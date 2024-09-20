США готують пакет військової допомоги Україні на 375 млн дол., - Reuters

США готують пакет військової допомоги для України на 375 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння, повідомили агентству чиновники на умовах анонімності..

Зазначається, що вміст і розмір пакету може змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента.

Починаючи з травня, США не надсилали пакет допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів за рахунок президентських повноважень (PDA). PDA дозволяє США використовувати поточні запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

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