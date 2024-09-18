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Войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру в 8 регионах, - Минэнерго

Удари по енергетичній інфраструктурі

Сегодня, 18 сентября, отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме

"Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в Минэнерго, призвав украинцев ответственно потреблять электроэнергию.

Напоминается, что в целом с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Также читайте: Под вражеские удары попала энергетическая инфраструктура в 5 областях, - Минэнерго

Обстрелы энергетической инфраструктуры

По данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

"В Сумской области в результате обстрела подстанции возникло возгорание. Оно было ликвидировано", - говорится в сообщении.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружены следы низового пожара, вызванного обстрелом.

"В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента в шахте находилось 89 работников, они выведены на поверхность. Питание частично восстановлено", - добавили в Минэнерго.

Читайте также: Оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам в Сумах

В Киевской области во время тревоги обесточивались подстанции, из-за чего были обесточены бытовые потребители в двух областях. Питание восстановлено.

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обстрел (27165) энергетика (2562) Минэнерго (364)


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Учора на Цензорі було повідомлення - у Сумський обл. 2-3 підстанції горіли сильно.
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18.09.2024 12:06 Ответить
Скільки витрачають на вуличне освітлення???
Яка тут економія?
Особливо там де воно нікому не потрібно.
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18.09.2024 12:07 Ответить
...де розбиті підстанції у кацапів????
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18.09.2024 12:15 Ответить
Добре що ти проце згадав. Взавтра Буданов туди моторки відправить.
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18.09.2024 12:20 Ответить
Зрозуміло. Все розбили і понівичили. Сидемо без світла, тарифи підвищуємо, усі питання до путіна!
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18.09.2024 12:25 Ответить
Країна брехунів, злодіїв і дебілів.
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18.09.2024 13:06 Ответить
Хм, так в них ''трирівневий захист''. Зелені на той захист витратили купище грошей. Може пора оту срань зелену привязувати до тих енергетичних об'єктів де вони ''збудували'' отой "трирівневий захист"!
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18.09.2024 12:46 Ответить
Поки у цих недойо...в буде хоча б сокира, палиця... тощо, доти вони не даватимуть жити всім, до кого дотягнуться. Ми в СУмах майже добу без світла сиділи. НЕ дуже, щоб гарно, але й не налякали... сенс у витратах на такі дії ??? Ну, хіба що, емоційний... на війній не змінилося нічого, а ті у тилу, хто боявся - давно зникли. Так що безглуздя кацапське - їхнє всьо
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18.09.2024 13:17 Ответить
А якщо у січні?
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19.09.2024 05:29 Ответить
 
 