботу. Всі пісні сподобались. Обов'язково замовлю сіді.
Всі українці вас *******, а ворогам смерть!
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20.09.2024 15:43 Відповісти
Вже не всi украiнцi його *******...
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20.09.2024 16:27 Відповісти
😂😂😂
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20.09.2024 17:18 Відповісти
Відтоді, як гурт розпався, не сприймаю.
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20.09.2024 16:11 Відповісти
Це рекламна публікація? Нашо терти коменти, в якіx висвітлюється мерзенна сутність Славка-дурка?
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20.09.2024 16:50 Відповісти
Не виправдав сподівань, у 2019 це міг бути його Час але він його змарнував і ось тепер маємо... Якось вже не цікаво.
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20.09.2024 17:55 Відповісти
Зневажаю , бо сцикло і пристосуванець ! Він з того ж тіста як потап , яма , лисий з квартилу , винник з вовчицею таюною ...
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20.09.2024 18:32 Відповісти
Тут расєйськогаварящіє, любителі расєянськой музікі висловлюють своє фу гурту який завжди виконував пісні українською і популяризував українську музику і завжди був з проукраїнськими поглядами. Може це якісь боти? Чи просто покусані рускім міром?
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20.09.2024 20:08 Відповісти
Це не боти, це кацапи, якщо ви ще Цього не зрозуміли. а Славик, щоб ця зграя тут не вила - Він Душа ******** української культури, на хвилі його творчості, виросли мільйони, Його музика та пісні, сповнені духом України. а ці-хай гавкають далі, на більш, вони просто не здатні,
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20.09.2024 20:28 Відповісти
оскільки невеликий знавець, про його творчість не буду казати. проте є в нього пісня "я не здамся без бою". у дійсності, у підсумку свого пришестя у політику: обісрався, здався. без бою. тому музичка людини-гімна мені ніц не потрібна
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21.09.2024 09:15 Відповісти
 
 