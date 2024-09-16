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Столтенберг о разрешении Украине на удары по РФ: На войне нет вариантов без риска

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о том, разрешить ли Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, поставляемые Западом на территорию России, будет зависеть от отдельных союзников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LBC.

Столтенберг приветствовал публичные дискуссии последних дней относительно возможного разрешения Украине наносить удары о российской территории дальнобойным оружием.

"Эти решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам", - отметил он.

Комментируя беспокойство некоторых союзников относительно риска эскалации войны в Украине, он отметил, что речь идет о "полномасштабной войне в Европе, начатой Москвой".

"На войне нет вариантов без риска. Но я продолжаю считать, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина в Украине", - подчеркнул глава НАТО.

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Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

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Буде залежати від США
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16.09.2024 22:19 Ответить
"Столтенберг привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю."
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Столтенбергу можна аплодувати стоячи, як колись Байдену у ВР. Йому б ще один термін перебування на посаді генсека НАТО і ми були б у самому НАТО без жодних записів до Конституції.
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16.09.2024 22:22 Ответить
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16.09.2024 22:41 Ответить
Коли не хочуть нічого робити, то клеять дурня - ведуть безкінечні дискусії, їздять туди-сюди, висловлюють непохитну підтримку...
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17.09.2024 05:11 Ответить
 
 