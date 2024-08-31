Из-за неопределенности Запад на самом деле не предоставляет Украине то, в чем она нуждается, - министр обороны Эстонии Певкур

Фундаментальной проблемой поддержки Украины со стороны Запада является отсутствие политического решения о цели этой поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время конференции GLOBSEC в Праге заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом он заявил в дискуссии во время конференции GLOBSEC в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр вмешался в дискуссии о "стратегической неопределенности" помощи Украине со стороны Запада, когда западные партнеры говорят о предоставлении Украине "той помощи, которая нужна" и "настолько долго, насколько необходимо", но сознательно не указывают, чего именно надо достичь, чтобы не ограничивать финал войны.

Певкур, однако, возразил, что из-за этой неопределенности Запад на самом деле не предоставляет Украине то, в чем она нуждается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо снять ограничения на использование Украиной западного оружия, - министр обороны Эстонии Певкур

"Ключевой вопрос, на который мы, политики, должны ответить для себя самих - хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила. Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги", - пояснил он свою позицию.

Министр обороны Эстонии считает, что с определением победы Украины как цели Запада станет возможно принять стратегию победы. Эстония, которая официально стремится именно к победе Украины, эти шаги сделала, напомнил он.

"Стратегия, которую мы предлагаем, говорит в частности, что мы должны тратить 0,25% ВВП на помощь Украине", - заявил министр, выразив убеждение, что этого будет достаточно для поставки оружия, в котором нуждается Украина.

"Проблема - не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю", - добавил он.