"Цензор.НЕТ" входит в тройку самых популярных новостных сайтов, его посещаемость за год выросла вдвое, - исследование
Сайт "Цензор.НЕТ" входит в тройку самых популярных, его посещают 10% респондентов, опрошенных в рамках исследования медиапотребления от USAID/Internews.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом доля посетителей увеличилась вдвое (в 2023 году - 5%).
Кроме того, "Цензор.НЕТ" входит в тройку самых популярных новостных сайтов.
В частности, на первом месте "Украинская правда" (13%), на втором месте ТСН (12%), далее - "Цензор.НЕТ" (10%).
В целом результаты исследования подтверждают, что основным источником информации для украинцев по состоянию на сейчас являются соцсети - 84% читают там новости, а 40% опрошенных - потребляют новости исключительно оттуда. В частности, фейсбук-страницу "Цензор.НЕТ" посещают 4% респондентов (по сравнению с 0,6% в 2023 году).
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УНІТАЗіУНІАНі, здох потроху.
Саме на цій гілці - пруть- серуть й завсєгдатаї, й ніби патріоти й ніби на Зе владу гонять ...ІНАГДА Розсерають саме вони ...
Так скоро може знов Юрія допустять до тіла геополітика.
отожто
P.S.
Дякую Цензору за правдиву і об"єктивну інфрмацію! З Цензором з 2013 року, з Майдану!
І це також означає, що досить багато людей недовіряють тим олігархічним помийкам.