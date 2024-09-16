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Эстония (1353) ОПК (122) Умеров Рустем (398)

Умеров и министр обороны Эстонии Певкур обсудили проекты по поддержке ОПК Украины, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет

Умєров поговорив з міністром оборони Естонії Певкуром

Министры обороны Украины и Эстонии Рустем Умеров и Ханно Певкур провели разговор, во время которого обсудили возможные новые проекты по поддержке украинской оборонной промышленности, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Сегодня провел продуктивный видеозвонок с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили пути дальнейшего усиления сотрудничества между нашими странами.

Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил Умеров.

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Также украинский министр отметил вклад Эстонии в укрепление обороноспособности Украины в борьбе против агрессора, а также открытость эстонской стороны к новым форматам сотрудничества.

"Искренне благодарен народу Эстонии, правительству и лично министру Певкуру за военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины", - добавил Умеров.

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Топ комментарии
+3
Ще один клоун на нашу голову...
Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
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16.09.2024 20:07
+2
невже перестали красти оці Єрмаківці ? Чи просто контроль над ними достойний ?
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16.09.2024 20:04
+2
так, кремль надае достойну компенсацiю за розвал Украiни.
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16.09.2024 20:06
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Правила форума Совет форумчан
невже перестали красти оці Єрмаківці ? Чи просто контроль над ними достойний ?
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16.09.2024 20:04 Ответить
так, кремль надае достойну компенсацiю за розвал Украiни.
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16.09.2024 20:06 Ответить
Кремль погодився на мародерство БОНЕВТІКІВ - фрілансерсвто +зрадницькі дії
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16.09.2024 20:13 Ответить
цiкаво, якою мовою вони спiлкуються? через перекладача? 😁
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16.09.2024 20:05 Ответить
Англійською-почитайте його біографю ,де навчався на кого працював , Ахмєтов мав кращих менеджерів
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16.09.2024 20:12 Ответить
Ще один клоун на нашу голову...
Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
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16.09.2024 20:07 Ответить
"українських далекобійних ракет"?
А вони є???
То якщо є, чого на колінах повзаємо щоб захід надав дозвіл на використання їхніх?
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16.09.2024 20:52 Ответить
"українських далекобійних ракет"?
А вони є?

крейсер Мацква пєрєдайот прівєт кацапським ботам !
гіп-гіп.... Нептун !!!
буль-буль соточку за українські далекобійні ракети !

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16.09.2024 21:33 Ответить
"Нептун" навіть не середньої дальності. Хіба що зроблять її довжиною метрів десять
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17.09.2024 08:40 Ответить
От тільки скоріше за все Єстонія заплатить за ті дрони триціни - виробнику, смотрящему Єрмака і Хазяїну виробника на віденську каву з тістечками...
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16.09.2024 21:37 Ответить
Где мавики?Манистер.
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16.09.2024 22:09 Ответить
 
 