Союзники по НАТО должны сделать больше, пересечь все "красные линии", чтобы помочь Украине победить РФ, - президент Эстонии Карис

Страны НАТО должны сделать больше для собственной обороны. А Украине нужно позволить наносить удары по территории России западным вооружением, чтобы вытеснить РФ с украинской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kyiv Independent заявил президент Эстонии Алар Карис.

"Теперь мы, вероятно, осознаем, что должны пересечь все эти красные линии, а затем начать вытеснять Россию из Украины", - сказал он.

Президент Эстонии добавил, что бояться больше нечего, поскольку "Россия уже пересекла все красные линии. Нет смысла бояться эскалации".

Карис также отметил каким образом можно обезопасить европейские страны от российских дронов.

"Мы находимся в очень простом положении, мы должны снять ограничения на использование оружия, которое Украина получает от западных партнеров, чтобы мы могли попасть эти беспилотники там, где они начинают (на территории России). Когда это происходит, беспилотники никогда не достигают Украины, Латвии или любой другой страны", - подчеркнул Карис.

Напомним, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что предоставляя Украине необходимое для обороны оружие, страны ЕС устанавливают так называемые красные линии, которые ослабляют не только защиту нашего государства, но и безопасность самой Европы, поэтому эти ограничения нужно устранить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, - президент Эстонии Карис