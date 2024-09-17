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Союзники по НАТО повинні зробити більше, перетнути усі "червоні лінії", щоб допомогти Україні перемогти РФ, - президент Естонії Каріс

Алар Каріс про червоні лінії НАТО та РФ

Країни НАТО повинні зробити більше для власної оборони. А Україні потрібно дозволити завдавати ударів по території Росії західним озброєнням, щоб витіснити РФ з української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Kyiv Independent заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Тепер ми, ймовірно, усвідомлюємо, що маємо перетнути всі ці червоні лінії, а потім почати витісняти Росію з України", - сказав він.

Президент Естонії додав, що боятися більше нічого, оскільки "Росія вже перетнула всі червоні лінії. Немає сенсу боятися ескалації".

Каріс також зазначив у який спосіб можна убезпечити європейські країни від російських дронів.

"Ми знаходимося в дуже простому становищі, ми повинні зняти обмеження на використання зброї, яку Україна отримує від західних партнерів, щоб ми могли поцілити ці безпілотники там, де вони починають (на території Росії). Коли це відбувається, безпілотники ніколи не досягають України, Латвії чи будь-якої іншої країни", - наголосив Каріс.

Нагадаємо, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив, що надаючи Україні необхідну для оборони зброю, країни ЄС встановлюють так звані червоні лінії, які послаблюють не лише захист нашої держави, а й безпеку самої Європи, тому ці обмеження потрібно усунути.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство України в НАТО не може бути предметом переговорів, - президент Естонії Каріс

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Та ж повинні, ге ж!
Ми вже третій рік не проти!
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17.09.2024 13:55 Відповісти
Последнюю красную линии Песков прочертит по МКАД.
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17.09.2024 14:02 Відповісти
У союзників труси коричневі
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17.09.2024 14:11 Відповісти
Давайте на чистоту: а їм це треба? Їх мета, щоб кацапи видихлись у війні з Україною. А що буде з самою Україною - цим союзникам глибоко насрати.
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17.09.2024 14:22 Відповісти
 
 