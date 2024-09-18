Естонія може вдарити по території РФ, якщо Путін готуватиметься до війни з НАТО, - Генштаб країни
Армія Естонії спільно з НАТО готується до можливої війни з Росією. Країна може завдати удару по російській території у разі підготовки Москви до нападу на Альянс.
Про це в інтервʼю ERR заявив начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми більше не можемо чекати, коли нас вдарять по голові кувалдою, але ми повинні бути тими, хто може зробити певні речі першими", - зазначив Карус.
За словами генерала, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія розраховувала, що її армія зможе самостійно протриматись 10 днів у разі нападу РФ, допоки не прибуде допомога з НАТО.
Однак тепер відбулися "фундаментальні зміни" у військовій доктрині країни.
Каруса запитали, чи зобов'язана Естонія за новим планом бути здатною "знищити росіян у разі вторгнення на їхню територію, де стоять війська". Військовий відповів ствердно.
Генерал-майор також зазначив, що у разі вторгнення в країну Естонія розраховуватиме на підтримку союзників НАТО.
Усі іноземні підрозділи включені у військові плани країни та навпаки – "бойова міць Естонії є частиною плану НАТО".
Карус додав, що за кожним союзником закріплена зброя, яку він має привезти у разі нападу, а також бойове завдання.
Будь ласка, зачекайте...
все вкладається в постулат озвучений Голдою Меїр - нема в Ізраїля нічого,
але коли буде дуже потрібно ми це все застосуємо.
коли тебе і твоїх дітей прийшли вбивати і гвалтувати,
а кацапня саме за тим в Україну і припхалася.
тут не до іграшок - я би розглянув варінт підриву всіх АЗС в Україні...
думаю і ставка, наскільки вона не тупа, цей варіант теж розглядала...
всіх хтo поруч вбиває, а АЗС не чіпає...
тупе питання..
чи ви там в душі вже трохи згодні жити під кацапнею і бачити як вонючий якут гвалтує твою доньку і дружину?
і перше шо робить баран - чіпляєть до прапорця!
останній аргумент ідіота.
звучить як оправдовунння,
де напор і мій прапорець в кінці кінців?
дерево зліва? обійді його постав його з права і все та ж права нога до верху...🤣
це можна баранам, це дозволено...
хочется сперечатися весь тиждень?
а давай замарофонимо тебе, казла не митого,...
чи так просто від піздуватості?
воняє собі і воняє...
А "Ґєрманія" - в ніякому разі! Бо це буде "екскалація"!
Після перших кабів, вся та оборона дасть сбій. Єдине, що рашці зараз просто немає ким і чим тягнути ще війну з НАТО.
Или думаете, что они не напрявят сначала сначала искандеры, потом кинжалы, потом шахеды? Чтобы достигнуть превосходства в воздухе? НАТО ещё неделю консультироваться будет, т.к. это была идея генштаба Эстонии ударить превентивно.
нато не московський рівень
Кєтай надихне, кндр (карєйская "найдємакратічєская" республіка) допоможе, індія з бразілієй підтримають...