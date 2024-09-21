Війська РФ атакували енергооб’єкти у п’яти регіонах, поранено енергетика, - Міненерго

Сьогодні, 21 вересня, застосування обмежень електроенергії не планується. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога і далі ускладнюють роботу енергосистеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

До того ж, як зазначається, російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Обстріли енергетичної інфраструктури за добу

За даними Міненерго, упродовж минулої доби через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Так, у Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернути світло у північній частині Покровська неможливо через значні пошкодження енергетичних об’єктів

У Дніпропетровській області під час огляду підстанції виявлено пошкодження обладнання внаслідок атаки БПЛА.

У Харківській області через обстріл знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція. Живлення відновлено.

Також зазначається, що під час огляду підстанції після обстрілу черговий електромонтер з електробезпеки отримав осколкове поранення внаслідок повторної атаки БПЛА. Його доправлено до лікарні.