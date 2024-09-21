76 вибухів пролунало вночі та зранку на прикордонні Сумщини, одна людина загинула
Сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Буринська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), КАБом (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Миропільська громада: були танковий обстріл (20 вибухів), обстріл з РСЗВ (24 вибухи). Загинула цивільна особа. Також здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Краснопільська громада: завдано атаку 3 FPV-дронами (3 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано атаку FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (8 вибухів).
- Буринська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Есманьська громада: здійснено атаку некерованою авіаційною ракетою (НАР) (3 вибухи).
- Тростянецька громада: зафіксовано атаку БпЛА типу "Шахед" (2 вибухи).
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