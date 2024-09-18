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НАТО (6205) росія (63552) Естонія (1544)

Естонія може вдарити по території РФ, якщо Путін готуватиметься до війни з НАТО, - Генштаб країни

Начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус

Армія Естонії спільно з НАТО готується до можливої війни з Росією. Країна може завдати удару по російській території у разі підготовки Москви до нападу на Альянс.

Про це в інтервʼю ERR заявив начальник Генштабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не можемо чекати, коли нас вдарять по голові кувалдою, але ми повинні бути тими, хто може зробити певні речі першими", - зазначив Карус.

За словами генерала, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія розраховувала, що її армія зможе самостійно протриматись 10 днів у разі нападу РФ, допоки не прибуде допомога з НАТО.

Однак тепер відбулися "фундаментальні зміни" у військовій доктрині країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники по НАТО повинні зробити більше, перетнути усі "червоні лінії", щоб допомогти Україні перемогти РФ, - президент Естонії Каріс 

Каруса запитали, чи зобов'язана Естонія за новим планом бути здатною "знищити росіян у разі вторгнення на їхню територію, де стоять війська". Військовий відповів ствердно.

Генерал-майор також зазначив, що у разі вторгнення в країну Естонія розраховуватиме на підтримку союзників НАТО.

Усі іноземні підрозділи включені у військові плани країни та навпаки – "бойова міць Естонії є частиною плану НАТО".

Карус додав, що за кожним союзником закріплена зброя, яку він має привезти у разі нападу, а також бойове завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров і міністр оборони Естонії Певкур обговорили проєкти з підтримки ОПК України, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет

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Топ коментарі
+26
Провів ***** по губам. Чекаємо на істерику маньки-п'яниці.
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18.09.2024 14:35
+16
Естонія - може!
А "Ґєрманія" - в ніякому разі! Бо це буде "екскалація"!
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18.09.2024 14:41
+14
Смілива нація. Не те що деякі зрадонитики.
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18.09.2024 14:43
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отож бо!
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18.09.2024 14:32 Відповісти
Ай молодець!
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18.09.2024 14:33 Відповісти
Достатньо виставить мінні "банки" в Моонзунді І батареї ПКР - на узбережжі та островах - Муху, Сааремаа, Хійумаа, і так далі! В Ірбенській протоці не один корабель вже на дні лежить!
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18.09.2024 14:34 Відповісти
Провів ***** по губам. Чекаємо на істерику маньки-п'яниці.
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18.09.2024 14:35 Відповісти
медведев, ты ХДЕ?)
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18.09.2024 14:42 Відповісти
Під крапельницею у наркології.
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18.09.2024 15:04 Відповісти
фєдєрашку опустили,зараз піськов з мєдвєдкою будуть грозити пальчиком естонцям.
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18.09.2024 14:36 Відповісти
Можна вже зараз вдарити
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18.09.2024 14:38 Відповісти
а як серьозно - вчитися нам ще в ізраільтян і вчитися...
все вкладається в постулат озвучений Голдою Меїр - нема в Ізраїля нічого,
але коли буде дуже потрібно ми це все застосуємо.
коли тебе і твоїх дітей прийшли вбивати і гвалтувати,
а кацапня саме за тим в Україну і припхалася.
тут не до іграшок - я би розглянув варінт підриву всіх АЗС в Україні...
думаю і ставка, наскільки вона не тупа, цей варіант теж розглядала...
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18.09.2024 14:39 Відповісти
Так "мірний атам" будувався в тому числі і для цього - як "ядєрниє фуґаси пастаяннаво базіраванія".
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18.09.2024 14:43 Відповісти
Ви вже геть ********* на своїх диванах
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18.09.2024 14:47 Відповісти
так і думав, що ви на сирій підлогі лежите і далі свого тапка і думати не хочете...
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18.09.2024 14:50 Відповісти
до чого тут АЗС?
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18.09.2024 15:10 Відповісти
а і правда, війна ж обминає АЗС.
всіх хтo поруч вбиває, а АЗС не чіпає...
тупе питання..
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18.09.2024 15:17 Відповісти
Заводи Пінчука теж не чіпає, прикол, правда? Поруч падають дома, а завод не чіпає...
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18.09.2024 15:23 Відповісти
я вже вам сказав - як останнє рішення,
чи ви там в душі вже трохи згодні жити під кацапнею і бачити як вонючий якут гвалтує твою доньку і дружину?
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18.09.2024 15:30 Відповісти
я згоден бачити як вонючий якут гвалтує твою доньку і дружину, а ти кричишщ що ти гамериканьский підданий, а він каже що ти бандера.
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18.09.2024 15:34 Відповісти
от і сказав шо ти баран, а барану чомусь не подобається коли його бараном називають...
і перше шо робить баран - чіпляєть до прапорця!
останній аргумент ідіота.
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18.09.2024 15:37 Відповісти
ти все одно дурніший за самого тупого барана на землі.
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18.09.2024 15:44 Відповісти
невнятно,
звучить як оправдовунння,
де напор і мій прапорець в кінці кінців?
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18.09.2024 15:46 Відповісти
лунає як твій діагноз
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18.09.2024 15:52 Відповісти
баран в отступленії
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18.09.2024 15:47 Відповісти
да? мені начхать куди ти відступаєш
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18.09.2024 15:54 Відповісти
тобік, тобі б посцяти - дерево з права? піднімай праву ногу,
дерево зліва? обійді його постав його з права і все та ж права нога до верху...🤣
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18.09.2024 16:09 Відповісти
глиста, тобі похавати? лізь у віскас, тебе зіжре кіт, а там й розплодишся.
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18.09.2024 16:11 Відповісти
тобто баран в ****?
це можна баранам, це дозволено...
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18.09.2024 16:14 Відповісти
не тобто, це твої спогади з дитинства.
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18.09.2024 16:16 Відповісти
тобто за барана сперечянь нема..
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18.09.2024 16:20 Відповісти
звісно нема, я ж не буду сперечатися що ти баран
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18.09.2024 16:32 Відповісти
молодець - я тебе записав в придурь ...
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18.09.2024 16:53 Відповісти
так тиж дурніший на три порядки , тобто чемпіон дурнів
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18.09.2024 16:57 Відповісти
знову бухарь - ти таки їбанутий,
хочется сперечатися весь тиждень?
а давай замарофонимо тебе, казла не митого,...
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18.09.2024 17:01 Відповісти
заформалінь себе, чємпіон, хехе... на радість нащадкам
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18.09.2024 17:08 Відповісти
я тебе, придурка, поставив на schedule...
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18.09.2024 17:05 Відповісти
а ти себе постав на super schedule хехе..
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18.09.2024 17:09 Відповісти
збився ідіот на хехе...
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18.09.2024 17:12 Відповісти
і серед ідіотів ти прем'єр, хехе ...
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18.09.2024 17:13 Відповісти
шось з легенями як ти на постоянці кхекаеш?
чи так просто від піздуватості?
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18.09.2024 17:18 Відповісти
Кхекаеш ти, а я хехе))
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18.09.2024 17:38 Відповісти
тобто по ******** - десь так і думав...
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18.09.2024 17:40 Відповісти
думай далі
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18.09.2024 18:02 Відповісти
а шо за казла вонючего думати?
воняє собі і воняє...
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18.09.2024 18:10 Відповісти
тоді помийся щоб не воняло
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18.09.2024 18:34 Відповісти
мо на шашличню, ну так за звичяем?
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18.09.2024 14:52 Відповісти
Естонія - може!
А "Ґєрманія" - в ніякому разі! Бо це буде "екскалація"!
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18.09.2024 14:41 Відповісти
Смілива нація. Не те що деякі зрадонитики.
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18.09.2024 14:43 Відповісти
Молодці естонці!
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18.09.2024 14:44 Відповісти
як казав , на свою макітру. куйло перший, з болотної федерації бий перщим, коли запахло жареним.
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18.09.2024 14:44 Відповісти
все вірно в Естонії говорять. так і треба - на крок попереду!
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18.09.2024 14:49 Відповісти
10 днів, хмм, не вірю. Кацапи теж вчаться.
Після перших кабів, вся та оборона дасть сбій. Єдине, що рашці зараз просто немає ким і чим тягнути ще війну з НАТО.
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18.09.2024 14:55 Відповісти
какие нах кабы,это тут из за того что у нас пока нет самолетов с топ радарами и ракет воздух воздух надлежащих...против ф35 кацапским пердолетам те кабы запхнут быстро в воздухозаборник в воздухе
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18.09.2024 15:03 Відповісти
Недооцениваете противника, очень большая ошибка.
Или думаете, что они не напрявят сначала сначала искандеры, потом кинжалы, потом шахеды? Чтобы достигнуть превосходства в воздухе? НАТО ещё неделю консультироваться будет, т.к. это была идея генштаба Эстонии ударить превентивно.
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18.09.2024 16:00 Відповісти
Гарячі хлопці - респект!
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18.09.2024 15:00 Відповісти
добре шо Естонія до 22 року не входила в 10ку найбільших продавців зброї як Україна
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18.09.2024 15:00 Відповісти
***** боїться , він ледве ледве наважився напасти на безядерну позаблокову слабшу разів в 20 Україну ...
нато не московський рівень
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18.09.2024 15:01 Відповісти
"ладна, ладна дєткі, дайтє толька срок, будєт вам і НАТА..."
Кєтай надихне, кндр (карєйская "найдємакратічєская" республіка) допоможе, індія з бразілієй підтримають...
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18.09.2024 15:16 Відповісти
Там немає совка. Навряд чи кацапи Естонію переможуть.
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18.09.2024 15:17 Відповісти
Треба заборонити збирати війська більше 3000 військових РФ блище 40 км від кордону... після 2000 тис допуск інспекторів. Як що це не так, залишати за собой право на удар першими, бо можна подальше скупчення трактувати як підготовку до нападу...
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18.09.2024 15:14 Відповісти
докотилося х..ло , твою парашию окупує Україна і Естонію погрожує
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18.09.2024 15:31 Відповісти
Естонцям нічого втрачати, тому їм можна вірити.
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18.09.2024 19:18 Відповісти
 
 