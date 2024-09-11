Сибига поговорил по телефону со Столтенбергом: отметил жизненно важную необходимость бить по военным целям в России
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Рад был пообщаться с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы сразу же приступили к работе: увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение. Я также подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО", - отметил Сибига.
"Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России. Я поблагодарил Генерального секретаря за его личную поддержку по этому и другим вопросам", - добавляет он.
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Столтенберг ще пів року тому підтвердив, що він згоден... Ось тільки від нього нічого не залежить.
Разумков задал вопрос Сибиге, тот ничего даже не смог промычать https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=0zbSpKt1Hpe5B6PU https://youtu.be/kq9uoFnUhn8?si=8IamufQfdnvXo0G6
і я тут же все поняв - чим ширше счьокі тим менше морщін!
а і переслухаю...
Але ж, оті ПАСЛИЦІ…, як з ними бути, після «методичних курсів» в ОПУ !!?? Папіки ж, опікуються ними..