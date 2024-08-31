Из-за неопределенности Запад на самом деле не предоставляет Украине то, в чем она нуждается, - министр обороны Эстонии Певкур
Фундаментальной проблемой поддержки Украины со стороны Запада является отсутствие политического решения о цели этой поддержки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом во время конференции GLOBSEC в Праге заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Об этом он заявил в дискуссии во время конференции GLOBSEC в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Министр вмешался в дискуссии о "стратегической неопределенности" помощи Украине со стороны Запада, когда западные партнеры говорят о предоставлении Украине "той помощи, которая нужна" и "настолько долго, насколько необходимо", но сознательно не указывают, чего именно надо достичь, чтобы не ограничивать финал войны.
Певкур, однако, возразил, что из-за этой неопределенности Запад на самом деле не предоставляет Украине то, в чем она нуждается.
"Ключевой вопрос, на который мы, политики, должны ответить для себя самих - хотим ли мы, чтобы Украина воевала, или чтобы Украина победила. Нам не хватает политического решения о том, что мы хотим именно победы Украины. Если принять это решение, то становятся понятными дальнейшие шаги", - пояснил он свою позицию.
Министр обороны Эстонии считает, что с определением победы Украины как цели Запада станет возможно принять стратегию победы. Эстония, которая официально стремится именно к победе Украины, эти шаги сделала, напомнил он.
"Стратегия, которую мы предлагаем, говорит в частности, что мы должны тратить 0,25% ВВП на помощь Украине", - заявил министр, выразив убеждение, что этого будет достаточно для поставки оружия, в котором нуждается Украина.
"Проблема - не в якобы отсутствии стратегии в Украине: Украина знает, что делать. Проблема в отсутствии денег и отсутствии оружия. И также есть идиотские ограничения, которые не понимаю", - добавил он.
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скажить , будь ласка, його психіатр перевіряв ? А тих хто над ним куратор - того мабуть і СБУ має перевірити . Може той куратор гроши россійськой жінці збирає
Бо якщо стратегія не перемогти та вийти на кордони 1991 р. А не програти ( для нас це не гра). Тоді 0,25% відображає приблизну вартість України для західного світу. Тож не треба оглядатись на т.з. колективний захід та починати роботи з ЯЗ.
Ці безхребетні і це проковтнуть. Як з Іраном, ізраїлем. Але і у нас безхребетні при владі.
Або список уродів, які спокійно звалили.
Або зараз от Бутусов каже шо ...... РАПТОВО, у нас доповідають, шоб не порушити настрій Сравковно-гавнокомного-ледвепритомного-со-ко-мандувача - шо тут ми посадку тримаєм, а насправді ні(бо звьоздочку не дадуть командіру наступну), туда заходять орки і знищують сусідів "вдало доповівшого" = хто винен?
Ясно хто, той хто не отримає звьоздочку("лузери" які думали шо сусід "тримає посадку")
так що міністр з Естонії міг би просто не нахвалювати мафію. Так бо блін хто знімає грамотних комбригів і т.д.?
Сирок! Чия "людина"(вже аж гидке слово "людина", від всіх зашкварів чиїхось "людей")? - Єлдака!
Єлдак не знав про "оперзиву", яку придумав Сирок і ще якийсь генерал, БаргилєвічЪ чи як там(раку тому хто недословечко це придумав!)? - Ага, ура(стадо ідіотів радується). Тобто ..... ніху-ху не роздвоюється?
Єлдак не знав? та взагалі - Зеля подсосав документ про напад, але цього НЕ ЗНАВ ЄЛДАК???
І згадується Чєчєтав - Ми развєлі іх как катят. - Мля, ну скільки ж можна? Навіть Бутусов каже - типу це було треба, але зразу каже й про П******* на, болєє другому напрямку.
Так нах треба, чи треба аде не нах?
я не знаю, але, з самого початку, тупо лапша шо Єлдак типу не знав - викликає сміх.
ну, сміх з ідіотів, зелених мас, як і незелених, навіть Чорновіл спочатку каже шо думав шо може ок, а потім подумав.
Ну реально - як досягнення дають шо "людина Ємрака" ........ не дав знати Ємраку, а тільки одному лиш Оманцюцюрнику
А определение "Навіть Бутусов каже" вызывает гордость за возможность читать данного редактора.
= про контрудар або якось так, бо ідіотське словечко "опензива", це реально крінж. прямо як і професоркиня-воїнка, десь так
"атака", як і "бутерброд" старі слова - давно вкрали, ой, запозичили, але оці офензіви і прольонgації і "бізнесменки", якось, можна скажу що для ідіотів?
Зараз це не буси і ковдри,а смартфони і машини воШдям,але зміст торгівлі з дикуами не змінює!
треба, щоб поскоріше почалась пряма війна між заходом, москалями і може навіть і китайозами....
та й що там взагалі про якийсь захід говорити, якщо навіть так званий презЕдент України зєлєнскій не воює прямо проти пукіна-шаломова! тільки уявіть - ДЕСЯТЬ РОКІВ ВІЙНИ, а проти пукіна-шаломова НУЛЬ замахів!!!! цікава така війна виходить..... а зєлєнскій (а перед ним пАрАшенкА) точно війну воюють?