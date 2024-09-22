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Эстония будет выплачивать украинским домохозяйствам деньги на восстановление

Гривня

Эстонский совет по делам беженцев принимает заявки на выплату помощи домохозяйствам, пострадавшим от войны, на восстановление экономической деятельности или создание новых источников дохода в рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию".

В частности, помощь в сумме до 36 тыс. грн будет выплачиваться домохозяйствам из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Также отмечается, что помощь будет предоставляться на восстановление таких видов хозяйственной деятельности: пчеловодство, огородничество, животноводство, производство молочной продукции, птицеводство, производство пищевой продукции (выпечка тортов, хлеба, изготовление полуфабрикатов), оказание услуг (пошив и ремонт одежды, обуви, услуги красоты, бытовые услуги, строительство и ремонт).

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Претендентам на экстренную грантовую помощь необходимо подать заявку. Также отмечается, что приоритетно будут рассматривать заявки от домохозяйств, которые не имеют постоянного дохода или трудоустройства.
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Естонці першими без просьб передали нам усю свою бронетехніку.
Ось так.
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22.09.2024 04:46 Ответить
Якщо адресна допомога,то може,люди щось і отримають.
А так,підуть гроші,як вода в суху землю.
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22.09.2024 07:07 Ответить
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22.09.2024 07:14 Ответить
Зеля, отак треба повертати населенняв країну. особливо після війни.
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22.09.2024 08:10 Ответить
+++
Я так и знал.
Эти деньги пойдут беженцам от войны. На головы которых могли сыпаться ракеты.
Может это отступные? Mawka, за такие, плевые, деньги вернетесь?
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22.09.2024 09:55 Ответить
 
 