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госбюджет (1185) Южанина (153) Офис Президента (1775)

В проекте Госбюджета-2025 предложили значительно увеличить расходы на зарплаты украинских чиновников, - Южанина

Держбюджет 2025: Зарплату посадовцям пропонують підвищити

В проекте Госбюджета-2025 предлагается увеличить фонд оплаты труда ряду государственных структур.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.

Так, фонд оплаты труда Верховной Раде предлагают увеличить на 26,2%, Офису Президента - на 11,2%, Кабмину - на 19,7%.

"НАБУ - на 28,2%, прокуратура - на 25,8%, Специализированная антикоррупционная прокуратура - на 71,2%, БЭБ - на 75%, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - на 49,6%, Счетная палата - на 38,2%, НАПК - на 7,4%, суды - на 9,3%, налоговая - на 39,3%, таможня - на 15,4%, Госфинмониторинг - на 7,7%, СНБО - на 6,3%, Министерство финансов - на 4,3%", - отметила парламентарий.

Также читайте: Счетная палата не планирует проверять уплату налогов игорным бизнесом, - Южанина
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Топ комментарии
+22
нікуя,так відверто наріду в обличчя плюють уперше.Потужно і уперше.
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20.09.2024 16:21
+19
Озвіріли від вседозволеності вже сучища. Чи то спеціально, провокують? І що, надіються, що встигнуть втекти?
До речі, знесуни, ви де? То вже кінець епохи бідності, чи то як?
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20.09.2024 16:17
+18
Ненажерливі зебіли борзіють з кожним днем все більше і більше!
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20.09.2024 16:15
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20.09.2024 16:12 Ответить
Нічого в Україні не міняється. Все як завжди.
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20.09.2024 16:16 Ответить
нікуя,так відверто наріду в обличчя плюють уперше.Потужно і уперше.
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20.09.2024 16:21 Ответить
Якщо врахувати ******* війну, то так. Якщо ні, то запроси зелених в рамках старого довоєнного часу.
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20.09.2024 16:33 Ответить
Так в прошлом году так же было. И что, кто-то вышел на протесты? Не на часи😆
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20.09.2024 17:41 Ответить
Не в Україні а в Зебілів - різницю відчуваете?
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20.09.2024 18:04 Ответить
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20.09.2024 18:38 Ответить
Ненажерливі зебіли борзіють з кожним днем все більше і більше!
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20.09.2024 16:15 Ответить
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20.09.2024 18:02 Ответить
Не на часі.... На часі... Саме ТЕ!!!
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20.09.2024 16:17 Ответить
Озвіріли від вседозволеності вже сучища. Чи то спеціально, провокують? І що, надіються, що встигнуть втекти?
До речі, знесуни, ви де? То вже кінець епохи бідності, чи то як?
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20.09.2024 16:17 Ответить
Де,де? В Польщу свалілі, єслі што.(с) Як і обіцяли.
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20.09.2024 16:30 Ответить
Якщо вони купляють нерухомість, ніхто нікуди не збирається тікати... скоріше ви втічите від системи чим вони звідси.
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20.09.2024 16:36 Ответить
Пенсіонери !..***..Хватить розкошувати ! Мальдіви ...Канари...ви шо охреніли ?...
Вам шо...? Нє достаточно одной таблєткі ?
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20.09.2024 16:18 Ответить
Хотят большие зарплаты ? Пусть едут на фронт , там неплохо платят особенно за погибших
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20.09.2024 16:18 Ответить
ну хоч одну передвиборчу обіцянку виконали-"епоха бідності закінчилася".Правда не в баранів що зелене шобло до влади привело але то вже нюансики дрібні
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20.09.2024 16:20 Ответить
Ну що 73%, вибрали реальних бариг? Зробили себе і нaрід разом?
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20.09.2024 16:25 Ответить
А вчителі нехай за мінімальку працюють, та ще податки збільшаться
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20.09.2024 16:26 Ответить
А пенсіонер нехай і далі на 3000 сидять...
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20.09.2024 16:27 Ответить
А ніде нічого не розірветься їх треба садити на мінімалку і чиновників і депутатів а взагалі депутати потрібні як зайця тріпер у нас законів стільки аби їх виконували ато зробили годівницю крадіям аферистам корупціонерам
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20.09.2024 16:27 Ответить
Я так розумію пані Южаніна від зростання своєї зарплати на 26,2% відмовиться.
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20.09.2024 16:29 Ответить
І від підвищення зарплати майже вдвічі своїм помічникам. Аж бігом.
Вде пише поправку де вимагає платити їй і ії помісникам мінімальну зарплату.)
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20.09.2024 16:40 Ответить
так, бо передасть їх на ЗСУ, зокрема, на https://t.me/spravagromad/45228 ГО "Справа Громад :
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***********
Наприклад, на відновлення оцього сто сорок восьмого ПАРМа, який постраждав від ворожого КАБа:якого, як новенького, повертають бригаді:

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20.09.2024 16:42 Ответить
Не пішіть х..і. Подивіться на її декларацію і її святого сімейства.
Це ж не важко.
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20.09.2024 16:46 Ответить
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/81e320ce-253d-4cd4-81d9-4c35a0730153/
Це декларація Южаніної(щоб я так жила).

Де ця пані стільки бабла накосила будучі держ службовцем?!
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20.09.2024 16:53 Ответить
так коли наведеш декларацію святої діви марії юді?
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20.09.2024 17:33 Ответить
Вчора про таке писав - декларації по декілька метрів.
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20.09.2024 17:35 Ответить
Вас только Южанина интересует?
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20.09.2024 20:06 Ответить
Під час війни думати лише за свою ср-ку це вже якою мерзотою треба бути ,ось так виборці Голобородька і його гоп компанії і все це за гроші платників податків і західну допомогу.Одні воюють ,інші вулантерат ,а мерзота жирує.
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20.09.2024 16:30 Ответить
Віина! - а зарплати ростуть - економіка не росте - звідки гроші?
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20.09.2024 16:31 Ответить
Податки збільшують
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20.09.2024 16:39 Ответить
Кричали шо податки на віину
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20.09.2024 17:44 Ответить
В Україні багато що кричали за 30 років
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20.09.2024 19:05 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/16607 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :
Доходи держбюджету на 2025 рік передбачені у розмірі 2 трлн 336 млрд гривень, видатки - 3 трлн 938 млрд, 2 млн. гривень.
Таким чином, дефіцит бюджету складе 1 трлн 546 млрд гривень або 19,4% ВВП (цього року дефіцит 20,6% ВВП).
Наступного року Україна розраховує залучити від партнерів 38 млрд 823 млн грн. Й без донорської підтримки наша економіка не встоїть.
ВВП може зрости на 2,7 %.
Курс долара закладено на рівні 45 гривень.
Прожитковий мінімум і мінімальна зп будуть на рівні 2024 року.
Витрати на сектор безпеки і оборони зростуть до 2 трлн. 223 млрд. грн. Це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.
При цьому в бюджеті залишається фінансування доріг, марафону і захмарних зарплат в наглядових радах, підвищення зарплат в репресивних органах.
Також Кабмін пропонує підвищити витрати на органи національної безпеки та оборони: Міноборони - 1 трлн 568,1 млрд гривень (+34,7%), Головне управління розвідки - 24,9 млрд (+37,3%), РНБО - 322,8 млн (+2,9%), СБУ - 41,7 млрд (+18,8%), Служба зовнішньої розвідки - 6,5 млрд (+8,2%). Зростуть витрати і на антикорупційні органи - НАБУ, НАЗК, АРМА та Бюро економічної безпеки (на 44,2%).
На правоохоронні органи пропонують виділити: на МВС - 438,3 млрд гривень (+35,2%), на Офіс генпрокурора - 18,2 млрд (+24,4%), на Управління держохорони - 3,7 млрд (+2,6%), на Держбюро розслідувань - 3,8 млрд (без змін).
І якщо ми підтримуємо зростання видатків на оборону, то категорично проти- підняття фінансування прокуратури, ДБР і інших репресивних органів.
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20.09.2024 16:32 Ответить
А піднятя зарпоати собі козаній і своїм помічникам її не хвилює?!
Мерзота!
Правоохоронні органи це теж безпека тільки в середині країни!
Коли ця коща напише поправку в якій вимагатиме оклад депутатам і їх помічникам на рівні мінімальної зарплатні, тоді може патякати поо справедливість.
На сьогодні депутати, більшої мірою мультиміліонери, везунчики лоторейних ігор, мали б відмовитись від зарплат ВЗАГАЛІ!
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20.09.2024 16:45 Ответить
А це декларація цвєї пані, руки якої нічого не крали. Гроші падали звичайній журналістці і держслужбовиці просто з неба.

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ec1bf6f4-55c7-4bbd-a69c-33704eecd618/

Поборниця за народ😡
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20.09.2024 16:57 Ответить
ти краще наведи декларацію полюбовниці наложниці свого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 родича Павла, того, що Іванович
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20.09.2024 17:29 Ответить
А що ви хотіли коли обирали у владу, тобто довірили розпоряджатися своїм гаманцем (бюджетом), прокацаплених чужаків з нацменшин?
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20.09.2024 16:36 Ответить
Ті 73% мають не тільки матюкатися примхам зе-шобли, але й післати всіх за кораблем. Ось ваша ДЄрмакратія, за яку ви голосували та раділи, що не пройшов Порошенко.
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20.09.2024 16:36 Ответить
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20.09.2024 16:51 Ответить
Собі підвищення зарплати і бронь, народу підвищення податків
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20.09.2024 16:55 Ответить
А холопи нас мусять захищати !
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20.09.2024 16:57 Ответить
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20.09.2024 16:58 Ответить
Українська влада ВСІХ часів.
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20.09.2024 18:24 Ответить
А ти, Миколо, воюй, - бо у тебе борг Батьківщині.
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20.09.2024 17:03 Ответить
Це прекрасно, клянусь Б-гом...
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20.09.2024 17:12 Ответить
"Скромна чарівність буржуазії".
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20.09.2024 17:37 Ответить
Пір під час чуми, українська шляхта зовсім знахобніла
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20.09.2024 17:41 Ответить
Країну для кого ми маємо захищати?
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20.09.2024 17:57 Ответить
Для себе.
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20.09.2024 18:40 Ответить
Зрозуміло для тих структур війни не існує.
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20.09.2024 17:58 Ответить
Давайте більше податків!
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20.09.2024 18:25 Ответить
Мабуть усе простіше - десь там вибори.
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20.09.2024 18:41 Ответить
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20.09.2024 19:00 Ответить
соцвиплати зменшити на 50 млрд,індексації нема,а собі мільони добавити,добре живуть ,,слуги,,
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20.09.2024 20:42 Ответить
 
 