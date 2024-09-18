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Війська РФ обстріляли енергетичну інфраструктуру у 8 регіонах, - Міненерго

Удари по енергетичній інфраструктурі

Сьогодні, 18 вересня, відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Ситуація в енергосистемі

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури", - зазначили в Міненерго, закликавши українців відповідально споживати електроенергію.

Нагадується, що загально з жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ворожі удари потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях, - Міненерго

Обстріли енергетичної інфраструктури

За даними Міненерго, минулої доби під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

"У Сумській області внаслідок обстрілу підстанції виникло загорання. Його було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено сліди низової пожежі, спричиненої обстрілом.

"У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту у шахті перебувало 89 працівників, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено", - додали в Міненерго.

Читайте: Ворог атакував енергооб’єкт Сумської області, один працівник загинув, ще 7 поранено, - Міненерго

У Київській області під час тривоги знеструмлювались підстанції, через що були знеструмлення побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.

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Учора на Цензорі було повідомлення - у Сумський обл. 2-3 підстанції горіли сильно.
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18.09.2024 12:06 Відповісти
Скільки витрачають на вуличне освітлення???
Яка тут економія?
Особливо там де воно нікому не потрібно.
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18.09.2024 12:07 Відповісти
...де розбиті підстанції у кацапів????
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18.09.2024 12:15 Відповісти
Добре що ти проце згадав. Взавтра Буданов туди моторки відправить.
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18.09.2024 12:20 Відповісти
Зрозуміло. Все розбили і понівичили. Сидемо без світла, тарифи підвищуємо, усі питання до путіна!
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18.09.2024 12:25 Відповісти
Країна брехунів, злодіїв і дебілів.
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18.09.2024 13:06 Відповісти
Хм, так в них ''трирівневий захист''. Зелені на той захист витратили купище грошей. Може пора оту срань зелену привязувати до тих енергетичних об'єктів де вони ''збудували'' отой "трирівневий захист"!
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18.09.2024 12:46 Відповісти
Поки у цих недойо...в буде хоча б сокира, палиця... тощо, доти вони не даватимуть жити всім, до кого дотягнуться. Ми в СУмах майже добу без світла сиділи. НЕ дуже, щоб гарно, але й не налякали... сенс у витратах на такі дії ??? Ну, хіба що, емоційний... на війній не змінилося нічого, а ті у тилу, хто боявся - давно зникли. Так що безглуздя кацапське - їхнє всьо
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18.09.2024 13:17 Відповісти
А якщо у січні?
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19.09.2024 05:29 Відповісти
 
 