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Сибига поговорил по телефону со Столтенбергом: отметил жизненно важную необходимость бить по военным целям в России

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Рад был пообщаться с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы сразу же приступили к работе: увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение. Я также подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО", - отметил Сибига.

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"Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России. Я поблагодарил Генерального секретаря за его личную поддержку по этому и другим вопросам", - добавляет он.

Автор: 

НАТО (9980) разрешение (149) Столтенберг Йенс (1619) Сибига Андрей (396)


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Сибіга що, новин не читає?
Столтенберг ще пів року тому підтвердив, що він згоден... Ось тільки від нього нічого не залежить.
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11.09.2024 11:10 Ответить
Хайпанул, наверное в последних набраных телефон был. А других номеров кулеба ему не оставил...
Разумков задал вопрос Сибиге, тот ничего даже не смог промычать https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=0zbSpKt1Hpe5B6PU https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=8IamufQfdnvXo0G6
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11.09.2024 11:23 Ответить
а щє сибіга пукнув до того - але новини про це не було...
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11.09.2024 11:23 Ответить
подивився Аккордичя, якомусь втіклому з Одесси одессіту, счокі на плечях, він заспівав "ах Одесса..."
і я тут же все поняв - чим ширше счьокі тим менше морщін!
а і переслухаю...
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11.09.2024 11:36 Ответить
Головне, щоб свого носа до справ МЗС, не всунув козирь з ОПУ…
Але ж, оті ПАСЛИЦІ…, як з ними бути, після «методичних курсів» в ОПУ !!?? Папіки ж, опікуються ними..
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11.09.2024 12:01 Ответить
 
 