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Пентагон (1410) США (24820)

США готовят пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов, - Reuters

браун,чарльз,остін,ллойд

США готовят пакет военной помощи для Украины на 375 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен на следующей неделе, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение, сообщили агентству чиновники на условиях анонимности.

Отмечается, что содержимое и размер пакета может измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента.

Начиная с мая, США не отправляли пакет помощи на сумму более 275 миллионов долларов за счет президентских полномочий (PDA). PDA позволяет США использовать текущие запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Читайте также: В Пентагоне сократились запасы оружия, США пытаются не отправлять много помощи за один раз, - CNN
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Так собі. Німеччина дає більше.
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20.09.2024 23:06 Ответить
Там унизу інформація про допомогу від Пентагону. Дякуйте за ці мільйони, бо ваші слуги вкрали.
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20.09.2024 23:10 Ответить
Викупіть абрамси у Австралії і не треба буде заміщати передане озброєння. Тим більше ці танки американські.
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20.09.2024 23:06 Ответить
А нижче новина про 6 мільярдів які пропадуть якщо не використають до кінця вересня.
Тепер пропадуть лише 5,5 - уже легше...
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20.09.2024 23:09 Ответить
Поспішають, як мертвий сере.
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20.09.2024 23:13 Ответить
Где 12 млрд. долларов на военную помощь и 61 млрд общей помощи Украине, за которые проголосовал Конгресс??
Вешание лапши продолжается...
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21.09.2024 01:02 Ответить
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21.09.2024 07:39 Ответить
 
 