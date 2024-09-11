Сибига поговорил по телефону со Столтенбергом: отметил жизненно важную необходимость бить по военным целям в России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Рад был пообщаться с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы сразу же приступили к работе: увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение. Я также подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО", - отметил Сибига.

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"Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России. Я поблагодарил Генерального секретаря за его личную поддержку по этому и другим вопросам", - добавляет он.