З початку року ворог завдав по Сумщині понад 12,5 тис. ударів, - ОВА

З початку 2024 року російські загарбники завдали по Сумщині понад 12,5 тис. ударів. Це значно перевищує показник за весь минулий рік.

Про це розповіли у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

В ОВА зазначили, що ворог обстрілює енергетичні об'єкти, житлову та критичу інфраструктуру області.

"За інформацією обласної військової адміністрації, число обстрілів, які росія завдає по житловій, критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах Сумської області порівняно із показниками минулого року суттєво зросла. Зокрема лише з початку року на Сумщині зафіксували більше 12,5 тисяч ворожих ударів, у той час як за 2023 рік їх було 8 тисяч", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА Володимира Артюха, загарбники продовжують застосовувати потужні засоби вогневого ураження, а саме авіаційні бомби, ракети, безпілотники для того, щоб вражати об’єкти критичної інфраструктури, калічити та вбивати наших людей.

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Артюх зазначив, що через безпекову ситуацію в області триває евакуація, зокрема й примусова.

"Ми й надалі проводимо евакуацію, зокрема примусову, вивозимо із небезпечних територій дітей і на сьогодні розглядається питання про розширення переліку цих територій. Сьогодні завдання для керівників на місцях якісно забезпечити цей процес для захисту людей", - заявив очільник ОВА.

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