Войска РФ атаковали энергообъекты в пяти регионах, ранен энергетик, - Минэнерго
Сегодня, 21 сентября, применение ограничений электроэнергии не планируется. Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага и дальше усложняют работу энергосистемы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
К тому же, как отмечается, российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
Обстрелы энергетической инфраструктуры за сутки
По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Так, в Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, при этом обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.
В Днепропетровской области при осмотре подстанции обнаружено повреждение оборудования в результате атаки БПЛА.
В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.
Также отмечается, что при осмотре подстанции после обстрела дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение в результате повторной атаки БПЛА. Он доставлен в больницу.
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