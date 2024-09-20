В проекте Госбюджета-2025 предложили значительно увеличить расходы на зарплаты украинских чиновников, - Южанина
В проекте Госбюджета-2025 предлагается увеличить фонд оплаты труда ряду государственных структур.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.
Так, фонд оплаты труда Верховной Раде предлагают увеличить на 26,2%, Офису Президента - на 11,2%, Кабмину - на 19,7%.
"НАБУ - на 28,2%, прокуратура - на 25,8%, Специализированная антикоррупционная прокуратура - на 71,2%, БЭБ - на 75%, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - на 49,6%, Счетная палата - на 38,2%, НАПК - на 7,4%, суды - на 9,3%, налоговая - на 39,3%, таможня - на 15,4%, Госфинмониторинг - на 7,7%, СНБО - на 6,3%, Министерство финансов - на 4,3%", - отметила парламентарий.
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+22 Юрій Петрович 87df6b20
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+18 Тонка червона лінія
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Пожалуйста, подождите...
Не на часі....На часі... Саме ТЕ!!!
До речі, знесуни, ви де? То вже кінець епохи бідності, чи то як?
Вам шо...? Нє достаточно одной таблєткі ?
Вде пише поправку де вимагає платити їй і ії помісникам мінімальну зарплату.)
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Наприклад, на відновлення оцього сто сорок восьмого ПАРМа, який постраждав від ворожого КАБа:якого, як новенького, повертають бригаді:
Це ж не важко.
Це декларація Южаніної(щоб я так жила).
Де ця пані стільки бабла накосила будучі держ службовцем?!
маріїюді?
Доходи держбюджету на 2025 рік передбачені у розмірі 2 трлн 336 млрд гривень, видатки - 3 трлн 938 млрд, 2 млн. гривень.
Таким чином, дефіцит бюджету складе 1 трлн 546 млрд гривень або 19,4% ВВП (цього року дефіцит 20,6% ВВП).
Наступного року Україна розраховує залучити від партнерів 38 млрд 823 млн грн. Й без донорської підтримки наша економіка не встоїть.
ВВП може зрости на 2,7 %.
Курс долара закладено на рівні 45 гривень.
Прожитковий мінімум і мінімальна зп будуть на рівні 2024 року.
Витрати на сектор безпеки і оборони зростуть до 2 трлн. 223 млрд. грн. Це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.
При цьому в бюджеті залишається фінансування доріг, марафону і захмарних зарплат в наглядових радах, підвищення зарплат в репресивних органах.
Також Кабмін пропонує підвищити витрати на органи національної безпеки та оборони: Міноборони - 1 трлн 568,1 млрд гривень (+34,7%), Головне управління розвідки - 24,9 млрд (+37,3%), РНБО - 322,8 млн (+2,9%), СБУ - 41,7 млрд (+18,8%), Служба зовнішньої розвідки - 6,5 млрд (+8,2%). Зростуть витрати і на антикорупційні органи - НАБУ, НАЗК, АРМА та Бюро економічної безпеки (на 44,2%).
На правоохоронні органи пропонують виділити: на МВС - 438,3 млрд гривень (+35,2%), на Офіс генпрокурора - 18,2 млрд (+24,4%), на Управління держохорони - 3,7 млрд (+2,6%), на Держбюро розслідувань - 3,8 млрд (без змін).
І якщо ми підтримуємо зростання видатків на оборону, то категорично проти- підняття фінансування прокуратури, ДБР і інших репресивних органів.
Мерзота!
Правоохоронні органи це теж безпека тільки в середині країни!
Коли ця коща напише поправку в якій вимагатиме оклад депутатам і їх помічникам на рівні мінімальної зарплатні, тоді може патякати поо справедливість.
На сьогодні депутати, більшої мірою мультиміліонери, везунчики лоторейних ігор, мали б відмовитись від зарплат ВЗАГАЛІ!
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ec1bf6f4-55c7-4bbd-a69c-33704eecd618/
Поборниця за народ😡