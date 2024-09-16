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Под вражеские удары попала энергетическая инфраструктура в 5 областях, - Минэнерго

Захист об’єктів енергетики

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 578 населенных пунктов.

В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители, местная промышленность, а также железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 404 абонента в 4 населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

По данным Минэнерго, в Донецкой области возле территории одной из шахт вспыхнул пожар, продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахтах находились 550 работников, они были оповещены об аварии. Продолжается ликвидация пожара, пострадавших нет.

Напомним, 14 января в результате российских обстрелов был обесточен север Донецкой области. Российские захватчики попали в инфраструктурный объект

13 сентября россияне атаковали энергообъект в Сумской области, в результате чего погиб работник, еще 7 получили ранения.

По словам президента Владимира Зеленского, управляемыми бомбами РФ уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%.

По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, за период с октября 2022 года по сентябрь 2024 года объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам.

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Керовані бомби (КАБи) можуть бити тільки по прикордонню. Енергетику нищать ракети і безпілотники. Зєля починає удавати дурня? Щоб уникнути відповідальності?
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16.09.2024 12:05 Ответить
А де в статті написано про КАБи?
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16.09.2024 12:32 Ответить
За словами президента Володимира Зеленського, керованими бомбами енергетичну інфраструктуру України на 80%. Джерело:
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16.09.2024 13:20 Ответить
Він ідіот.
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16.09.2024 13:25 Ответить
 
 