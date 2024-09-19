Войска РФ обстреляли 18 громад Сумщины: 1 человек погиб, 17 получили ранения

В течение 19 сентября россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Николаевская громада: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксирован с самолета пуск КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).

Тростянецкая громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Великописаревская громада: россияне нанесли обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (7 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва), пуск КАБ (1 взрыв), атака с использованием барражирующего боеприпаса (типа ЛАНЦЕТ) (1 взрыв).

Путивльская громада: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва), обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Речковская громада: зафиксирован с самолета пуск КАБ (1 взрыв).

Белопольская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Хотинская громада: осуществлены с самолета пуски КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).

Юнаковская громада: были пуски КАБ (2 взрыва).

Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (7 взрывов). В результате обстрела 3 гражданских лица получили ранения.

Новослободская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).

Дружбовская громада: были обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов).

Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (29 взрывов).

Глуховская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

Шалыгинская громада: 19 мин сбросили россияне на территорию громады.

Свесская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Сумская громада: осуществлен с самолета пуск КАБ (2 взрыва). В результате удара произошло попадание в гериатрический пансионат. Предварительно 1 человек погиб, 14 человек травмированы.

Также читайте: Качество воды в Десне на водозаборах Киевщины - в пределах нормы, в Сейме на Сумщине сохраняется ухудшение