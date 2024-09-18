Эстония может ударить по территории РФ, если Путин будет готовиться к войне с НАТО, - Генштаб страны
Армия Эстонии совместно с НАТО готовится к возможной войне с Россией. Страна может нанести удар по российской территории в случае подготовки Москвы к нападению на Альянс.
Об этом в интервью ERR заявил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", - отметил Карус.
По словам генерала, до начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония рассчитывала, что ее армия сможет самостоятельно продержаться 10 дней в случае нападения РФ, пока не прибудет помощь из НАТО.
Однако теперь произошли "фундаментальные изменения" в военной доктрине страны.
Каруса спросили, обязана ли Эстония по новому плану быть способной "уничтожить россиян в случае вторжения на их территорию, где стоят войска". Военный ответил утвердительно.
Генерал-майор также отметил, что в случае вторжения в страну Эстония будет рассчитывать на поддержку союзников НАТО.
Все иностранные подразделения включены в военные планы страны и наоборот - "боевая мощь Эстонии является частью плана НАТО".
Карус добавил, что за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.
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все вкладається в постулат озвучений Голдою Меїр - нема в Ізраїля нічого,
але коли буде дуже потрібно ми це все застосуємо.
коли тебе і твоїх дітей прийшли вбивати і гвалтувати,
а кацапня саме за тим в Україну і припхалася.
тут не до іграшок - я би розглянув варінт підриву всіх АЗС в Україні...
думаю і ставка, наскільки вона не тупа, цей варіант теж розглядала...
всіх хтo поруч вбиває, а АЗС не чіпає...
тупе питання..
чи ви там в душі вже трохи згодні жити під кацапнею і бачити як вонючий якут гвалтує твою доньку і дружину?
і перше шо робить баран - чіпляєть до прапорця!
останній аргумент ідіота.
звучить як оправдовунння,
де напор і мій прапорець в кінці кінців?
дерево зліва? обійді його постав його з права і все та ж права нога до верху...🤣
це можна баранам, це дозволено...
хочется сперечатися весь тиждень?
а давай замарофонимо тебе, казла не митого,...
чи так просто від піздуватості?
воняє собі і воняє...
А "Ґєрманія" - в ніякому разі! Бо це буде "екскалація"!
Після перших кабів, вся та оборона дасть сбій. Єдине, що рашці зараз просто немає ким і чим тягнути ще війну з НАТО.
Или думаете, что они не напрявят сначала сначала искандеры, потом кинжалы, потом шахеды? Чтобы достигнуть превосходства в воздухе? НАТО ещё неделю консультироваться будет, т.к. это была идея генштаба Эстонии ударить превентивно.
нато не московський рівень
Кєтай надихне, кндр (карєйская "найдємакратічєская" республіка) допоможе, індія з бразілієй підтримають...