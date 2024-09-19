Війська РФ обстріляли 18 громад Сумщини: 1 людина загинула, 17 дістали поранення
Протягом 19 вересня росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миколаївська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано з літака пуск КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (9 вибухів).
- Тростянецька громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни завдали обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), артилерійські обстріли (7 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), атака з використанням баражуючого боєприпасу (типу ЛАНЦЕТ) (1 вибух).
- Путивльська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Річківська громада: зафіксовано з літака пуск КАБ (1 вибух).
- Білопільська громада: завдано атаки КАБ (3 вибухи), обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено з літака пуски КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (7 вибухів). Внаслідок обстрілу 3 цивільні особи отримали поранення.
- Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Дружбівська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (29 вибухів).
- Глухівська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
- Шалигинська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.
- Свеська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Сумська громада: здійснено з літака пуск КАБ (2 вибухи). Внаслідок удару відбулося влучання в геріатричний пансіонат. Попередньо 1 особа загинула, 14 осіб травмовано.
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