На фронте произошло 190 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 190 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара, применив 5 ракет, 54 авиаудара с применением 67 КАБов, также задействовали 671 дрон-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны отразили два штурма противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожено одну ББМ, три ракетные системы залпового огня, 51 БпЛА и два автомобиля. Кроме того, повреждена одна единица специальной техники, восемь артиллерийских систем и два автомобиля оккупанта.

Девятнадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая. Три боестолкновения продолжаются.

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Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз пытались продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. Защитники Украины отразили 17 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника вблизи Выемки.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении оккупанты совершили шесть штурмовых действий в районах Часова Яра, Ивановского и Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз атаковали вблизи Дачного и Торецка. В окрестностях Щербиновки до сих пор продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 32. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки. Нашими защитниками отражено 30 вражеских атак, два боевых столкновения еще продолжаются. Горячее всего сегодня в районе Новогродовки, где за сегодня состоялось девять боевых столкновений.

Предварительные потери агрессора составили 264 оккупанта убитыми и ранеными, также двумя пленными пополнен обменный фонд. Кроме того уничтожен один танк, пять артиллерийских систем, девять единиц автомобильной, одну единицу специальной и десять единиц мототехники. К тому же повреждены шесть единиц автомобильной техники и семь артиллерийских систем.

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На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 52 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отражены, еще восемь - продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении при поддержке авиации сегодня агрессор 12 раз штурмовал передний край обороны в районах Угледара, Пречистовки и Богоявленки. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.

Боевые действия на юге

Сегодня на Ореховском направлении агрессор шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки врага захватить позиции наших воинов потерпели неудачу.