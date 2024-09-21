Войска РФ атаковали энергообъекты в пяти регионах, ранен энергетик, - Минэнерго

Сегодня, 21 сентября, применение ограничений электроэнергии не планируется. Ситуация в энергосистеме остается стабильной, но значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага и дальше усложняют работу энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

К тому же, как отмечается, российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Обстрелы энергетической инфраструктуры за сутки

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Так, в Донецкой области в результате обстрела повреждены воздушные линии, при этом обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.

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В Днепропетровской области при осмотре подстанции обнаружено повреждение оборудования в результате атаки БПЛА.

В Харьковской области из-за обстрелов обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась высоковольтная воздушная линия, обесточивалась подстанция. Питание восстановлено.

Также отмечается, что при осмотре подстанции после обстрела дежурный электромонтер по электробезопасности получил осколочное ранение в результате повторной атаки БПЛА. Он доставлен в больницу.