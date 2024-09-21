"Цензор.НЕТ" входит в тройку самых популярных новостных сайтов, его посещаемость за год выросла вдвое, - исследование

Сайт "Цензор.НЕТ" входит в тройку самых популярных, его посещают 10% респондентов, опрошенных в рамках исследования медиапотребления от USAID/Internews.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом доля посетителей увеличилась вдвое (в 2023 году - 5%).

Кроме того, "Цензор.НЕТ" входит в тройку самых популярных новостных сайтов.

В частности, на первом месте "Украинская правда" (13%), на втором месте ТСН (12%), далее - "Цензор.НЕТ" (10%).

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В целом результаты исследования подтверждают, что основным источником информации для украинцев по состоянию на сейчас являются соцсети - 84% читают там новости, а 40% опрошенных - потребляют новости исключительно оттуда. В частности, фейсбук-страницу "Цензор.НЕТ" посещают 4% респондентов (по сравнению с 0,6% в 2023 году).