США готовят пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов, - Reuters

США готовят пакет военной помощи для Украины на 375 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение, сообщили агентству чиновники на условиях анонимности.

Отмечается, что содержимое и размер пакета может измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента.

Начиная с мая, США не отправляли пакет помощи на сумму более 275 миллионов долларов за счет президентских полномочий (PDA). PDA позволяет США использовать текущие запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

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