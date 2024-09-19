Войска РФ обстреляли 18 громад Сумщины: 1 человек погиб, 17 получили ранения
В течение 19 сентября россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Николаевская громада: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксирован с самолета пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
- Тростянецкая громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне нанесли обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов).
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (7 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), пуск КАБ (1 взрыв), атака с использованием барражирующего боеприпаса (типа ЛАНЦЕТ) (1 взрыв).
- Путивльская громада: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Речковская громада: зафиксирован с самолета пуск КАБ (1 взрыв).
- Белопольская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Хотинская громада: осуществлены с самолета пуски КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
- Юнаковская громада: были пуски КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов). В результате обстрела 3 гражданских лица получили ранения.
- Новослободская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Дружбовская громада: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (29 взрывов).
- Глуховская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Свесская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва). В результате удара произошло попадание в гериатрический пансионат. Предварительно 1 человек погиб, 14 человек травмированы.
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