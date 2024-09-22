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допомога (7877) Естонія (1546)

Естонія виплачуватиме українським домогосподарствам гроші на відновлення

Гривня

Естонська рада у справах біженців приймає заявки на виплату допомоги домогосподарствам, які постраждали від війни, на відновлення економічної діяльності або створення нових джерел доходу в рамках "Програми екстреної підтримки засобів до існування".

Зокрема, допомога в сумі до 36 тис. грн виплачуватиметься домогосподарствам з Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Полтавської, Миколаївської, Запорізької та Кіровоградської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Також зазначається, що допомога надаватиметься на відновлення таких видів господарської діяльності:бджолярство,городництво, тваринництво, виробництво молочної продукції, птахівництво, виробництво харчової продукції( випічка тортів, хліба, виготовлення напівфабрикатів), надання послуг (пошив та ремонт одягу, взуття, послуги краси, побутові послуги, будівництво та ремонт).

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Претендентам на екстрену грантову допомогу необхідно подати заявку. Також зазначається, що пріоритетно розглядатимуть заявки від домогосподарств, які не мають постійного доходу чи працевлаштування.

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Естонці першими без просьб передали нам усю свою бронетехніку.
Ось так.
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22.09.2024 04:46 Відповісти
Якщо адресна допомога,то може,люди щось і отримають.
А так,підуть гроші,як вода в суху землю.
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22.09.2024 07:07 Відповісти
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22.09.2024 07:14 Відповісти
Зеля, отак треба повертати населенняв країну. особливо після війни.
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22.09.2024 08:10 Відповісти
+++
Я так и знал.
Эти деньги пойдут беженцам от войны. На головы которых могли сыпаться ракеты.
Может это отступные? Mawka, за такие, плевые, деньги вернетесь?
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22.09.2024 09:55 Відповісти
 
 