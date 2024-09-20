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Пентагон (1380) США (21006)

США готують пакет військової допомоги Україні на 375 млн дол., - Reuters

браун,чарльз,остін,ллойд

США готують пакет військової допомоги для України на 375 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння, повідомили агентству чиновники на умовах анонімності..

Зазначається, що вміст і розмір пакету може змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента.

Починаючи з травня, США не надсилали пакет допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів за рахунок президентських повноважень (PDA). PDA дозволяє США використовувати поточні запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні скоротилися запаси зброї, США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз, - CNN

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Так собі. Німеччина дає більше.
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20.09.2024 23:06 Відповісти
Там унизу інформація про допомогу від Пентагону. Дякуйте за ці мільйони, бо ваші слуги вкрали.
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20.09.2024 23:10 Відповісти
Викупіть абрамси у Австралії і не треба буде заміщати передане озброєння. Тим більше ці танки американські.
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20.09.2024 23:06 Відповісти
А нижче новина про 6 мільярдів які пропадуть якщо не використають до кінця вересня.
Тепер пропадуть лише 5,5 - уже легше...
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20.09.2024 23:09 Відповісти
Поспішають, як мертвий сере.
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20.09.2024 23:13 Відповісти
Где 12 млрд. долларов на военную помощь и 61 млрд общей помощи Украине, за которые проголосовал Конгресс??
Вешание лапши продолжается...
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21.09.2024 01:02 Відповісти
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21.09.2024 07:39 Відповісти
 
 