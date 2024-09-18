Войска РФ обстреляли энергетическую инфраструктуру в 8 регионах, - Минэнерго

Сегодня, 18 сентября, отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме

"Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в частности одной из крупнейших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в Минэнерго, призвав украинцев ответственно потреблять электроэнергию.

Напоминается, что в целом с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

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Обстрелы энергетической инфраструктуры

По данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

"В Сумской области в результате обстрела подстанции возникло возгорание. Оно было ликвидировано", - говорится в сообщении.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружены следы низового пожара, вызванного обстрелом.

"В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента в шахте находилось 89 работников, они выведены на поверхность. Питание частично восстановлено", - добавили в Минэнерго.

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В Киевской области во время тревоги обесточивались подстанции, из-за чего были обесточены бытовые потребители в двух областях. Питание восстановлено.