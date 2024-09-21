С начала года враг нанес по Сумщине более 12,5 тыс. ударов, - ОВА
С начала 2024 года российские захватчики нанесли по Сумщине более 12,5 тыс. ударов. Это значительно превышает показатель за весь прошлый год.
Об этом рассказали в Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В ОВА отметили, что враг обстреливает энергетические объекты, жилую и критическую инфраструктуру области.
"По информации областной военной администрации, число обстрелов, которые россия наносит по жилой, критической инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам Сумской области, по сравнению с показателями прошлого года существенно возросло. В частности, только с начала года на Сумщине зафиксировали более 12,5 тысяч вражеских ударов, в то время как за 2023 год их было 8 тысяч", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА Владимира Артюха, захватчики продолжают применять мощные средства огневого поражения, а именно авиационные бомбы, ракеты, беспилотники для того, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры, калечить и убивать наших людей.
Артюх отметил, что из-за ситуации с безопасностью в области продолжается эвакуация, в том числе и принудительная.
"Мы и в дальнейшем проводим эвакуацию, в том числе принудительную, вывозим из опасных территорий детей и сегодня рассматривается вопрос о расширении перечня этих территорий. Сегодня задача для руководителей на местах качественно обеспечить этот процесс для защиты людей", - заявил глава ОВА.
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