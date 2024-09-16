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Естонія (1546) ОПК (185) Умєров Рустем (473)

Умєров і міністр оборони Естонії Певкур обговорили проєкти з підтримки ОПК України, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет

Умєров поговорив з міністром оборони Естонії Певкуром

Міністри оборони України та Естонії Рустем Умєров і Ханно Певкур провели розмову, під час якої обговорили можливі нові проєкти щодо підтримки української оборонної промисловості, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони України.

"Сьогодні провів продуктивний відеодзвінок з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між нашими країнами.

Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості українського ОПК зростають, експорт озброєння дозволить поповнити бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Також український міністр відзначив внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України в боротьбі проти агресора, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.

"Щиро вдячний народу Естонії, уряду та особисто міністру Певкуру за військову, політичну та дипломатичну підтримку України", - додав Умєров.

Також читайте: Через невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 
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Топ коментарі
+3
Ще один клоун на нашу голову...
Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
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16.09.2024 20:07
+2
невже перестали красти оці Єрмаківці ? Чи просто контроль над ними достойний ?
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16.09.2024 20:04
+2
так, кремль надае достойну компенсацiю за розвал Украiни.
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16.09.2024 20:06
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невже перестали красти оці Єрмаківці ? Чи просто контроль над ними достойний ?
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16.09.2024 20:04 Відповісти
так, кремль надае достойну компенсацiю за розвал Украiни.
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16.09.2024 20:06 Відповісти
Кремль погодився на мародерство БОНЕВТІКІВ - фрілансерсвто +зрадницькі дії
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16.09.2024 20:13 Відповісти
цiкаво, якою мовою вони спiлкуються? через перекладача? 😁
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16.09.2024 20:05 Відповісти
Англійською-почитайте його біографю ,де навчався на кого працював , Ахмєтов мав кращих менеджерів
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16.09.2024 20:12 Відповісти
Ще один клоун на нашу голову...
Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
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16.09.2024 20:07 Відповісти
"українських далекобійних ракет"?
А вони є???
То якщо є, чого на колінах повзаємо щоб захід надав дозвіл на використання їхніх?
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16.09.2024 20:52 Відповісти
"українських далекобійних ракет"?
А вони є?

крейсер Мацква пєрєдайот прівєт кацапським ботам !
гіп-гіп.... Нептун !!!
буль-буль соточку за українські далекобійні ракети !

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16.09.2024 21:33 Відповісти
"Нептун" навіть не середньої дальності. Хіба що зроблять її довжиною метрів десять
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17.09.2024 08:40 Відповісти
От тільки скоріше за все Єстонія заплатить за ті дрони триціни - виробнику, смотрящему Єрмака і Хазяїну виробника на віденську каву з тістечками...
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16.09.2024 21:37 Відповісти
Где мавики?Манистер.
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16.09.2024 22:09 Відповісти
 
 