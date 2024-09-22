Эстония будет выплачивать украинским домохозяйствам деньги на восстановление

Эстонский совет по делам беженцев принимает заявки на выплату помощи домохозяйствам, пострадавшим от войны, на восстановление экономической деятельности или создание новых источников дохода в рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию".

В частности, помощь в сумме до 36 тыс. грн будет выплачиваться домохозяйствам из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Также отмечается, что помощь будет предоставляться на восстановление таких видов хозяйственной деятельности: пчеловодство, огородничество, животноводство, производство молочной продукции, птицеводство, производство пищевой продукции (выпечка тортов, хлеба, изготовление полуфабрикатов), оказание услуг (пошив и ремонт одежды, обуви, услуги красоты, бытовые услуги, строительство и ремонт).

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Претендентам на экстренную грантовую помощь необходимо подать заявку. Также отмечается, что приоритетно будут рассматривать заявки от домохозяйств, которые не имеют постоянного дохода или трудоустройства.