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"Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших новинних сайтів, його відвідуваність за рік зросла удвічі, - дослідження

цензор нет

Сайт "Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших, його відвідують 10% респондентів, яких було опитано в межах дослідження медіаспоживання від USAID / Internews.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Варто зазначити, що порівняно із минулим роком частка відвідувачів збільшилася вдвічі (у 2023 році - 5%).

Сьогодні "Цензор.НЕТ" входить до трійки найпопулярніших новинних сайтів.

Так, на першому місці "Українська правда" (13%), на другому місці ТСН (12%), далі - "Цензор.НЕТ" (10%).

Рейтинг новинних сайтів
Фото: National Media Talk (NMT) 2024

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайту "Цензор.НЕТ" – 20 років

Загалом результати дослідження підтверджують, що основним джерелом інформації для українців станом на зараз є соцмережі - 84% читають там новини, а 40% опитаних - споживають новини виключно звідти. Так, фейсбук-сторінку "Цензор.НЕТ" відвідують 4% респондентів (порівняно з 0,6% у 2023 році).

Рейтинг новинних сайтів
Фото: National Media Talk (NMT) 2024

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Топ коментарі
+31
Цензор рубит правду, НЕ взирая на лица !

найкращі вітання Цензору !!!!!

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21.09.2024 17:02
+25
За УП не скажу, ніколи там не був, а от ТСН це той же марафет тільки в профіль.
Цікаво ***** Медведчук продав-переписав свою частку чи і досі в акціонерах Г+Г
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21.09.2024 16:41
+21
2-е место ТСН. Быдло неизлечимо !!!
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21.09.2024 17:08
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якось "несподіванно"
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21.09.2024 17:59 Відповісти
Та просто ніяких форумів, окрім цього, де можна було вчинити смачний срач, на українському інетпросторі не існує. В ЖЖ український сегмент викошено під корінь, гидимо на кацапському.
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21.09.2024 18:08 Відповісти
Колись схожий срач-форум був на УНІТАЗі УНІАНі, здох потроху.
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21.09.2024 18:10 Відповісти
Як для мене і моіх друзів , Цензор є найкращим сайтом серед всіх украінських сайтів 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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21.09.2024 18:20 Відповісти
А тепер читаємо й запамʼятовуємо НіКИ хто на цьому сайті навіть зі старожилів й пре на ЦЕЗОР нє-падетскі а па-Козирєвскі ;
Саме на цій гілці - пруть- серуть й завсєгдатаї, й ніби патріоти й ніби на Зе владу гонять ...ІНАГДА Розсерають саме вони ...
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21.09.2024 20:00 Відповісти
Цензор як й Бутусов популярний серед ЗСУ ... А опозаждОпній владі це смерть. Тому й знищують їх на донецькому напрямку, а з Кремлем домовилися про Курську операцію, щоб загубити там більшість зброї від НАТО ... А потім ЩО- плану немає .От тільки армія рашки не впоралась у Курській ...
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21.09.2024 20:03 Відповісти
Щирі вітання! ❤️💙💛
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21.09.2024 18:35 Відповісти
Мої вітання! Цензор дійсно один з найкращих ресурсі
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21.09.2024 18:38 Відповісти
Мабуть це через регулярні репости спаму від Зеленського та його ОПи. 😉

Так скоро може знов Юрія допустять до тіла геополітика.
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21.09.2024 18:39 Відповісти
Як иностранец на початку вийну я читав много украинских ресурсив, Але зараз я читаю тильки цензор.нет. плюс декилька тг каналив в режим preview - говорят снайпер, Жорин, Маршал, Скадовск, Ванька миколаев, ин фактум, милитант...
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21.09.2024 18:39 Відповісти
Вітаємо найкращих! 👍👍👍 💙💛 💙💛

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21.09.2024 19:30 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ, ви молодці! Тільки постійно вдосконалюйте мову. Ставлю вам поки тверду "4"!
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21.09.2024 20:01 Відповісти
Я з Цензором 17 років!! Ви мій абсоютнний фаворит!! Щира подяка всьому колективу!!
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21.09.2024 20:03 Відповісти
Слава Богу что есть такие новостные каналы,в противовес дерьмомарафону
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21.09.2024 20:04 Відповісти
Вітаю, Цензор NET, читаю постійно, ТУБ дивлюсь теж. Бажаю успіхів. Одне побажання - не скурвіться!
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21.09.2024 20:07 Відповісти
а на уп і тсн є багатосторінкові гілки форумів?...
отожто
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21.09.2024 20:09 Відповісти
A все дуже просто, пише прaвду і мaє прaвдивих коментaрорів.
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21.09.2024 21:16 Відповісти
г+г це завдяки 73% виборців?
P.S.
Дякую Цензору за правдиву і об"єктивну інфрмацію! З Цензором з 2013 року, з Майдану!
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21.09.2024 21:25 Відповісти
а телемарафет з 1,5 мільярди на наступний рік
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21.09.2024 21:59 Відповісти
Хвалять мамо люди нас!
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22.09.2024 05:55 Відповісти
Супер!
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22.09.2024 12:25 Відповісти
Стрічка подій коли запрацює?
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22.09.2024 17:43 Відповісти
От прямо зараз--Стрічка подій тимчасово недоступна . Це що?
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22.09.2024 18:33 Відповісти
Думаю Цензор відпочиває ) Має на то право !
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22.09.2024 20:55 Відповісти
Казахи за Украину! Может Токарев и думает по другому, но это его коммуняцкий выбор.
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22.09.2024 18:43 Відповісти
Дякуємо друзі !
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22.09.2024 20:53 Відповісти
Те, що Цензор може конкурувати з олігархічними проектами з величезним бюджетом - УП і ТСН, це просто неймовірно, це фантастика.

І це також означає, що досить багато людей недовіряють тим олігархічним помийкам.
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22.09.2024 20:55 Відповісти
Когда Бутусов дал по морде российскому агенту Шуфричу за несколько дней до жирокомасштабного нападения Рашки-с тех пор я читаю ТОЛЬКО Цензор .нет. Бутусов еще до нападения лично показал как нужно вести себя с предателями-если нужно то и физически на них воздействовать. Жаль что тогда большинство Украинцев были слепы и не поддержали Бутусова. Абсолютная непримеримость ко всем врагам Украины и прежде всего к внутренним врагам.
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22.09.2024 22:13 Відповісти
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