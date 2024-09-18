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Эстония может ударить по территории РФ, если Путин будет готовиться к войне с НАТО, - Генштаб страны

Начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус

Армия Эстонии совместно с НАТО готовится к возможной войне с Россией. Страна может нанести удар по российской территории в случае подготовки Москвы к нападению на Альянс.

Об этом в интервью ERR заявил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", - отметил Карус.

По словам генерала, до начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония рассчитывала, что ее армия сможет самостоятельно продержаться 10 дней в случае нападения РФ, пока не прибудет помощь из НАТО.

Однако теперь произошли "фундаментальные изменения" в военной доктрине страны.

Также читайте: Союзники по НАТО должны сделать больше, пересечь все "красные линии", чтобы помочь Украине победить РФ, - президент Эстонии Карис

Каруса спросили, обязана ли Эстония по новому плану быть способной "уничтожить россиян в случае вторжения на их территорию, где стоят войска". Военный ответил утвердительно.

Генерал-майор также отметил, что в случае вторжения в страну Эстония будет рассчитывать на поддержку союзников НАТО.

Все иностранные подразделения включены в военные планы страны и наоборот - "боевая мощь Эстонии является частью плана НАТО".

Карус добавил, что за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о разрешении Украине на удары по РФ: На войне нет вариантов без риска

Автор: 

НАТО (9984) россия (95569) Эстония (1425)


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Топ комментарии
+26
Провів ***** по губам. Чекаємо на істерику маньки-п'яниці.
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18.09.2024 14:35
+16
Естонія - може!
А "Ґєрманія" - в ніякому разі! Бо це буде "екскалація"!
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18.09.2024 14:41
+14
Смілива нація. Не те що деякі зрадонитики.
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18.09.2024 14:43
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отож бо!
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18.09.2024 14:32 Ответить
Ай молодець!
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18.09.2024 14:33 Ответить
Достатньо виставить мінні "банки" в Моонзунді І батареї ПКР - на узбережжі та островах - Муху, Сааремаа, Хійумаа, і так далі! В Ірбенській протоці не один корабель вже на дні лежить!
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18.09.2024 14:34 Ответить
Провів ***** по губам. Чекаємо на істерику маньки-п'яниці.
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18.09.2024 14:35 Ответить
медведев, ты ХДЕ?)
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18.09.2024 14:42 Ответить
Під крапельницею у наркології.
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18.09.2024 15:04 Ответить
фєдєрашку опустили,зараз піськов з мєдвєдкою будуть грозити пальчиком естонцям.
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18.09.2024 14:36 Ответить
Можна вже зараз вдарити
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18.09.2024 14:38 Ответить
а як серьозно - вчитися нам ще в ізраільтян і вчитися...
все вкладається в постулат озвучений Голдою Меїр - нема в Ізраїля нічого,
але коли буде дуже потрібно ми це все застосуємо.
коли тебе і твоїх дітей прийшли вбивати і гвалтувати,
а кацапня саме за тим в Україну і припхалася.
тут не до іграшок - я би розглянув варінт підриву всіх АЗС в Україні...
думаю і ставка, наскільки вона не тупа, цей варіант теж розглядала...
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18.09.2024 14:39 Ответить
Так "мірний атам" будувався в тому числі і для цього - як "ядєрниє фуґаси пастаяннаво базіраванія".
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18.09.2024 14:43 Ответить
Ви вже геть ********* на своїх диванах
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18.09.2024 14:47 Ответить
так і думав, що ви на сирій підлогі лежите і далі свого тапка і думати не хочете...
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18.09.2024 14:50 Ответить
до чого тут АЗС?
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18.09.2024 15:10 Ответить
а і правда, війна ж обминає АЗС.
всіх хтo поруч вбиває, а АЗС не чіпає...
тупе питання..
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18.09.2024 15:17 Ответить
Заводи Пінчука теж не чіпає, прикол, правда? Поруч падають дома, а завод не чіпає...
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18.09.2024 15:23 Ответить
я вже вам сказав - як останнє рішення,
чи ви там в душі вже трохи згодні жити під кацапнею і бачити як вонючий якут гвалтує твою доньку і дружину?
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18.09.2024 15:30 Ответить
я згоден бачити як вонючий якут гвалтує твою доньку і дружину, а ти кричишщ що ти гамериканьский підданий, а він каже що ти бандера.
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18.09.2024 15:34 Ответить
от і сказав шо ти баран, а барану чомусь не подобається коли його бараном називають...
і перше шо робить баран - чіпляєть до прапорця!
останній аргумент ідіота.
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18.09.2024 15:37 Ответить
ти все одно дурніший за самого тупого барана на землі.
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18.09.2024 15:44 Ответить
невнятно,
звучить як оправдовунння,
де напор і мій прапорець в кінці кінців?
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18.09.2024 15:46 Ответить
лунає як твій діагноз
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18.09.2024 15:52 Ответить
баран в отступленії
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18.09.2024 15:47 Ответить
да? мені начхать куди ти відступаєш
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18.09.2024 15:54 Ответить
тобік, тобі б посцяти - дерево з права? піднімай праву ногу,
дерево зліва? обійді його постав його з права і все та ж права нога до верху...🤣
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18.09.2024 16:09 Ответить
глиста, тобі похавати? лізь у віскас, тебе зіжре кіт, а там й розплодишся.
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18.09.2024 16:11 Ответить
тобто баран в ****?
це можна баранам, це дозволено...
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18.09.2024 16:14 Ответить
не тобто, це твої спогади з дитинства.
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18.09.2024 16:16 Ответить
тобто за барана сперечянь нема..
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18.09.2024 16:20 Ответить
звісно нема, я ж не буду сперечатися що ти баран
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18.09.2024 16:32 Ответить
молодець - я тебе записав в придурь ...
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18.09.2024 16:53 Ответить
так тиж дурніший на три порядки , тобто чемпіон дурнів
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18.09.2024 16:57 Ответить
знову бухарь - ти таки їбанутий,
хочется сперечатися весь тиждень?
а давай замарофонимо тебе, казла не митого,...
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18.09.2024 17:01 Ответить
заформалінь себе, чємпіон, хехе... на радість нащадкам
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18.09.2024 17:08 Ответить
я тебе, придурка, поставив на schedule...
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18.09.2024 17:05 Ответить
а ти себе постав на super schedule хехе..
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18.09.2024 17:09 Ответить
збився ідіот на хехе...
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18.09.2024 17:12 Ответить
і серед ідіотів ти прем'єр, хехе ...
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18.09.2024 17:13 Ответить
шось з легенями як ти на постоянці кхекаеш?
чи так просто від піздуватості?
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18.09.2024 17:18 Ответить
Кхекаеш ти, а я хехе))
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18.09.2024 17:38 Ответить
тобто по ******** - десь так і думав...
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18.09.2024 17:40 Ответить
думай далі
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18.09.2024 18:02 Ответить
а шо за казла вонючего думати?
воняє собі і воняє...
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18.09.2024 18:10 Ответить
тоді помийся щоб не воняло
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18.09.2024 18:34 Ответить
мо на шашличню, ну так за звичяем?
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18.09.2024 14:52 Ответить
Естонія - може!
А "Ґєрманія" - в ніякому разі! Бо це буде "екскалація"!
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18.09.2024 14:41 Ответить
Смілива нація. Не те що деякі зрадонитики.
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18.09.2024 14:43 Ответить
Молодці естонці!
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18.09.2024 14:44 Ответить
як казав , на свою макітру. куйло перший, з болотної федерації бий перщим, коли запахло жареним.
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18.09.2024 14:44 Ответить
все вірно в Естонії говорять. так і треба - на крок попереду!
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18.09.2024 14:49 Ответить
10 днів, хмм, не вірю. Кацапи теж вчаться.
Після перших кабів, вся та оборона дасть сбій. Єдине, що рашці зараз просто немає ким і чим тягнути ще війну з НАТО.
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18.09.2024 14:55 Ответить
какие нах кабы,это тут из за того что у нас пока нет самолетов с топ радарами и ракет воздух воздух надлежащих...против ф35 кацапским пердолетам те кабы запхнут быстро в воздухозаборник в воздухе
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18.09.2024 15:03 Ответить
Недооцениваете противника, очень большая ошибка.
Или думаете, что они не напрявят сначала сначала искандеры, потом кинжалы, потом шахеды? Чтобы достигнуть превосходства в воздухе? НАТО ещё неделю консультироваться будет, т.к. это была идея генштаба Эстонии ударить превентивно.
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18.09.2024 16:00 Ответить
Гарячі хлопці - респект!
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18.09.2024 15:00 Ответить
добре шо Естонія до 22 року не входила в 10ку найбільших продавців зброї як Україна
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18.09.2024 15:00 Ответить
***** боїться , він ледве ледве наважився напасти на безядерну позаблокову слабшу разів в 20 Україну ...
нато не московський рівень
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18.09.2024 15:01 Ответить
"ладна, ладна дєткі, дайтє толька срок, будєт вам і НАТА..."
Кєтай надихне, кндр (карєйская "найдємакратічєская" республіка) допоможе, індія з бразілієй підтримають...
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18.09.2024 15:16 Ответить
Там немає совка. Навряд чи кацапи Естонію переможуть.
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18.09.2024 15:17 Ответить
Треба заборонити збирати війська більше 3000 військових РФ блище 40 км від кордону... після 2000 тис допуск інспекторів. Як що це не так, залишати за собой право на удар першими, бо можна подальше скупчення трактувати як підготовку до нападу...
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18.09.2024 15:14 Ответить
докотилося х..ло , твою парашию окупує Україна і Естонію погрожує
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18.09.2024 15:31 Ответить
Естонцям нічого втрачати, тому їм можна вірити.
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18.09.2024 19:18 Ответить
 
 