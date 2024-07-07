Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, - президент Эстонии Карис
Будущее членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. Движение Украины к членству в Альянсе является необратимым.
Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовку к вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля.
По словам эстонского лидера, важнейшими темами предстоящего саммита будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО и готовность противостоять российской угрозе.
"Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс обретения членства является необратимым", - заявил Карис.
Глава Эстонии также предостерег от обманчивого "перемирия" с Россией, которое принуждало бы Украину к уступкам.
"Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно", - заявил политик.
Карис добавил, что единственная стратегия, которая работает сейчас, - это максимально поддерживать Украину. Он заявил, что "не должно быть ограничений по дальнейшей помощи" Киеву.
Кроме этого, Карис напомнил, что его страна поставила цель предоставлять в поддержку Украины помощь в размере от 0,25% своего ВВП.
К слову, во время упомянутой пресс-конференции Карис также заявлял, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону больше, чем 2% ВВП, поскольку Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие.
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шалені бабки
а це все у системи , а система не належить українцям
минулі вибори це чітко засвідчили вибір без вибору
62% явки і 72% у блазня
тобто 19.6 млн громадян проголосували за якщо вірити цвк
Я не ідеалізую Пороха, хоча і вважаю його ліпшим зі всіх, хто наразі був в України, але я все ще чекаю і сподіваюсь на того, хто дійсно зможе змінити країну!
Інша справа, що наслідки були б не такі жахливі завдяки розвитку оборонної індустрії, і ретельній підготовці до оборони!
Тобто хто в кінцевому рахунку у цьому винен?
Ще після служби в ще радянській армії я з великим скепсисом відношусь до військових ("Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона ©️"), але Залужний - це окрема пісня!
Будемо дивитись, коли прийде час, і кандидатів буде зареєстровано!
До закінчення серіалу залишилось менше половини українців.
Це вже був презик зє , котрий не пояснюючи на саміт не поїхав , а апрошеного туди Залужного ледь не заарештував прорашистський Інтерпол - може тому вова й не поїхав ... Відпустили генерала за дзвінком від впливових партнерів.- це розповідь з його першого інтерв"ю під час вторгнення ( про себе не про всаравшогося презє) )
Порошенко привітав рішення саміту НАТО щодо України
"Ми дуже цінуємо незламну єдність і солідарність Альянсу з Україною"
Президент Петро Порошенко привітав рішення учасників https://lb.ua/sport/2018/07/11/402578_kerivnitstvo_belgii_zustrilo.html саміту НАТО в Брюсселі щодо зміцнення партнерства з Україною та українських перспектив євроатлантичної інтеграції.
"Це результат багаторічної роботи нашої команди і чітке визнання прогресу України на шляху реформ та наближення до стандартів Альянсу... Високо ціную підтвердження відданості Альянсу підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474433502691047.1073741831.474409562693441/1328170573983998/?type=3&theater написав Петро Порошенко у Facebook.
На наступний саміт вовка не поїхав
3 грудня 2019, 09:08
Віцепрем'єр Дмитро Кулеба пояснив, чому Володимир Зеленський не поїхав до Лондона на саміт https://nv.ua/ukr/tags/nato.html НАТО , який відбудеться 3−4 грудня.
ПРотирав отвори щоб в очко яйлу глянути.
Летів запрошений Залужний, ПРосійський Інтерпол його фейсом в бетон - партнери визволили... ( з першого інтервʼю Залужного після вторгнення)