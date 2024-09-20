В проекте Госбюджета-2025 предложили значительно увеличить расходы на зарплаты украинских чиновников, - Южанина

В проекте Госбюджета-2025 предлагается увеличить фонд оплаты труда ряду государственных структур.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.

Так, фонд оплаты труда Верховной Раде предлагают увеличить на 26,2%, Офису Президента - на 11,2%, Кабмину - на 19,7%.

"НАБУ - на 28,2%, прокуратура - на 25,8%, Специализированная антикоррупционная прокуратура - на 71,2%, БЭБ - на 75%, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - на 49,6%, Счетная палата - на 38,2%, НАПК - на 7,4%, суды - на 9,3%, налоговая - на 39,3%, таможня - на 15,4%, Госфинмониторинг - на 7,7%, СНБО - на 6,3%, Министерство финансов - на 4,3%", - отметила парламентарий.

Также читайте: Счетная палата не планирует проверять уплату налогов игорным бизнесом, - Южанина