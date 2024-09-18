Естонія може вдарити по території РФ, якщо Путін готуватиметься до війни з НАТО, - Генштаб країни

Армія Естонії спільно з НАТО готується до можливої війни з Росією. Країна може завдати удару по російській території у разі підготовки Москви до нападу на Альянс.

Про це в інтервʼю ERR заявив начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не можемо чекати, коли нас вдарять по голові кувалдою, але ми повинні бути тими, хто може зробити певні речі першими", - зазначив Карус.

За словами генерала, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія розраховувала, що її армія зможе самостійно протриматись 10 днів у разі нападу РФ, допоки не прибуде допомога з НАТО.

Однак тепер відбулися "фундаментальні зміни" у військовій доктрині країни.

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Каруса запитали, чи зобов'язана Естонія за новим планом бути здатною "знищити росіян у разі вторгнення на їхню територію, де стоять війська". Військовий відповів ствердно.

Генерал-майор також зазначив, що у разі вторгнення в країну Естонія розраховуватиме на підтримку союзників НАТО.

Усі іноземні підрозділи включені у військові плани країни та навпаки – "бойова міць Естонії є частиною плану НАТО".

Карус додав, що за кожним союзником закріплена зброя, яку він має привезти у разі нападу, а також бойове завдання.

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