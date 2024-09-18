Эстония может ударить по территории РФ, если Путин будет готовиться к войне с НАТО, - Генштаб страны

Армия Эстонии совместно с НАТО готовится к возможной войне с Россией. Страна может нанести удар по российской территории в случае подготовки Москвы к нападению на Альянс.

Об этом в интервью ERR заявил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", - отметил Карус.

По словам генерала, до начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония рассчитывала, что ее армия сможет самостоятельно продержаться 10 дней в случае нападения РФ, пока не прибудет помощь из НАТО.

Однако теперь произошли "фундаментальные изменения" в военной доктрине страны.

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Каруса спросили, обязана ли Эстония по новому плану быть способной "уничтожить россиян в случае вторжения на их территорию, где стоят войска". Военный ответил утвердительно.

Генерал-майор также отметил, что в случае вторжения в страну Эстония будет рассчитывать на поддержку союзников НАТО.

Все иностранные подразделения включены в военные планы страны и наоборот - "боевая мощь Эстонии является частью плана НАТО".

Карус добавил, что за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

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