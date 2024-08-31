Через невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує, - міністр оборони Естонії Певкур
Фундаментальною проблемою підтримки України з боку Заходу є відсутність політичного рішення про мету цієї підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це під час конференції GLOBSEC у Празі заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Про це він заявив у дискусії під час конференції GLOBSEC у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Міністр втрутився у дискусії про "стратегічну невизначеність" допомоги Україні з боку Заходу, коли західні партнери кажуть про надання Україні "тієї допомоги, яка потрібна" і "настільки довго, наскільки необхідно", але свідомо не зазначають, чого саме треба досягти, щоби не обмежувати фінал війни.
Певкур, однак, заперечив, що через цю невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує.
"Ключове питання, на яке ми, політики, маємо відповісти для себе самих – чи ми хочемо, щоби Україна воювала, чи щоби Україна перемогла. Нам бракує політичного рішення про те, що ми хочемо саме перемоги України. Якщо ухвалити це рішення, то стають зрозумілими подальші кроки", – пояснив він свою позицію.
Міністр оборони Естонії вважає, що із визначенням перемоги України як мети Заходу стане можливо ухвалити стратегію перемоги. Естонія, яка офіційно прагне саме перемоги України, ці кроки зробила, нагадав він.
"Стратегія, яку ми пропонуємо, каже зокрема, що ми маємо витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні", – заявив міністр, висловивши переконання, що цього буде достатньо для постачання зброї, яку потребує Україна.
"Проблема – не у нібито відсутності стратегії в Україні: Україна знає, що робити. Проблема у відсутності грошей і відсутності зброї. І також є ідіотські обмеження, які не розумію", – додав він.
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скажить , будь ласка, його психіатр перевіряв ? А тих хто над ним куратор - того мабуть і СБУ має перевірити . Може той куратор гроши россійськой жінці збирає
Бо якщо стратегія не перемогти та вийти на кордони 1991 р. А не програти ( для нас це не гра). Тоді 0,25% відображає приблизну вартість України для західного світу. Тож не треба оглядатись на т.з. колективний захід та починати роботи з ЯЗ.
Ці безхребетні і це проковтнуть. Як з Іраном, ізраїлем. Але і у нас безхребетні при владі.
Або список уродів, які спокійно звалили.
Або зараз от Бутусов каже шо ...... РАПТОВО, у нас доповідають, шоб не порушити настрій Сравковно-гавнокомного-ледвепритомного-со-ко-мандувача - шо тут ми посадку тримаєм, а насправді ні(бо звьоздочку не дадуть командіру наступну), туда заходять орки і знищують сусідів "вдало доповівшого" = хто винен?
Ясно хто, той хто не отримає звьоздочку("лузери" які думали шо сусід "тримає посадку")
так що міністр з Естонії міг би просто не нахвалювати мафію. Так бо блін хто знімає грамотних комбригів і т.д.?
Сирок! Чия "людина"(вже аж гидке слово "людина", від всіх зашкварів чиїхось "людей")? - Єлдака!
Єлдак не знав про "оперзиву", яку придумав Сирок і ще якийсь генерал, БаргилєвічЪ чи як там(раку тому хто недословечко це придумав!)? - Ага, ура(стадо ідіотів радується). Тобто ..... ніху-ху не роздвоюється?
Єлдак не знав? та взагалі - Зеля подсосав документ про напад, але цього НЕ ЗНАВ ЄЛДАК???
І згадується Чєчєтав - Ми развєлі іх как катят. - Мля, ну скільки ж можна? Навіть Бутусов каже - типу це було треба, але зразу каже й про П******* на, болєє другому напрямку.
Так нах треба, чи треба аде не нах?
я не знаю, але, з самого початку, тупо лапша шо Єлдак типу не знав - викликає сміх.
ну, сміх з ідіотів, зелених мас, як і незелених, навіть Чорновіл спочатку каже шо думав шо може ок, а потім подумав.
Ну реально - як досягнення дають шо "людина Ємрака" ........ не дав знати Ємраку, а тільки одному лиш Оманцюцюрнику
А определение "Навіть Бутусов каже" вызывает гордость за возможность читать данного редактора.
= про контрудар або якось так, бо ідіотське словечко "опензива", це реально крінж. прямо як і професоркиня-воїнка, десь так
"атака", як і "бутерброд" старі слова - давно вкрали, ой, запозичили, але оці офензіви і прольонgації і "бізнесменки", якось, можна скажу що для ідіотів?
Зараз це не буси і ковдри,а смартфони і машини воШдям,але зміст торгівлі з дикуами не змінює!
треба, щоб поскоріше почалась пряма війна між заходом, москалями і може навіть і китайозами....
та й що там взагалі про якийсь захід говорити, якщо навіть так званий презЕдент України зєлєнскій не воює прямо проти пукіна-шаломова! тільки уявіть - ДЕСЯТЬ РОКІВ ВІЙНИ, а проти пукіна-шаломова НУЛЬ замахів!!!! цікава така війна виходить..... а зєлєнскій (а перед ним пАрАшенкА) точно війну воюють?