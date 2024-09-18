Війська РФ обстріляли енергетичну інфраструктуру у 8 регіонах, - Міненерго

Сьогодні, 18 вересня, відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Ситуація в енергосистемі

"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури", - зазначили в Міненерго, закликавши українців відповідально споживати електроенергію.

Нагадується, що загально з жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ворожі удари потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях, - Міненерго

Обстріли енергетичної інфраструктури

За даними Міненерго, минулої доби під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

"У Сумській області внаслідок обстрілу підстанції виникло загорання. Його було ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено сліди низової пожежі, спричиненої обстрілом.

"У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту у шахті перебувало 89 працівників, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено", - додали в Міненерго.

Читайте: Ворог атакував енергооб’єкт Сумської області, один працівник загинув, ще 7 поранено, - Міненерго

У Київській області під час тривоги знеструмлювались підстанції, через що були знеструмлення побутових споживачів у двох областях. Живлення відновлено.