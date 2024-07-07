Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, - президент Эстонии Карис

Будущее членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров. Движение Украины к членству в Альянсе является необратимым.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовку к вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится 9-11 июля.

По словам эстонского лидера, важнейшими темами предстоящего саммита будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО и готовность противостоять российской угрозе.

"Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс обретения членства является необратимым", - заявил Карис.

Глава Эстонии также предостерег от обманчивого "перемирия" с Россией, которое принуждало бы Украину к уступкам.

"Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно", - заявил политик.

Карис добавил, что единственная стратегия, которая работает сейчас, - это максимально поддерживать Украину. Он заявил, что "не должно быть ограничений по дальнейшей помощи" Киеву.

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Кроме этого, Карис напомнил, что его страна поставила цель предоставлять в поддержку Украины помощь в размере от 0,25% своего ВВП.

К слову, во время упомянутой пресс-конференции Карис также заявлял, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону больше, чем 2% ВВП, поскольку Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие.

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