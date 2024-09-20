УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12838 відвідувачів онлайн
Новини
4 281 57
держбюджет (2359) Южаніна (193) Офіс Президента (1998)

У проєкті Держбюджету-2025 запропонували значно збільшити витрати на зарплати українських посадовців, - Южаніна

Держбюджет 2025: Зарплату посадовцям пропонують підвищити

У проєкті Держбюджету-2025 пропонується збільшити фонд оплати праці низці державних структур.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна, передає Цензор.НЕТ.

Так, фонд плати праці Верховній Раді пропонують збільшити на 26,2%, Офісу Президента - на 11,2%, Кабміну - на 19,7%.

"НАБУ – на 28,2%, прокуратура – на 25,8%, Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%, БЕБ – на 75%, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%, Рахункова палата – на 38,2%, НАЗК – на 7,4%, суди – на 9,3%, податкова – на 39,3%, митниця – на 15,4%, Держфінмоніторинг – на 7,7%, РНБО – на 6,3%, Міністерство фінансів – на 4,3%", - зазначила парламентарка.

Також читайте: Рахункова палата не планує перевіряти сплату податків гральним бізнесом, - Южаніна

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
нікуя,так відверто наріду в обличчя плюють уперше.Потужно і уперше.
показати весь коментар
20.09.2024 16:21
+19
Озвіріли від вседозволеності вже сучища. Чи то спеціально, провокують? І що, надіються, що встигнуть втекти?
До речі, знесуни, ви де? То вже кінець епохи бідності, чи то як?
показати весь коментар
20.09.2024 16:17
+18
Ненажерливі зебіли борзіють з кожним днем все більше і більше!
показати весь коментар
20.09.2024 16:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.09.2024 16:12 Відповісти
Нічого в Україні не міняється. Все як завжди.
показати весь коментар
20.09.2024 16:16 Відповісти
нікуя,так відверто наріду в обличчя плюють уперше.Потужно і уперше.
показати весь коментар
20.09.2024 16:21 Відповісти
Якщо врахувати ******* війну, то так. Якщо ні, то запроси зелених в рамках старого довоєнного часу.
показати весь коментар
20.09.2024 16:33 Відповісти
Так в прошлом году так же было. И что, кто-то вышел на протесты? Не на часи😆
показати весь коментар
20.09.2024 17:41 Відповісти
Не в Україні а в Зебілів - різницю відчуваете?
показати весь коментар
20.09.2024 18:04 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 18:38 Відповісти
Ненажерливі зебіли борзіють з кожним днем все більше і більше!
показати весь коментар
20.09.2024 16:15 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 18:02 Відповісти
Не на часі.... На часі... Саме ТЕ!!!
показати весь коментар
20.09.2024 16:17 Відповісти
Озвіріли від вседозволеності вже сучища. Чи то спеціально, провокують? І що, надіються, що встигнуть втекти?
До речі, знесуни, ви де? То вже кінець епохи бідності, чи то як?
показати весь коментар
20.09.2024 16:17 Відповісти
Де,де? В Польщу свалілі, єслі што.(с) Як і обіцяли.
показати весь коментар
20.09.2024 16:30 Відповісти
Якщо вони купляють нерухомість, ніхто нікуди не збирається тікати... скоріше ви втічите від системи чим вони звідси.
показати весь коментар
20.09.2024 16:36 Відповісти
Пенсіонери !..***..Хватить розкошувати ! Мальдіви ...Канари...ви шо охреніли ?...
Вам шо...? Нє достаточно одной таблєткі ?
показати весь коментар
20.09.2024 16:18 Відповісти
Хотят большие зарплаты ? Пусть едут на фронт , там неплохо платят особенно за погибших
показати весь коментар
20.09.2024 16:18 Відповісти
ну хоч одну передвиборчу обіцянку виконали-"епоха бідності закінчилася".Правда не в баранів що зелене шобло до влади привело але то вже нюансики дрібні
показати весь коментар
20.09.2024 16:20 Відповісти
Ну що 73%, вибрали реальних бариг? Зробили себе і нaрід разом?
показати весь коментар
20.09.2024 16:25 Відповісти
А вчителі нехай за мінімальку працюють, та ще податки збільшаться
показати весь коментар
20.09.2024 16:26 Відповісти
А пенсіонер нехай і далі на 3000 сидять...
показати весь коментар
20.09.2024 16:27 Відповісти
А ніде нічого не розірветься їх треба садити на мінімалку і чиновників і депутатів а взагалі депутати потрібні як зайця тріпер у нас законів стільки аби їх виконували ато зробили годівницю крадіям аферистам корупціонерам
показати весь коментар
20.09.2024 16:27 Відповісти
Я так розумію пані Южаніна від зростання своєї зарплати на 26,2% відмовиться.
показати весь коментар
20.09.2024 16:29 Відповісти
І від підвищення зарплати майже вдвічі своїм помічникам. Аж бігом.
Вде пише поправку де вимагає платити їй і ії помісникам мінімальну зарплату.)
показати весь коментар
20.09.2024 16:40 Відповісти
так, бо передасть їх на ЗСУ, зокрема, на https://t.me/spravagromad/45228 ГО "Справа Громад :
ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
USDT (TRC20) - THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX
***********
Наприклад, на відновлення оцього сто сорок восьмого ПАРМа, який постраждав від ворожого КАБа:якого, як новенького, повертають бригаді:

показати весь коментар
20.09.2024 16:42 Відповісти
Не пішіть х..і. Подивіться на її декларацію і її святого сімейства.
Це ж не важко.
показати весь коментар
20.09.2024 16:46 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/81e320ce-253d-4cd4-81d9-4c35a0730153/
Це декларація Южаніної(щоб я так жила).

Де ця пані стільки бабла накосила будучі держ службовцем?!
показати весь коментар
20.09.2024 16:53 Відповісти
так коли наведеш декларацію святої діви марії юді?
показати весь коментар
20.09.2024 17:33 Відповісти
Вчора про таке писав - декларації по декілька метрів.
показати весь коментар
20.09.2024 17:35 Відповісти
Вас только Южанина интересует?
показати весь коментар
20.09.2024 20:06 Відповісти
Під час війни думати лише за свою ср-ку це вже якою мерзотою треба бути ,ось так виборці Голобородька і його гоп компанії і все це за гроші платників податків і західну допомогу.Одні воюють ,інші вулантерат ,а мерзота жирує.
показати весь коментар
20.09.2024 16:30 Відповісти
Віина! - а зарплати ростуть - економіка не росте - звідки гроші?
показати весь коментар
20.09.2024 16:31 Відповісти
Податки збільшують
показати весь коментар
20.09.2024 16:39 Відповісти
Кричали шо податки на віину
показати весь коментар
20.09.2024 17:44 Відповісти
В Україні багато що кричали за 30 років
показати весь коментар
20.09.2024 19:05 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/16607 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :
Доходи держбюджету на 2025 рік передбачені у розмірі 2 трлн 336 млрд гривень, видатки - 3 трлн 938 млрд, 2 млн. гривень.
Таким чином, дефіцит бюджету складе 1 трлн 546 млрд гривень або 19,4% ВВП (цього року дефіцит 20,6% ВВП).
Наступного року Україна розраховує залучити від партнерів 38 млрд 823 млн грн. Й без донорської підтримки наша економіка не встоїть.
ВВП може зрости на 2,7 %.
Курс долара закладено на рівні 45 гривень.
Прожитковий мінімум і мінімальна зп будуть на рівні 2024 року.
Витрати на сектор безпеки і оборони зростуть до 2 трлн. 223 млрд. грн. Це 26,3% від прогнозованого ВВП країни.
При цьому в бюджеті залишається фінансування доріг, марафону і захмарних зарплат в наглядових радах, підвищення зарплат в репресивних органах.
Також Кабмін пропонує підвищити витрати на органи національної безпеки та оборони: Міноборони - 1 трлн 568,1 млрд гривень (+34,7%), Головне управління розвідки - 24,9 млрд (+37,3%), РНБО - 322,8 млн (+2,9%), СБУ - 41,7 млрд (+18,8%), Служба зовнішньої розвідки - 6,5 млрд (+8,2%). Зростуть витрати і на антикорупційні органи - НАБУ, НАЗК, АРМА та Бюро економічної безпеки (на 44,2%).
На правоохоронні органи пропонують виділити: на МВС - 438,3 млрд гривень (+35,2%), на Офіс генпрокурора - 18,2 млрд (+24,4%), на Управління держохорони - 3,7 млрд (+2,6%), на Держбюро розслідувань - 3,8 млрд (без змін).
І якщо ми підтримуємо зростання видатків на оборону, то категорично проти- підняття фінансування прокуратури, ДБР і інших репресивних органів.
показати весь коментар
20.09.2024 16:32 Відповісти
А піднятя зарпоати собі козаній і своїм помічникам її не хвилює?!
Мерзота!
Правоохоронні органи це теж безпека тільки в середині країни!
Коли ця коща напише поправку в якій вимагатиме оклад депутатам і їх помічникам на рівні мінімальної зарплатні, тоді може патякати поо справедливість.
На сьогодні депутати, більшої мірою мультиміліонери, везунчики лоторейних ігор, мали б відмовитись від зарплат ВЗАГАЛІ!
показати весь коментар
20.09.2024 16:45 Відповісти
А це декларація цвєї пані, руки якої нічого не крали. Гроші падали звичайній журналістці і держслужбовиці просто з неба.

https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/ec1bf6f4-55c7-4bbd-a69c-33704eecd618/

Поборниця за народ😡
показати весь коментар
20.09.2024 16:57 Відповісти
ти краще наведи декларацію полюбовниці наложниці свого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 родича Павла, того, що Іванович
показати весь коментар
20.09.2024 17:29 Відповісти
А що ви хотіли коли обирали у владу, тобто довірили розпоряджатися своїм гаманцем (бюджетом), прокацаплених чужаків з нацменшин?
показати весь коментар
20.09.2024 16:36 Відповісти
Ті 73% мають не тільки матюкатися примхам зе-шобли, але й післати всіх за кораблем. Ось ваша ДЄрмакратія, за яку ви голосували та раділи, що не пройшов Порошенко.
показати весь коментар
20.09.2024 16:36 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 16:51 Відповісти
Собі підвищення зарплати і бронь, народу підвищення податків
показати весь коментар
20.09.2024 16:55 Відповісти
А холопи нас мусять захищати !
показати весь коментар
20.09.2024 16:57 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 16:58 Відповісти
Українська влада ВСІХ часів.
показати весь коментар
20.09.2024 18:24 Відповісти
А ти, Миколо, воюй, - бо у тебе борг Батьківщині.
показати весь коментар
20.09.2024 17:03 Відповісти
Це прекрасно, клянусь Б-гом...
показати весь коментар
20.09.2024 17:12 Відповісти
"Скромна чарівність буржуазії".
показати весь коментар
20.09.2024 17:37 Відповісти
Пір під час чуми, українська шляхта зовсім знахобніла
показати весь коментар
20.09.2024 17:41 Відповісти
Країну для кого ми маємо захищати?
показати весь коментар
20.09.2024 17:57 Відповісти
Для себе.
показати весь коментар
20.09.2024 18:40 Відповісти
Зрозуміло для тих структур війни не існує.
показати весь коментар
20.09.2024 17:58 Відповісти
Давайте більше податків!
показати весь коментар
20.09.2024 18:25 Відповісти
Мабуть усе простіше - десь там вибори.
показати весь коментар
20.09.2024 18:41 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 19:00 Відповісти
соцвиплати зменшити на 50 млрд,індексації нема,а собі мільони добавити,добре живуть ,,слуги,,
показати весь коментар
20.09.2024 20:42 Відповісти
 
 