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Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, - президент Эстонии Карис

Членство України в НАТО не може бути предметом переговорів, - президент Естонії Каріс

Будущее членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. Движение Украины к членству в Альянсе является необратимым.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовку к вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля.

По словам эстонского лидера, важнейшими темами предстоящего саммита будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО и готовность противостоять российской угрозе.

"Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс обретения членства является необратимым", - заявил Карис.

Глава Эстонии также предостерег от обманчивого "перемирия" с Россией, которое принуждало бы Украину к уступкам.

"Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно", - заявил политик.

Карис добавил, что единственная стратегия, которая работает сейчас, - это максимально поддерживать Украину. Он заявил, что "не должно быть ограничений по дальнейшей помощи" Киеву.

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Кроме этого, Карис напомнил, что его страна поставила цель предоставлять в поддержку Украины помощь в размере от 0,25% своего ВВП.

К слову, во время упомянутой пресс-конференции Карис также заявлял, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону больше, чем 2% ВВП, поскольку Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие.

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Автор: 

членство в НАТО (1535) Эстония (1453) помощь и поддержка (875) Алар Карис (51)


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Топ комментарии
+13
При Порошенку ми б вже були в євросоюзі та НАТО.
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07.07.2024 19:03 Ответить
+9
Більшість тих зебілів зараз за кордоном,по пабах розказують про важку долю України та українців !!))
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07.07.2024 19:13 Ответить
+7
Можливо так, а може і ні... Але ситуація на фронті точно була би ліпшою!

Я не ідеалізую Пороха, хоча і вважаю його ліпшим зі всіх, хто наразі був в України, але я все ще чекаю і сподіваюсь на того, хто дійсно зможе змінити країну!
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07.07.2024 19:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
При Порошенку ми б вже були в євросоюзі та НАТО.
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07.07.2024 19:03 Ответить
Не були би. 73% не дозволили б.
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07.07.2024 19:05 Ответить
так їх і так вже не має тих зебілів.
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07.07.2024 19:08 Ответить
Більшість тих зебілів зараз за кордоном,по пабах розказують про важку долю України та українців !!))
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07.07.2024 19:13 Ответить
Є...
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07.07.2024 19:14 Ответить
16%
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07.07.2024 19:15 Ответить
Подивимося на наступних виборах...
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07.07.2024 19:16 Ответить
якщо вони будуть.
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07.07.2024 19:17 Ответить
Українці на жаль не можуть пробитися до влади
потрібен:
адмін ресурс
тиск на цвк
змі
шалені бабки
а це все у системи , а система не належить українцям
минулі вибори це чітко засвідчили вибір без вибору
62% явки і 72% у блазня
тобто 19.6 млн громадян проголосували за якщо вірити цвк
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07.07.2024 19:31 Ответить
Можливо так, а може і ні... Але ситуація на фронті точно була би ліпшою!

Я не ідеалізую Пороха, хоча і вважаю його ліпшим зі всіх, хто наразі був в України, але я все ще чекаю і сподіваюсь на того, хто дійсно зможе змінити країну!
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07.07.2024 19:07 Ответить
Був би Порошенко,то не було б повномасштабного вторгнення. а так є. мені зелених не жалко......
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07.07.2024 19:11 Ответить
Абсолютно у цьому не впевнений!

Інша справа, що наслідки були б не такі жахливі завдяки розвитку оборонної індустрії, і ретельній підготовці до оборони!
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07.07.2024 19:14 Ответить
навідь безугла дурочка зелена це озвучила. повномасштабки не було б. а так.....
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07.07.2024 19:16 Ответить
Я її взагалі не слухаю, більш того - вважаю що ЗМІ занадто багато уваги приділяють людям із психічними захворюваннями! Проблема в тому, що завдяки 73% Українців вона зараз у профільному комітеті ВР, але ж це питання не до неї, правда ж?
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07.07.2024 19:42 Ответить
правда в тому,що в раді більшість це непотріб.
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07.07.2024 19:45 Ответить
Завдяки кому?
Тобто хто в кінцевому рахунку у цьому винен?
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07.07.2024 23:29 Ответить
я так вважаю,що телевізору.
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08.07.2024 08:05 Ответить
Пропаганда не робить з людей дурнів, вона розрахована на дурнів!
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08.07.2024 08:31 Ответить
війна була б в будь якому випадку , це ціль всього життя *****
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07.07.2024 19:21 Ответить
вона б була,локальна і вже б закінчилася б.
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07.07.2024 19:27 Ответить
Вона була локальна в 14 році і не закінцилася до 22 року
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07.07.2024 19:32 Ответить
я вважаю що закінчилась би.
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07.07.2024 19:41 Ответить
Ну, повномасштабки, може, і не було б. Але рускієрадіо і шансони продовжували б *******. Як і інтери з стодванадцятими. Порох-націоналіст - це якийсь анекдот. Щоб Україна відбулася, має прийти нова проукраїнська еліта.
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07.07.2024 19:21 Ответить
назвіть цю еліту.
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07.07.2024 19:25 Ответить
Боюся, становище України зараз надто добре, щоб очікувати на появу того, хто буде діяти рішуче. Клован ще не все розвалив.
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07.07.2024 19:46 Ответить
то видно не має цієї еліти.
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07.07.2024 19:48 Ответить
Залужний?
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07.07.2024 19:19 Ответить
Можливо...

Ще після служби в ще радянській армії я з великим скепсисом відношусь до військових ("Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона ©️"), але Залужний - це окрема пісня!

Будемо дивитись, коли прийде час, і кандидатів буде зареєстровано!
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07.07.2024 19:38 Ответить
Ніт. ніхто не взяв би Україну в НАТО в той час, коли був вже анексований Крим і була розв'язана кацапнею бійня під видом попочлєнців на Донбасі.
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07.07.2024 19:22 Ответить
Триває серіал ,, СЛУГА НАРОДУ " .
До закінчення серіалу залишилось менше половини українців.
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07.07.2024 19:46 Ответить
Останній рік перед перевиборами Порошенко в НАТО обіцяли, що на саміті буде дуже серйозне рішення по Україні ...
Це вже був презик зє , котрий не пояснюючи на саміт не поїхав , а апрошеного туди Залужного ледь не заарештував прорашистський Інтерпол - може тому вова й не поїхав ... Відпустили генерала за дзвінком від впливових партнерів.- це розповідь з його першого інтерв"ю під час вторгнення ( про себе не про всаравшогося презє) )
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07.07.2024 20:40 Ответить
https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/politics Політика - 11 липня 2018, 21:26
Порошенко привітав рішення саміту НАТО щодо України

"Ми дуже цінуємо незламну єдність і солідарність Альянсу з Україною"

Президент Петро Порошенко привітав рішення учасників https://lb.ua/sport/2018/07/11/402578_kerivnitstvo_belgii_zustrilo.html саміту НАТО в Брюсселі щодо зміцнення партнерства з Україною та українських перспектив євроатлантичної інтеграції.

"Це результат багаторічної роботи нашої команди і чітке визнання прогресу України на шляху реформ та наближення до стандартів Альянсу... Високо ціную підтвердження відданості Альянсу підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474433502691047.1073741831.474409562693441/1328170573983998/?type=3&theater написав Петро Порошенко у Facebook.

На наступний саміт вовка не поїхав

3 грудня 2019, 09:08

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба пояснив, чому Володимир Зеленський не поїхав до Лондона на саміт https://nv.ua/ukr/tags/nato.html НАТО , який відбудеться 3−4 грудня.
ПРотирав отвори щоб в очко яйлу глянути.
Летів запрошений Залужний, ПРосійський Інтерпол його фейсом в бетон - партнери визволили... ( з першого інтервʼю Залужного після вторгнення)
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07.07.2024 20:49 Ответить
ага
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07.07.2024 20:59 Ответить
Кто тебя из дурки выпустил?
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07.07.2024 21:29 Ответить
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07.07.2024 22:11 Ответить
Авже ж, велика та могутня держава Естонія забезпечить вступ України в НАТО.
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07.07.2024 19:14 Ответить
І Франція приєднається!
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07.07.2024 19:35 Ответить
Стукаю по дереву. Наші друзі по нещастю протягують нам руку
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07.07.2024 19:17 Ответить
жульці постукайте. вона ж теж доклала руку в 2008-му, щоб нам не дали в Бухаресті ПДЧ.
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07.07.2024 19:24 Ответить
Та вроде саммит в Бухаресте был в 2007г. Когда мягко послали. Тогда то пукин и напал в 08 на Грузию. Теперь уже это уже всё чепуха ушедших лет.
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07.07.2024 21:25 Ответить
ніт. Саміт в Бухаресті був у квітні 2008-го року, а вже в серпні ху йло напало на Грузію. в 2007-му не було взагалі Саміту НАТО, в 2007-му ху йло в Мюнхені толкнуло свою імперську промову на Мюнхенській конференції безпеки.
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07.07.2024 22:26 Ответить
То було позавчора!
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07.07.2024 19:37 Ответить
В НАТО всё решает США, пятая статья, коалиция, решения принимаются согласованно, это всё фуфло, никто не посмеет противоречить США, как президент США скажет, так и будет.
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07.07.2024 19:50 Ответить
Хех, за тридцять з лишнім років вже можна було б зрозуміти, що ми нікому ніде не потрібні. Ми для всього світу як бідні родичі, яких більше ніж один день ніхто не хоче бачити в гостях.
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07.07.2024 19:53 Ответить
Ми - це хто?
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07.07.2024 20:38 Ответить
Думаєш, тут всі ... ?
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08.07.2024 01:05 Ответить
Хоть хтось це розуміє. Тепер будь ласка поясніть це Дерьмаку і його Зелупі
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07.07.2024 20:01 Ответить
Я старий, пам'ятаю (скрізь висіло): "Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
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07.07.2024 21:16 Ответить
Мощно транслювала у вуха дуету -які переговори, вступ у НАТО неминучий.
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07.07.2024 21:31 Ответить
 
 