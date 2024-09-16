Умєров і міністр оборони Естонії Певкур обговорили проєкти з підтримки ОПК України, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет
Міністри оборони України та Естонії Рустем Умєров і Ханно Певкур провели розмову, під час якої обговорили можливі нові проєкти щодо підтримки української оборонної промисловості, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони України.
"Сьогодні провів продуктивний відеодзвінок з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між нашими країнами.
Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив Умєров.
Також український міністр відзначив внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України в боротьбі проти агресора, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.
"Щиро вдячний народу Естонії, уряду та особисто міністру Певкуру за військову, політичну та дипломатичну підтримку України", - додав Умєров.
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Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
А вони є???
То якщо є, чого на колінах повзаємо щоб захід надав дозвіл на використання їхніх?
А вони є?
крейсер Мацква пєрєдайот прівєт кацапським ботам !
гіп-гіп.... Нептун !!!
буль-буль соточку за українські далекобійні ракети !