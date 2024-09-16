Умеров и министр обороны Эстонии Певкур обсудили проекты по поддержке ОПК Украины, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет
Министры обороны Украины и Эстонии Рустем Умеров и Ханно Певкур провели разговор, во время которого обсудили возможные новые проекты по поддержке украинской оборонной промышленности, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.
"Сегодня провел продуктивный видеозвонок с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили пути дальнейшего усиления сотрудничества между нашими странами.
Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил Умеров.
Также украинский министр отметил вклад Эстонии в укрепление обороноспособности Украины в борьбе против агрессора, а также открытость эстонской стороны к новым форматам сотрудничества.
"Искренне благодарен народу Эстонии, правительству и лично министру Певкуру за военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины", - добавил Умеров.
Пожалуйста, подождите...
Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
А вони є???
То якщо є, чого на колінах повзаємо щоб захід надав дозвіл на використання їхніх?
А вони є?
крейсер Мацква пєрєдайот прівєт кацапським ботам !
гіп-гіп.... Нептун !!!
буль-буль соточку за українські далекобійні ракети !